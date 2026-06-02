【年年笑領94萬股利，隔年她卻悄悄換了一種工具】 ——多數存股族從來沒人告訴你的「領越多繳越多」陷阱，聰明人早就這樣解套





阿慧的老公存股存了將近十年。每年除權息那幾天，他的手機通知一條一條彈出來。他不看別的，先截圖，然後傳給阿慧，附上一句：「今年又多了。」阿慧每次都回一個讚。她也覺得，多了就是好事。直到去年五月，兩個人坐在電腦前報稅，算著算著，氣氛變得安靜。不是吵架的那種安靜，是「等一下，這個數字怎麼這樣」的那種安靜。

他們發現，帳面上的股利越來越漂亮，但有一條隱形的線，他們早就越過去了。越過去之後，多領的每一塊錢，不只沒有任何節稅效果，還會把整個家庭的稅率級距往上推。

他們被自己最驕傲的成績，悄悄咬了一口。

▋ 先搞懂這條「94萬紅線」是怎麼來的

台灣的股利課稅制度，給了投資人一個設計得很甜的優惠。選擇「合併計稅」申報股利所得時，可以用股利金額的8.5%來折抵應繳的稅——白話說，就是政府讓你用這個比例去扣掉一部分稅單，每人上限8萬元。

聽起來不錯，對吧？

但這裡有一個幾乎沒有人主動講清楚的數字：把上限8萬元除以8.5%，答案是94.1萬元。這個數字的意思是——年領股利低於94萬，這個抵減優惠你還用得到。年領股利超過94萬，超出的部分一毛折抵都沒有，而且那些多出來的金額，會直接疊進你的綜合所得，把稅率往上推一格。還沒完。還有另一隻手在等著。

單筆股利超過2萬元，還得另外被扣2.11%的二代健保補充保費。

兩個費用合在一起，你帳面上的「股利成績單」，和真正落進口袋的數字，可能已經差了你從來沒認真算過的那一截。

▋ 一般存股族 vs 懂稅務的存股族，差在哪裡

說清楚一件事：這不是在叫你不要存股。而是想讓你看見，同樣是在做這件事，思路稍微轉一個角度，結果可以長得很不一樣。

一般存股族的狀態是：每年看著配息數字成長，截圖、開心、繼續買。從來沒有認真算過，稅後實際拿到的報酬率，到底是多少。

懂稅務的存股族，多做了一件事——把部分資產移向「海外ETF」，用兩個結構性的優勢，讓錢留下來的效率更高。

第一個優勢，是「不配息、滾淨值」的機制。

許多在歐洲掛牌、愛爾蘭註冊的累積型ETF，不會直接把收益配發給你，而是把它默默滾回基金淨值裡。你的帳面上不會出現「股利所得」，稅務上就不存在每年被咬一口的問題。課稅的時間點，是你賣出的那一天，不是除息的那一天。這就是「遞延課稅」——把繳稅這件事往後推，讓資金在這段時間繼續安靜地複利。

台灣也有許多類似累積型的ETF，不是以高配息為主要目標，而是以資產增長為主要目的，而最大的優勢，就是在交易賣出的時候，所賺取的價差屬於「國內財產交易所得」，現行稅制下 免徵個人綜合所得稅。只需要繳納千分之一的證券交易稅，以稅務成本角度來看，的確很有優勢．也是另外一個可以考慮的工具。

第二個優勢，是海外所得的免稅門檻，高出台股規則許多。

台股股利超過94萬，優惠就消失了。但海外所得的規則是另一套——單一申報戶全年海外所得低於100萬，連申報都不需要。就算超過100萬，還有一道750萬元的「基本所得額扣除額」擋在前面。白話說，你的綜所稅淨額加上海外所得，加起來要超過750萬元，才有可能需要補繳最低稅負。

對於台股股利已經悄悄越過94萬這條線的人來說，把部分資金移往海外ETF，不是在做什麼激進的操作，而是在合法的框架裡，讓稅務壓力有地方可以喘氣。

▋ 讀完這段，有些人會沉默幾秒

「不是領越多就賺越多，而是留下越多，才算真的賺。」

這句話說起來很輕，但很多人要花好幾年才真的聽進去。

帳面數字越來越漂亮，不代表口袋也同步變厚。在這中間，稅是一個每年都會來、但很少人認真坐下來算的變數。而且它的邏輯是累進的——你賺得越多，它就來得越重，速度比你想像的快。

真正的財務規劃，從來不只是選對標的，而是想清楚：錢賺進來之後，要怎麼讓它盡可能留下來。

▋ 阿慧後來做了一件事

她把這篇傳給老公，沒有多說什麼，只附了一句：

「我不是要你停止存股，我是想讓我們存得更聰明一點。」

如果你身邊也有人每年截圖股利數字、卻從來沒算過稅後報酬——這篇就是說給他們聽的。

趁每年五月報稅這個節點，和家人坐下來算一算，那條94萬的門檻，你們現在跨過了嗎？

（本文涉及稅務數字均依現行財政部規定，個人情況差異較大，建議諮詢專業理財規劃顧問。）

我是JT，

你的引導式財務規劃顧問，

我不是會計師，

但有些想法，想跟你分享。



