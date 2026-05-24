想得到國際的各大名牌 台南北區 雙目林眼鏡 都可以找得到 全台灣款式最多的CHANEL 香奈兒眼鏡

是這樣的，消費這件事嘛！

不僅要自己消費，推坑才有趣嘛！

想得到國際的各大名牌

台南北區 雙目林眼鏡 都可以找得到

CHANEL 香奈兒、MONTBLSNC 萬寶龍、Dita、YSL 聖羅蘭、ic!berlin、Dior 迪奧、GUCCI 古馳、丸山正宏、CARIN⋯⋯

就連最新崛起的品牌 亓那

在台南北區 雙目林眼鏡 都有耶！

除了各大品牌，還有各大明星配戴款，像是古天樂、小勞勃道尼佩戴的Dita。

還有BLACKPINK Jenny、GD權志龍最愛的CHANEL 香奈兒。

一樣是BLACKPINK Rose指定的 YSL 聖羅蘭，周杰倫、鄧紫棋、瘦子配戴的 Dior 迪奧，在台南北區 雙目林眼鏡 都找得到，一次過足明星癮！

提到台南北區 雙目林眼鏡，不得不提到他們家最厲害的地方，那就是有全台灣款式最多的CHANEL 香奈兒眼鏡👓

不只是可以佩度數的平光眼鏡、還有設計感十足的墨鏡，CHANEL 香奈兒 在設計上不僅僅是有指標性，而是設計師會在每一季將包款的設計元素融入到眼鏡當中。

像是CHANEL 香奈兒 金鍊、或者是牛皮鍊條，還有風靡時尚圈的琺瑯愛心logo，在 雙目林眼鏡 都能看到！

對於小香有研究的朋友，都會知道不管是包款還是眼鏡，尤其是CHANEL 香奈兒 的熱款、經典款，那真的是賣一隻少一隻。

跟大家分享一下我自己入手了哪一支🕶️

這種法式復古圓框太難見到了，在側面還鑲有一顆珍珠，獨一無二的精緻，簡約質感的設計，太喜歡了～

誒不對！說這麼多還沒有講 雙目林眼鏡 的位置😂

雙目林眼鏡

位在台南市北區育德路上，417號，位置上靠近育德路跟文成路交叉口，地點很好找！

再來就是店門口有位前往的朋友們預留車位，超方便，畢竟有在台南走跳的朋友就知道，台南找車位真的是有點困難啊⋯

所以眼鏡行有停車位的服務，真的 真的非常值得稱讚👏

雙目林眼鏡 環境

雙目林眼鏡的環境跟提供的商品一樣，高端大器上檔次，主要是提供的服務非常的貼心，除了一般眼鏡行有的驗光服務之外，在細節上做得很到位。

完全復刻到名牌店購物的概念，有人幫你開門，有人幫你做介紹有人給你專業建議，就連離開的時候都會有人把你送到門口，想想這就是去買名牌的感覺啊！

說穿了就是讓所有前來的客人賓至如歸，眼鏡行做到這一點不容易，每個客人享受到的尊榮感在一般眼鏡行感受不到的呢～

眼鏡 已經不再是因為近視所需要的工具

眼鏡 更多的是已經成為了時尚穿搭配件

所以對現在的人來說，在選購眼鏡的時候，自然而然品牌、造型就會是條件之一！

而每一個品牌都有自己獨家的設計理念，如果有喜歡的牌子或者是造型真的很建議大家可以戴上照片或者是直接透過網站向 雙目林眼鏡 做詢問，我個人則是建議來到現場看會更直接。

尤其是眼鏡的框，就算是一樣的型，不同的品牌或者是不同的材質，甚至有時候框的大小只差了1到2釐米，戴在臉上的效果就會完全不一樣。

雙目林眼鏡 MONTBLSNC 萬寶龍 的款式也很齊全，一樣不管是墨鏡還是平光眼鏡，就連全球限量版都有。

其中最特別的就是鏡架以鋼筆概念去設計，讓整個質感表露無遺，超適合霸氣總裁系列！

全球限量的眼鏡，不只是萬寶龍，還有 Dita，鋼鐵人必備款，古天樂御用款，他們家牌子的眼鏡就是設計耐看，造型百搭。

如果喜歡細緻質感氛圍的朋友，會推薦可以參考 YSL 聖羅蘭，低調奢華的精品眼鏡選擇。

要是喜歡高調一點的朋友，Dior 迪奧、GUCCI 古馳，就會是值得參考的選擇，這兩個品牌的設計理念都比較外放大膽。

如果喜歡特殊設計的朋友就會推薦考慮 Dior 迪奧、GUCCI 古馳！

還有現在韓國最流行的CARIN，這一款眼鏡戴起來就是特別年輕，設計感也是屬於比較潮流類型，同時保有經典風格。

NewJeans最新代言人氣眼鏡CARIN！

韓流明星同款就在台南北區 雙目林眼鏡🤓

如果想要嘗試新東西，但是個性偏向保守的朋友，也可以考慮這個牌子！

還有小資族的最愛「亓那」當然也是因為代言人趙露思把這牌完美演繹。

這牌子比較平價、設計風格很多變，覺得非常適合青春洋溢活潑的女孩兒～

雙目林眼鏡 不僅是提供優化視力的工具，更多的是打造個人的時尚魅力。

📍雙目林眼鏡

地址：704025台南市北區育德路417號

電話：06 251 8926

營業時間：中午～21:30（週二休）