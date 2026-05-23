2026-05-23 21:30 女子漾／編輯周意軒
《屍速禁區》太夯掀喪屍片熱潮！6部殭屍神作必追，《屍速列車》只是基本款
最近由延尚昊執導、全智賢、具教煥、池昌旭主演的《屍速禁區》上映後話題炸裂，不只首日票房直接空降冠軍，社群上更掀起一波「喪屍片成癮」討論。有人看完直呼「爽度破表」、有人被進化版活屍嚇到頭皮發麻，也讓不少觀眾開始回頭狂補經典殭屍神作。說真的，喪屍片之所以讓人一追就停不下來，從來不只是因為血漿亂噴或驚嚇追逐，而是當世界秩序瞬間崩壞，人性、自私、求生本能全被逼到極限，那種高壓感真的超有後勁。如果你也是《屍速禁區》看完還意猶未盡，這6部真的先收藏。
文章目錄
1.《屍速列車》Train to Busan
如果《屍速禁區》讓你入坑韓國喪屍宇宙，那《屍速列車》絕對是必修課。
故事從一班開往釜山的高速列車展開，一名感染病毒的女子突然上車，短短幾分鐘內整列車全面淪陷。孔劉飾演的基金經理原本只想送女兒去見媽媽，沒想到卻被迫在密閉車廂內展開一場生死逃亡。這部最厲害的地方，是不只刺激，還超催淚。當活屍瘋狂追殺時，你看到的不只是逃命，而是人性的自私、親情的犧牲與末日下最真實的選擇。直到現在仍是很多人心中的喪屍片天花板。
2.《屍樂園》Zombieland
如果你覺得喪屍片都太沉重，那這部會讓你完全改觀。故事描述病毒席捲全球後，一名社恐大學生在末日世界獨自求生，途中遇上超狂爆頭高手，還和兩名古靈精怪姐妹組成奇妙小隊，一邊逃命一邊打殭屍。《屍樂園》把血腥、動作和黑色幽默混在一起，節奏超快，笑點密集，完全是喪屍片界最紓壓的一部。害怕太恐怖的人，從這部入坑很可以。
3.《28天毀滅倒數》28 Days Later
很多現代喪屍片的靈感來源，其實都來自這部。故事從男主角昏迷醒來開始，他發現倫敦變成一座空城，街道荒涼、毫無生氣，而真正可怕的是，那些感染者不是慢慢走的傳統殭屍，而是會瘋狂狂奔、瞬間撲殺你的失控感染者。這部最強的是末日絕望感，沒有花俏特效，卻能讓你從頭到尾喘不過氣。喜歡壓迫感強、心理恐懼型作品的人，這部一定要補。
4.《屍殺泰拳》
Netflix全新泰國影集《屍殺泰拳》（Ziam）把殭屍片玩出新花樣！融合恐怖、動作與催淚愛情元素，打造一場拳拳到肉的末日生存戰。由泰國人氣男星 Mark Prin 領銜主演，攜手 Nychaa Nuttanicha、Vayla Wanvayla 共演，在糧食短缺、秩序崩壞的末日世界中，一名泰拳選手為了拯救摯愛，被迫正面迎戰失控肆虐的殭屍大軍。不同於傳統逃亡型喪屍作品，《屍殺泰拳》加入大量近身格鬥與泰拳動作場面，讓緊張感全面升級，也讓這部作品成為近期Netflix殭屍題材中最具話題的新作之一。
5.《末日之戰》World War Z
想看全球規模的大場面喪屍災難片，這部一定要追。布萊德彼特飾演前聯合國調查員，在病毒快速席捲全球後，為了保護家人與找出疫情源頭，被迫踏上一場跨國求生任務。這部最經典的，絕對是活屍像海嘯一樣層層堆疊衝上高牆的畫面，第一次看到真的會頭皮發麻。和小空間逃亡型喪屍片不同，這部走的是超大型災難電影路線，娛樂感滿滿。
6.《#ALIVE》#살아있다
如果《屍速禁區》讓你最有感的是那種窒息般的高壓生存感，那這部會很適合。故事設定在熟悉的都市公寓，一場突如其來的病毒爆發後，男主角獨自被困家中，外面全是活屍，手機訊號不穩、糧食越來越少，孤立無援的壓迫感直接拉滿。由劉亞仁與朴信惠主演，《#ALIVE》不像《末日之戰》那種大規模場面，而是把「如果今天真的只剩你一個人在家怎麼辦」拍得超真實，越看越焦慮，也越停不下來。