2026-05-23 14:22 谷帥臻
為什麼妳那麼努力賺錢卻還是「精緻窮」？ 向狂求財水沒用，先止住這3個生活小碎步！
文：谷帥臻｜風水命理專家(設計學博士)
妳有沒有這種感覺？
明明很努力工作，收入也不是完全沒有增加，但錢就是留不住。薪水一進來，房貸、保險、孩子學費、家裡開銷、醫療費、人情往來，像排隊一樣等著把錢分走。好不容易想存一點，家電壞了、車子要修、臨時支出又來了。很多人會說：「我是不是財運不好？」於是每到節日，就想拜財神、求財水、請發財金，希望財運可以順一點。但財神信仰真正迷人的地方，不只是求神明給一筆錢，而是每一位財神背後，都藏著一種面對財富的智慧。有些財神講的是勇氣，有些財神講的是信用，而陶朱公講的，是進退。
▌財神陶朱公：富貴之中，最難的是懂得「退」
陶朱公，本名范蠡。他曾輔佐越王勾踐復國，功成名就之後，沒有貪戀權位，反而選擇急流勇退，轉身投入商業。後世尊他為「商祖」，也把他奉為文財神之一。陶朱公最有名的故事，是「三聚三散」。相傳他一生三次累積巨大財富，又三次散財濟人。一般人談財，常常只談怎麼「得到」；但真正困難的，是什麼時候「不能再抓」。
財富累積到某個高度，如果只進不出、只聚不散，就會從資源變成壓力，從機會變成風險。
所以陶朱公被奉為財神，不只是因為他富有，而是因為他懂得財富的進退。
- 財要能聚，才有根基；
- 財要能散，才有活路；
- 財要有信用，才會有人願意再把機會交到你手上。
這不是暴富神話，而是一種成熟的生活態度。
▌真正的財運，不是追熱鬧，而是看得懂時機
陶朱公有一句很有名的經商智慧：「旱則資舟，水則資車。」旱的時候準備船，水的時候準備車。這句話厲害的地方，不只是反向操作，而是看見下一個需求。放到今天來看，也很像現代人的焦慮。身邊總有人看起來抓住了各種令人心動的風口。自己一追，像追在高點；一等，又像錯過機會。但真正的財運，不只是有沒有賺到，而是能不能在熱鬧裡保持清醒。
- 大家都喊熱的時候，你是不是才開始心動？
- 大家都說不能錯過的時候，你是不是已經忘了風險？
- 大家都恐慌的時候，你是不是把真正有價值的東西也跟著丟掉？
財不是靠衝動留下來的，財是靠判斷留下來的。
▌很多漏財，不是大破財，而是小洞一直漏
現代人的漏財，常常不是一筆大錯，而是很多生活小碎步一起漏：
- 看見優惠就盲目下單
- 忘了取消過期的APP訂閱
- 為了面子多花非必要的錢
- 情緒不好就透過消費補償
- 沒有預備金，一點狀況就打亂整個月的節奏
這些不是單純的「錢花太快」，而是生活裡沒有財的秩序。錢進來，沒有位置安放；機會來了，沒有能力判斷；支出習慣，也沒有定期檢查。真正可怕的不是花錢，而是錢花掉之後，沒有換回能力、健康、信用、人脈，或更好的生活。那才叫漏財。
▌好的風水，不是擺滿招財物，而是讓人恢復清楚
如果把陶朱公的財富智慧放進風水設計，重點不是叫你買一堆招財法器。真正有用的風水，是讓空間幫你恢復秩序。一個人的空間，其實會透露她的財務狀態：
- 玄關混亂：每天進出都被雜訊干擾。
- 書桌混亂：思緒不通，決策容易拖延。
- 文件散落：代表金錢與帳單沒有被好好管理。
環境會影響注意力，注意力會影響判斷，判斷最後就會影響金錢。風水設計真正要做的，不是把空間弄得很神祕，而是讓人回到清楚、有序、能做決定的狀態。空間清楚，思緒才清楚；思緒清楚，財務才有路。
▌與其一直求財，不如先補上這 3 個財務破口
想接引陶朱公的財神氣場，請從今天起，優雅地落實這三個日常行動：
- 行動一：看見自己的財流。不要只問自己有沒有賺錢，要問：錢到底流去哪裡？找出每個月固定漏掉的三個地方，那才是最該先處理的財務破口。
- 行動二：留一個判斷的空間。不要把生活塞到太滿，也不要把帳戶逼到完全沒有緩衝。空間需要留白，財務更需要預備金。人一旦沒有餘裕，就很容易在焦慮裡做錯決定。
- 行動三：把錢用在會長出價值的地方。有些錢花掉，只留下空虛；有些錢花掉，會換回能力、人脈、健康、信用與家人的安心。所謂「散財」，不是亂花，而是讓財流向值得的地方。
真正留得住財的人，懂得讓錢走在對的位置上。懂得聚財，是本事；懂得散財，是格局；懂得讓財流向對的地方，才是真正富足的人。
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