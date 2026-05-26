2026-05-26 08:00 廖嘉紅
拋棄繼承，最貴的一次好意 你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
👩🦳「反正錢都給孩子，我不要繼承啦～」黃太太一邊簽名，一邊覺得自己是全天下最乾脆的女人。沒爭財產、沒吵架，一句話解決~帥！直到專家幫她試算遺產稅，她的臉瞬間垮了。「蛤？為什麼我拋棄繼承後，遺產稅變多了五十幾萬？！」
💣真相比八點檔還扯
因為那一紙「#拋棄繼承」，她不只把先生的遺產讓給子女，還一起放棄了「553萬」的配偶扣除額。對，553萬。直接被國稅局刪掉。你以為是在幫孩子，結果是幫政府多繳一筆稅。這才叫真心換絕情。
🔍 為什麼會這樣？
財政部規定得很清楚（《遺產及贈與稅法》第17條）：
👉 配偶可以扣553萬，
👉 每個子女可以扣56萬。
但是⚠️ #拋棄繼承者不得享有扣除額！
而且如果整個第一順位（例如子女）都拋棄，就算孫子接手繼承，扣除額還是只能算原本那幾個人的名額。你拋棄的，不只是財產，還有整個家的「節稅防線」。
📊 三種常見繼承狀況，算給你看
🧩 一、#代位繼承
長子早於被繼承人阿公過世，由長子的２個女兒代位繼承，再加上被繼承人次子與三子，一共四人。
📌 扣除額：每人56萬元 × 4人 = 224萬元。
👉 因為代位繼承人「補上爸爸的位置」，國稅局視為同一順位繼承人，每人都能單獨享有扣除額。
⚖️ 二、拋棄繼承
三個兒子都拋棄，改由六位孫子女繼承。這樣做，並不會因為繼承人由3人增加為6人， #遺產稅扣除額 增加。
📌 扣除額：仍以原本三位兒子的名額計算 → 56萬元 × 3人 = 168萬元。
👉 注意！雖然孫輩變多，但因為「上層的繼承人自願放棄」，名額不會增加。
💔 三、配偶拋棄繼承
配偶放棄，改由三名子女繼承。
📌 扣除額：56萬元 × 3人 = 168萬元。
⚠️ 關鍵是：配偶的553萬元扣除額會一併消失！
少掉553萬免稅額，等於自動讓國稅局多收一筆 #遺產稅。
💬 R姐提醒：
很多人拋棄繼承以為是在「幫家人省麻煩」，
其實是在「幫政府多收稅」。
如果你真的想讓財產留給孩子，先讓自己形式繼承少一點、再規劃信託或贈與，才是合法又聰明的做法。
「節稅不是少做，而是要做對。讓愛不傷人，讓財富有溫度。」 💙
你身邊也有長輩為了「省麻煩」拋棄繼承嗎？
標記他們看這篇，少掉553萬真的太冤，你同意嗎？
【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】
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🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承
讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。
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