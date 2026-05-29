2026-05-29 08:00 廖嘉紅
債留子孫不好？很多不動產家庭沒看懂：貸款有時不是負債，而是傳承工具
【債留子孫不好？很多不動產家庭沒看懂：貸款有時不是負債，而是傳承工具】
「R姐，我爸媽留下好幾間房，大家都說我們很有錢。」
「可是我心裡很慌，因為如果真的要繳遺產稅，我們兄弟姊妹根本拿不出那麼多現金。」
這是很多不動產型家庭最真實的焦慮。
外人看到的是：你家有房、有地、有店面，資產很多。
家人心裡想的是：稅單來了，現金在哪裡？
問題是，遺產稅要繳的時候，國稅局收的是現金，不是你家那間很有感情、卻不能馬上變現的房子。
所以R姐想提醒：
👉 貸款有時不是負債，而是傳承工具。
👉 真正可怕的不是有貸款，而是房子很多，現金流卻沒設計。
房子留下來是愛，但現金流沒準備好，可能苦了自己的晚年，也苦了子女的未來。
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📌 為什麼貸款會影響遺產稅？
很多人一聽到「債留子孫」，第一反應就是害怕。
但在傳承規劃裡，貸款不一定只是負擔，它也可能是讓不動產家庭保留彈性的工具。
舉個簡單的畫面：
父母留下的是房子，不是現金。
孩子要繳稅、要分產、要處理貸款，卻一時拿不出錢。
如果沒有預先安排，最後可能只能急著賣房、低價處理，甚至兄弟姊妹開始吵：
「誰先出錢？」
「誰要拿房子？」
「為什麼我要負擔比較多？」
這時候你就會發現，貸款的價值不一定只是節稅，而是讓家庭在關鍵時刻有現金、有時間、有選擇權。
依《遺產及贈與稅法》第17條規定，被繼承人死亡前未償債務，若有確實證明，可以列為遺產稅扣除項目。
但R姐一定要講清楚：這不是叫大家亂借錢節稅。
貸款能不能成為傳承工具，關鍵不在銀行願不願意借，而在國稅局問起來時，你答不答得出來。
錢去哪裡？
為什麼借？
誰在使用？
有沒有金流證明？
子女未來接不接得住？
答得出來，是設計。
答不出來，就是風險。
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⚠️ 債留子孫未必不好？要先看這筆債，是「壓力」還是「設計」
貸款在傳承裡，真正扮演兩個角色：
第一，讓房子不只是資產，而是晚年的現金流後盾。
很多長輩有房有地，卻沒有足夠現金過好晚年。
房子看起來很值錢，但生活費、醫療費、照護費，不能只靠「房子很值錢」來支付。
第二，創造傳承規劃需要的現金流。
很多長輩不是不知道要規劃，而是手上沒有現金可以規劃。
要預留稅金、配置保險、安排照護、協助下一代，都需要現金流。
所以真正要看的不是「有沒有貸款」，而是這筆貸款最後會變成家庭的壓力，還是成為一套可承接的傳承設計。
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R姐真心提醒：好的傳承，不是叫長輩硬去借錢。
而是在人還清醒、家人還能好好溝通時，先把資產、債務、稅金、保險與現金流設計清楚。
如果你家也是房子多、現金少。
今年至少先做一件事：盤點家裡的房產、貸款、保單與未來可能需要的現金。
房子留下來，是愛。
現金流準備好，是智慧。
讓孩子接得住，才是真正的傳承。
👉 真正可怕的不是負債，而是資產很多，卻沒有一套讓家人安心承接的設計！
讓愛不傷人，讓財富有溫度！
【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】
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🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承
讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。
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#遺產稅#傳承#現金流
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