2026-05-28 08:00 廖嘉紅
有律師、有見證人，遺囑為什麼還無效？90歲名醫案最該看懂的是這件事
🔥【有律師、有見證人，遺囑為什麼還無效？90歲名醫案最該看懂的是這件事】
90歲名醫再婚5個月後過世。
法院認定：
👉 婚姻有效
👉 遺囑無效
很多人看到這裡會很疑惑：
「不是有律師嗎？」
「不是有見證人嗎？」
「不是有簽名嗎？」
「為什麼遺囑還會無效？」
這正是這個案件最值得所有家庭看懂的地方之一。
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R姐先講結論：
👉 遺囑不是有寫就有效
👉 見證人不是有簽名就有效
👉 尤其是代筆遺囑，程序錯了，整份可能報廢
依《民法》第1194條，代筆遺囑必須由遺囑人指定三人以上見證人，由遺囑人口述遺囑意旨，再由見證人中一人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，見證人全體及遺囑人都要簽名。
白話說：
見證人不是來湊人數。
見證人不是來簽個名。
見證人必須真的知道自己在見證什麼，且全程參與。
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這個案件中，法院認為見證程序有問題。
其中一位見證人重聽、識字不多，未必清楚遺囑內容；另一位也只是被叫來簽名，並未真正確認內容。
所以最後結果是：
👉 婚姻有效，新婚配偶仍是合法配偶
👉 遺囑無效，原本依遺囑安排的財產分配被推翻
👉 遺產回到法定繼承，由合法配偶與其他繼承人依民法比例重新分配
這也是R姐一直提醒的：
#遺囑不是寫給自己安心_是寫給法院檢驗
很多家庭最可惜的，不是沒有安排。
而是以為安排好了，最後卻因為程序瑕疵，整份報廢。
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以下幾種家庭，更建議提早規劃遺囑：
1️⃣ 高齡父母
2️⃣ 再婚家庭
3️⃣ 子女關係複雜
4️⃣ 有長期照顧者介入
5️⃣ 財產包含不動產、股票、保單
6️⃣ 分配方式明顯不平均
但要注意，越是這類家庭，遺囑越容易被挑戰。
因為只要有人不服，就可能從遺囑能力、見證人資格、程序瑕疵、特留分等地方切入。
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⚠️ 那中年子女可以先做什麼？
1️⃣先談照顧，不要一開口就談財產。
你可以問父母：「如果以後身體不好，你希望誰幫你處理醫療、照顧費、銀行帳戶和房子？」
這是在確認未來誰有權限、誰有責任、錢從哪裡來。
最重要的：多陪伴父母！
因為中年子女可能工作忙、住外地，但長期照顧者、陪伴者、每天說話的人，往往比久久回家一次的子女，更能影響長輩的情緒與決定。
長輩不一定是被騙。
只是是他晚年最信任、最依賴、最常見到的人，往往已經不是子女。
這提醒我們：
☂️財富傳承，不是等父母快走了才開始談！
☂️親情陪伴，也不是等財產出問題才補救！
2️⃣提早規劃意定監護、信託與財產安排。
意定監護，不是拿來阻止長輩再婚。
它的重點是：當長輩未來判斷能力下降時，誰可以協助醫療、照顧與財務管理。
信託也不是為了防誰。
而是讓長輩的財產，可以依照他的真實意願，用在照顧、生活與未來分配上。
3️⃣遺囑一定要找懂程序夠專業的人處理。
遺囑不是寫感想。
遺囑是法律文件。
尤其涉及高齡再婚、照顧者、子女分配、特留分、不動產與保單時，更要謹慎。
因為一份有瑕疵的遺囑，不只不能解決問題，還可能變成家族訴訟的導火線。
🎯 R姐想提醒：
高齡再婚不可怕。
可怕的是，全家沒人知道繼承結構已經改變。
父母可以愛人，也可以被愛！
真正該做的，是在父母還清楚、還能表達時，把照顧、財產與責任說清楚。
透過設計：
誰照顧？
誰負責？
誰可以動用錢？
財產怎麼分？
父母真正想把心意留給誰？
千萬不要，等到人走了，才用訴訟追問真相。
傷人一千自損８００，不值得！
預先規劃，讓愛不傷人，讓財富有溫度！｜
👉 R姐不是律師，但看過許多傳承現場，想提醒你【遺囑無效的8大原因】
【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】
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🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承
讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。
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#遺囑#法定繼承#高齡結婚
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