【她存好6個月生活費、辭職炒股，半年後卻說：我最後悔的不是辭職，是這件事】 —— 台股大漲背後，沒有人告訴你的財務缺口





小芸，32歲，外商公司專案經理，月薪6萬2。

去年台股連漲的那半年，她的投資帳戶靜靜地累積出 18 萬的獲利，超過她三個月的薪水。她開始覺得，每天坐在辦公室裡等年終，是一件說不上來哪裡不對勁、但就是很不划算的事。她很謹慎。存了 6 個月生活費，把所有固定支出一條一條列出來，確認自己撐得住，去年底鄭重地遞出辭呈。

周圍的人都說她有計劃、有準備。

但辭職才滿半年，今年初股市開始震盪，她在一場朋友聚會裡說了一句話，讓桌上的人都安靜了：「那筆生活費我確實算得很仔細。但有一件事，我完全沒有算進去。」

那件事是什麼？





根據「面試趣」最新調查，台灣高達 66.4% 的上班族已把股票當副業在經營，其中有人正在認真考慮辭職。在想過全職炒股的人裡，每 4 人就有 1 人說：只要獲利達到「一個月薪水」，就是遞辭呈的信號。

台灣薪資年增幅僅約 2%，追不上通膨。去年台股的漲幅，讓那個「辭職」的念頭，一天比一天更有說服力。但大多數人在做這個決定時，算的是「能賺多少」。那個更安靜的問題——「辭職之後，我失去了什麼」——幾乎沒有人認真坐下來算過。

而那個「失去」，往往才是最貴的代價。





消失的一：可持續的獲利邏輯

陳雅芸那 18 萬的獲利，發生在去年台股最強勁的那段行情。那是市場順風給的，不完全是策略穩定換來的。這兩件事，表面上看起來一樣，本質上差了很遠。

真正能撐起全職投資生活的，是在震盪、下跌、橫盤的不同市況裡，都能穩定運作的方法。今年初台股開始回調，陳雅芸才意識到：去年的自己，其實一直是坐在順風裡。

消失的二：焦慮閾值以下的理性

很多人算過每月支出，卻沒算過「自己的焦慮閾值在哪裡」。帳戶低於某個數字，人的決策就會開始悄悄走形——多一點慌亂，少一點冷靜。存了 1 年生活費，聽起來很安全。但如果骨子裡的焦慮閾值比這個數字高，那份安全感只是紙上的。

財務規劃裡有一個問題值得每個人認真回答：你每個月最少需要多少，才能在不焦慮的狀態下做決策？這個數字，才是你真正的財務損益平衡點。

消失的三：離職後無聲撤掉的那張保障網

這是小芸辭職後才慢慢意識到的事。在職時，身後有一張網：勞保、團保、職災保障。那張網平時看不見，但它在。辭職的那一刻，它悄悄撤掉了，沒有任何聲音。

她這才發現，自己原來一直被那張網托著。而現在，它不見了。

辭職不只是薪水歸零。很多隱性的保障，也在你簽下離職單的那一刻，同步消失了。如果這段期間身體出了狀況，醫療費用和生活費同時從同一個帳戶扣，那個「半年緩衝」，會消耗得比你想像的快得多。

▋ 試錯成本低，不代表可以不算清楚

想辭職炒股的族群裡，35 歲以下佔了 61.3%。「年輕人試錯成本低」這句話沒有錯。但它有時候讓人在邁出那一步之前，少問了幾個原本該問的問題。小芸說：「我不後悔辭職這件事本身。我後悔的是，我以為我算清楚了，但我只算了一半。」

「財務自由的路上，最危險的，是那種以為準備好了、但其實只準備了看得見的那一半的感覺。」

▋ 在你做決定之前，先做這件事

不管你現在是認真在規劃，還是只是偶爾讓這個念頭飄過——

有一件事，值得現在就做：

把你辭職後「看不見的損失」列出來。

保障缺口有多大？焦慮閾值在哪裡？你的獲利，有多少比例是去年市場順風給的？

這三個問題，比「存多少錢才夠」更難回答，也更誠實。





我不是投資分析師， 但有些想法，想跟你分享。