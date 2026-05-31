【公司要升他當總經理，他卻去賣甜不辣】 —— 3個同業猝逝後，一位副總的選擇，讓很多人沉默了





黃大米去住家附近新開的甜不辣店吃飯，沒預期會聽見這樣的故事。

老闆曾是通訊科技業副總。55歲那年，公司正在準備升他當總經理。那個職位，是多少人職涯努力的終點。他不要了。沒有被逼退，沒有健康問題，他就是說——「那太累了。」

年薪估計300到500萬。他離開的時候，這個數字還在繼續往上走。那他後悔嗎？

他搖頭。笑著說，「笑笑過日子比較重要。」

▋ 是3場告別，讓他提前想清楚了

那個「笑笑的」決定，背後其實是一次又一次的震驚。共事的同事，出差前還約好回來一起喝紅酒，幾天後卻因腦溢血走了。另一個同學，在高層聚會裡一直應酬敬酒，回家後身體不適，就這樣離開了。加上其他幾位同業——說走就走，沒有預警。

你以為這些事情離你很遠，但對那些人來說，他們的明天也是理所當然的存在。那位副總說，他看著這些，開始認真問自己：繼續拼，是為了什麼？

這個問題，你有沒有問過自己？

▋ 退休之後，他才遇到第二個難題

他退休後周遊列國整整5年。沒有老闆、沒有KPI、每天都在不同的城市醒來。聽起來很夢幻？但他說，久了，反而覺得無聊。人和人的連結消失了，講話的機會少了，他甚至覺得自己的表達能力都在退步。後來還跑去學校應徵當保全——只是想找個有人說話的地方。

最後他開了甜不辣店，認真觀察了那條大學商圈整整一年才出手。「不求賺大錢，就是有事做、有人聊天就好。」那份踏實，你看出來了什麼？

他需要的，不只是「夠用的錢」，而是一個有意義、有連結的生活結構——而這件事，得在退休之前就想好。

▋ 真正讓退休變成「自由」的，是這三件準備

很多女性對退休的焦慮，其實來自一個核心問題：「我真的夠嗎？」這個問題，很少人會坐下來認真算。但它有答案，而且比你想像的更具體。

準備一：算出你的「安心數字」

退休需要多少錢，不是模糊的感覺，是可以被計算的。把每年的生活費、通膨率、可能的醫療支出、長照需求全部放進去——很多人算完會驚覺，距離沒有想像中遠，現在可以做的事比自己以為的多。

準備二：用保險守住「計畫沒有走完」的風險

那些猝逝的同業，不是不努力。是沒有預期到，風險在50歲就登門了。

醫療險和失能險，是讓你在計畫還在進行中的時候，不會因為一場疾病讓一切歸零。它不是「萬一用到」的備用品，是讓你敢繼續往下走的底氣。

準備三：讓這筆錢，在換手的時候留得住

辛苦累積的財富，如果沒有事先規劃，在傳承的那一刻可能損耗遠超過你的想像。台灣的贈與稅、遺產稅、所得稅的整合規劃，是退休準備裡常被忽略、卻影響最深遠的一環。

「你不是要等到有一天有足夠的錢，才能開始規劃退休——你是要從規劃的那一天起，才開始走向真正的自由。」

▋ 現在，先問自己一個問題就好

黃大米說，她能理解那位老闆——看盡繁華之後選擇平淡，那是一種需要很長時間才能抵達的智慧。但有些準備，不需要等你走過那麼多彎路才能開始。

今天，你只需要問自己一個問題：如果明天的你，不必為了薪水去上班——你知道你的生活還撐得住嗎？

那個答案，就是你退休規劃的起點。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是科技專家， 但有些想法，想跟你分享。



