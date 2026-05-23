跟風罵人永遠不是最難的，難的是保持理性！金秀賢事件反轉給我們的警訊

跟風罵人永遠不是最難的，最難的是如何在這個時候保持理性～

金秀賢陷入逼S金賽綸的風暴，沒想到已經過了兩年了，時間真的過得很快。

經過兩年的調查，現在被證實金秀賢是冤枉的……這個新聞從昨天一路燒到今天，網路上還是很多人在討論，所以我想了很久，還是決定來跟大家聊聊。

我寫這篇，不是想替誰說話，主要是想說：

很多事情，在真相還沒完全水落石出之前，真的不要太早把話說死。因為這世界上最難的，從來不是跟風罵人，而是在一片情緒裡，還願意保留一點理性。

當時金秀賢被捲進風暴時，我寫過兩篇文章。一篇是在談他經紀公司的危機處理，另一篇是在談金賽綸坎坷的童年。

那時候很多人問我：「你怎麼不直接表態？」

坦白說，當時整件事情我一直覺得很怪。

因為很多內容太情緒、太片段，也太戲劇化，加上第一時間金秀賢沒有出面說明，￼￼網路上幾乎一面倒。很多人根本還沒搞清楚事情全貌，就已經開始判人S刑。

而且很多人誤會我當時文章的意思。

我那時候評論的重點，其實是在金秀賢經紀公司的危機處理。我認為他們第一時間太慢半拍，沒有快速止血，也沒有讓當事人有完整說明的機會，才會讓整個輿論越燒越大，最後變成一面倒地攻擊金秀賢，讓他的形象受到重創。然而我從來沒有直接評論金秀賢到底對或錯。

在真相還沒完整出來之前，比起急著批評，更重要的是保留一點空間，這不只是保護當事人，某種程度，也是在保護自己。

韓國最新調查結果出來，警方認定，當年很多所謂「證據」竟然涉及偽造，包括AI生成音檔、修改過的對話紀錄，甚至連部分爆料內容都被認定是刻意散播的不實訊息。連當時鬧得最兇的研究社相關人士，如今都面臨法律問題，部分內容甚至被認定是明知不實還故意操作輿論。

你看，輿論有時候真的很可怕。一個人可能花十幾年建立形象，卻能在幾天內被摧毀。

那段時間，金秀賢幾乎變成全民公敵，代言掉了、形象重創、每天被網友出征。很多人罵得非常難聽，彷彿自己親眼看到真相一樣。但現在看來，事情根本不是當初大家以為的那樣。

尤其現在AI時代更恐怖，聲音可以偽造、對話可以合成、照片可以修改，連影片都能生成。以前大家覺得「有圖有真相」，但現在連親眼看到的東西，都未必是真的。

而這件事最讓人感慨的，除了金秀賢遭到冤枉，金賽綸的人生，也真的很讓人鼻酸。

童年成名、一路在鎂光燈下長大，後來因為酒駕事件形象崩跌，又長期被網路霸凌，被黑粉追著打。很多韓國媒體後來也開始反思，這幾年對藝人的獵巫文化，其實早就有點失控了。

有時候我會想，現在的網路世界，好像越來越習慣「先罵再說」，反正錯了也不用負責。但真正被毀掉的人生，卻再也回不去了。

所以這兩年，我越來越提醒自己，很多事情可以討論，但不要急著羞辱別人。 很多新聞可以看，但不要急著定人生死。

因為有些話，一旦說出口了。就算真相來了，也收不回去了。

這件事情後續會怎麼發展，想必也會成為大家關心的話題，但請記得，千萬不要人云亦云、未審先判。