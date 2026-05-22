2026-05-22 19:39 女子漾／編輯周意軒
台北旅展TTE優惠懶人包！機票最低1,199元起、韓國買一送一，旅行社超殺優惠一次看
一年一度的台北國際觀光博覽會（TTE）正式登場，不少人已經摩拳擦掌準備搶暑假機票了！今年除了航空公司祭出超有感票價優惠，旅行社也同步開出韓國買一送一、日本親子折扣、郵輪早鳥價等超殺方案。想趁這波安排暑假、雙十連假甚至明年出國的人，這篇直接幫你整理「最值得下手」的TTE旅展優惠，不用一攤一攤慢慢比價。
TTE旅展航空優惠1. 台灣虎航單程最低1,199元起，還能抽免費機票
想撿便宜機票的人，虎航這次真的很有誠意。主打日本、韓國與東南亞熱門航線，單程未稅最低1,199元起，對小資旅人來說相當有吸引力。除了票價優惠，只要在官網完成購票，再到旅展虎航攤位出示指定航點訂單，就能兌換限定復古鑰匙圈。現場還有「虎將敲敲門」互動活動，每天11:00至17:00整點開玩，有機會抽中不限航點來回機票，總共送出20張。
TTE旅展航空優惠2. 星宇航空全航線88折，東京來回1.4萬有找
星宇這次旅展優惠也很有競爭力，全航線88折起，涵蓋亞洲與長程熱門航點。
熱門價格包含：
台北東京來回14,624元起
台中沖繩10,430元起
桃園香港8,971元起
桃園曼谷10,164元起
桃園布拉格33,018元起
桃園舊金山26,837元起
如果原本就在觀望年底賞楓、跨年歐洲行，這波值得留意。
TTE旅展航空優惠3. 華航最低81折，美西不到2萬元
華航線上旅展已經先開跑，台灣出發全航線最低81折起，日韓與東南亞票價相當漂亮。
熱門航點包含：
首爾5,880元起
沖繩6,216元起
名古屋7,560元起
曼谷4,620元起
新加坡5,040元起
長程線更是亮點，美西航線不到2萬元：
西雅圖15,054元起
舊金山15,600元起
安大略17,415元起
TTE旅展航空優惠4. 國泰航空經濟艙8折起，買票再抽雙人香港機票
國泰這次適合想飛長線的人。由台北、高雄出發前往全球71個航點，經濟艙最優8折起，特選經濟艙與商務艙93折起。
會員加碼優惠也不少：
香港線每張折400元
東北亞每張折600元
單筆滿2萬元再折1,000元
現場下單還能抽「台北－香港雙人來回機票」，買香港機票還送限定帆布袋。
TTE旅展航空優惠5. 長榮航空日韓東南亞同步下殺
長榮這次也端出不少熱門航線優惠，適合偏好傳統航空的人。
推薦票價：
桃園神戶14,419元
桃園釜山11,930元
桃園曼谷11,403元
桃園吉隆坡11,608元
桃園胡志明9,100元
TTE旅展旅行社優惠1. 可樂旅遊韓國買一送一太猛
旅行社這次火力超強，可樂旅遊直接祭出韓國濟州五星飯店買一送一。
必看優惠：
首爾清州5日 8,999元起
韓國濟州買一送一 20,888元起
泰國曼芭5日 15,999元起
迪士尼探險號 39,888元起
想撿便宜韓國團，這波真的很殺。
TTE旅展旅行社優惠2. 雄獅旅遊親子折扣最高省2萬
如果是家庭旅遊，雄獅這波很有感。像泰國、沖繩、韓國等親子熱門地，小孩最高折團費1萬元；北海道親子團最高折2萬元。另外還有鐵道迷會失心瘋的全球鐵道專區，甚至有限定列車周邊商品。
TTE旅展旅行社優惠3. 易遊網5元機票超狂開搶
最有話題的大概就是易遊網。
這次推出：
5元大阪機票
5元首爾機票
機加酒5折
飯店5折
郵輪折5,000元
每日中午12點限量開搶，完全就是手速大戰。TTE旅展住宿優惠也別錯過，樂天訂房最低7折不想跟團、偏好自由行的人可以看樂天旅遊。線上旅展加上初夏優惠後，最低可到7折，入住期限一路開到2027年4月底，適合提早卡位賞櫻、跨年、寒假旅行。
2026 TTE台北旅展資訊一次看
活動日期：即日起至2026年5月25日
活動地點：台北世貿一館
展覽名稱：台北國際觀光博覽會 TTE