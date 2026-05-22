2026-05-22 18:36 女子漾／編輯ANDREA
林柏宏深入花蓮災區一陣鼻酸！不捨童「半夜驚醒」：他們需要安全感
男神林柏宏今（22）日以「台灣世界展望會」代言人身分，出席「飢餓三十」啟動記者會。談到今年3月底親赴花蓮馬太鞍災區的真實見聞，他坦言親眼目睹災後景象時忍不住一陣鼻酸，更不捨地透露，許多經歷過災害的孩子至今只要碰到下雨就會害怕、半夜驚醒，讓他深刻體悟到：「他們真正需要的，其實不只是物資，而是一種情緒上的安全感。」
從索馬利蘭到花蓮 見證「陪伴」的力量
三年前，林柏宏曾跟隨展望會踏上索馬利蘭，見證極端氣候與戰亂下的生存危機；今年他再度挺身而出，深入花蓮關懷去年受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響的受災家庭。即便早已透過新聞看過災情，但親自走入現場，看見泥流的痕跡與仍在修復中的家園，仍讓他深受震撼。
「很難想像半年前災害剛發生的時候，居民有多無助。」
林柏宏感性分享，災害對孩子造成的心理衝擊既深且長。不過，這趟旅程也讓他看見展望會如何透過防災教育與長期培力，協助居民重建生活韌性。他敬佩地表示，看到人們一步步把生活找回來，讓他堅信「陪伴與支持」能讓受災家庭重新燃起對未來的希望，從災後的「生存」真正走回日常的「生活」。
首創「賦能扭蛋」藏滿洋蔥 林柏宏親筆寫下祝福送暖
記者會現場，林柏宏更化身大男孩，率先開箱結合公益與互動體驗的「賦能扭蛋」。這款以原創角色「米寶」為設計核心的扭蛋，每個手環顏色都源自難民營的識別概念，背後藏著戰亂、災害與流離失所的真實血淚故事。林柏宏愛不釋手地大讚：「這真的是世界上最有意義的扭蛋，好想收集一整套！」
為了將心意化為實質力量，林柏宏在扭蛋內的留言卡上，親筆寫下送給難民兒童的溫暖話語，期盼這張小小的紙條能跟著展望會跨越國界，為遠方的孩子賦予內心力量。展望會也將「米寶」的故事延伸為生命教育繪本，讓大眾能以更貼近生活的方式，理解遠方脆弱兒童的處境。
暖心喊話：做公益的第一步可以很簡單！
對於許多覺得「做公益很沉重」的民眾，林柏宏給出了最溫暖的解方。他強調，公益的起點其實非常簡單，無論是小額捐款、捐贈物資，或者僅僅是一句社群上的鼓勵，這些微小的行動都有機會翻轉受災孩子的人生。
本次「飢餓三十」活動也集結了富邦金控、台灣艾司摩爾（ASML）、滙豐銀行、momo購物網等數十家愛心企業共同力挺。林柏宏熱情邀請全民一起加入「賦能接力挑戰」，在天災、飢餓與動盪的世界中，用長期的陪伴豐盛孩子的生命，搶救每一個奮力生存的微小希望！
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