AI搶不走女魔頭的敏銳！從《Prada惡魔2》找出數位時代的職場底牌

相隔了整整二十年， 《穿著 Prada 的惡魔 2》 在今年重返大銀幕。這部當年在無數人心中埋下時尚與職場夢想的經典，這次沒有停留在過去的粉紅泡泡裡，而是極其殘酷、卻又無比真實地把背景拉到了我們正身處的 「數位與社群時代」 。這部片跨越了二十年，而這二十年的跨度。 編織出的正是人類歷史上最劇烈的一場「舊世界數位降維」。

當女魔頭遇上數位洪流：失去了實體重量的帝國

相隔了整整二十年，《穿著 Prada 的惡魔 2》在今年重返大銀幕。 (圖/擷取自 20th Century Studios 官方FB)

在不暴雷的情況下，這部續集最引人深思的，不是劇情的起承轉合，而是那股撲面而來的時代蒼涼感與職場現實。

回想二十年前的第一集，紙本雜誌《Runway》是那個世界的信仰中心。人們興奮地翻閱著厚重、散發著銅版紙油墨香氣的九月號，那指尖的觸感，就是權力、美學與流行的實體。而時尚女魔頭 Miranda，就是那個坐在王座上、一秒就能定義全球流行趨勢的獨裁者。然而，在這一集裡，王座下的地基徹底瓦解。隨著紙媒全面式微，傳統話語權在數位浪潮中被撕得粉碎。

最讓人唏噓的，莫過於職場風水輪流轉的殘酷現實。當年那個在辦公室裡被 Miranda 頤指氣使、每天忙得焦頭爛額的第一助理 Emily，如今早已離開媒體圈，搖身一變成為手握巨額數位行銷預算的全球頂尖奢侈品集團高管。當「品牌端金主」與「傳統媒體」的位階徹底對調，為了《Runway》雜誌的生存，女魔頭 Miranda 不得不放下往日的高傲，四處奔走，甚至得轉身低頭向昔日的助理 Emily 爭取廣告預算。

更諷刺的是當年的小安（Andy），她在巴黎決絕地將手機丟進噴泉，轉身離開時尚帝國，去追求她心中純粹的「傳統新聞理想」。電影中有一幕最讓人心碎的黑色幽默：小安憑藉著扎實的深度報導，終於站在台上拿下了新聞界最高榮譽的大獎。然而，就在她握著獎盃、聚光燈打在身上的那一秒，總公司發來的通知，因為不敵 AI 自動化新聞與自媒體的流量夾擊，她所屬的整家傳統報社，在這一刻宣佈全體裁員。

『得獎的當下，即是失業的瞬間。』小安當年拼死捍衛的嚴肅新聞、字字斟酌的世界，早已被鋪天蓋地的 AI 數據與演算法吞噬。看著時尚女魔頭 Miranda 向成為奢侈品集團高管的 Emily 低頭，看著小安握著獎盃站在理想的殘骸裡。

那種被時代無情推進的無力感，寫實得令人動容。

從大砲攝影到 GoPro：被二進位代碼收編的世界

Emily離開媒體圈，搖身一變成為手握巨額數銷預算的全球頂尖奢侈品集團高管。(圖/擷取自 20th Century Studios 官方FB)

這不只是小安在電影裡的悲劇，更是我們在影視與行銷第一線的集體記憶。

曾幾何時，拍一檔節目、一場外景或是一次 Model 時尚大片，那是極其高昂且隆重的投資。現場架著的是無數台沉重的大砲攝影機，浩浩蕩蕩的劇組、滿載道具的卡車，還有圍繞著巨星運轉的專業團隊。那種精緻、充滿儀式感的大陣仗，是傳統媒體輝煌時代的標配。

但到了二十年後的今天，這份「實體的重量」被數位科技徹底解構並收編了。快訊類的雜誌一本本停刊，看實體書的人越來越少。我們曾幾何時需要翻閱的厚重電話簿、塞在副駕駛座的紙本地圖、廚房裡的實體食譜，如今全都被壓縮、格式化成一串串二進位的代碼，塞進了那一塊冰冷、扁平的手機螢幕裡。

現在，幾台 GoPro、一個 360 度全景相機，甚至一支手機，就能解決一場過去需要數十人團隊才能完成的拍攝。在這個技術門檻平民化、預算碎片化的時代，YouTuber 與自媒體成了最巨大的時代產物。

大眾不再有耐性看小安當年追求的深度報導，而是習慣在螢幕上滑動時事、看新聞、看短影音。

與 AI 借力使力：在科技的縫隙裡重新找到立足點

與 AI 借力使力：在科技的縫隙裡重新找到立足點。(圖/擷取自 20th Century Studios 官方FB)

在這個20年前從沒想過的新時代下，新媒體與 AI 的崛起，不再只是技術的升級，而更像是對傳統「跑新聞」與「深入採訪」這類職人精神的最後一擊。以前我們講究的是扎實的媒體關係、是帶著溫度的面對面採訪。但現在，這份精緻與重量，在演算法和秒級生成的 AI 面前，被沖刷得像泡沫一樣輕盈。

面對這種不可逆的潮流，各行各業該如何在科技的縫隙裡重新找到立足點？而我選擇理性接受，並重新在變局中校準生存的站姿。手機螢幕快速的滑動速度，每一字、每一句，每一張圖片、每一段影片，都將決定資訊是否有機會被閱讀。

在實務執行中，品牌端常因缺乏資源或時間，無法提供質感達標的「情境照」，導致具備深度、流量的新聞點因視覺不夠吸引人而使不上力。這曾是前幾年在傳統公關流程中，因媒體轉型而被迫產生的巨大痛點。然而，當我選擇接受這個充滿螢幕與二進為代碼的時代，思維也就隨之開闊。現在，當客戶提供隨手拍的素材或生硬的商品去背照時，我能快速地運用AI在數秒內生成出氛圍感十足的情境圖。

這是一場跨時代的鴻溝，卻也是職人精神在代碼世界裡，最後的護城河。對客戶而言，這大幅降低了高昂的攝影成本與溝通時間；對我而言，雖然工作範疇看似多了一道工序。

但本質上，其實是運用更有效率的工具解決了結構性問題，確保了我手上的品牌活動、故事與新聞，能在這個資訊爆炸與碎裂的數位時代裡，依然能以最完美的姿態被更多人看見。

機器算不出流行：市場再怎麼變，AI 永遠學不會 Miranda 的本事

小安的「人情味」與Miranda的「時尚直覺」，才是冷冰冰的AI時代裡，最強靠山。(圖/擷取自 20th Century Studios 官方FB)

這或許就是我們這代行銷公關人最厲害的韌性。

現在AI確實很神，下個關鍵字，它就能在幾秒鐘內幫你把既有的數據做完美的「統整與彙整」。但說穿了，AI的大腦裝的是「過去已經發生的事」，它再怎麼會彙整，也絕對誕生不出我們行銷人與公關人真正核心的創意策略、活動亮點、還有那些能引爆市場的精彩活動。

這也是為什麼時尚女魔頭 Miranda 就算到了新時代，依然是那個沒人能取代的靈魂。因為她身上的那份時尚直覺，AI 一輩子也學不會。這種無中生有、一眼看穿大眾心理、主動去「定義亮點」的直覺，是機器和演算法一輩子也算不出來的。

潮流需要有人去創造，行銷更需要有溫度的核心洞察。機器再怎麼會整理報告，也算不出下一個會讓人心動的行銷亮點。小安當年堅持的「人情味」，加上Miranda無可取代的「時尚直覺」，才是我們在這個冷冰冰的AI時代裡，最厲害的靠山。

靈魂拷問：在資訊的快速洪流裡，我們到底失去了什麼？

走進影城觀賞《穿著 Prada 的惡魔 2》，絕對令人鼻酸與動容。(圖/擷取自 20th Century Studios 官方FB)

二十年很長，長到足以讓一個時代的紙本、實體物件與精緻大陣仗被數位巨浪無情吞噬。我們不得不接受大環境的改變，甚至必須隨著時代演進承擔更多碎片化的技術工具，在科技的縫隙裡，展現出人類專業的彈性。

可是，當我們在扁平的螢幕裡歡慶著高效、用三十秒的 AI 算圖解決痛點、用一支手機收編世界時，在這個資訊多到像洪水一樣、刷一下就過去的快節奏時代，我們到底真正失去了什麼？

我們失去了「等待一本書出版」的優雅耐性；失去了「在暗房與印刷廠裡，凝視油墨與光影」的深邃感動；更失去了那個由無數人嚴謹堆疊、充滿儀式感與實體餘溫的匠人世界。生活變得越來越扁平，靈魂好像也隨之變得越來越輕。

時代很殘酷，有格局的生存者永遠懂得如何與科技通融、開創新局。但或許，在我們學會熟練地向 AI 下指令、在手機螢幕上滑過一個個流量密碼的深夜，我們依然要像台上的小安與 Miranda 一樣，留下一絲對實體溫度的執著。

因為工具再快，終究只是替我們打工；你腦袋裡的策略與亮點，才是決定品牌能走多遠的關鍵。