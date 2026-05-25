跨世代的性感合唱！ Madonna 聯手 Sabrina Carpenter 推出〈Bring Your Love〉！

via Madonna's Spotify

Hi there，在此前已經預熱已久的Madonna，終於宣布他的最新專輯《CONFESSIONS II》(2026) 將在今年的7月3日發行，在釋出了第一首預告單曲〈I Feel So Free〉(2026) 後，又緊接著釋出了眾所矚目的合作單曲〈Bring Your Love〉(2026)；這首歌和前幾年爆紅的Sabrina Carpenter合唱，並且其實在今年的 Coachella 音樂節就已經搶先演唱過了，當時現場的情景可謂相當地火熱啊！等待新專輯許久的粉絲們看到 Madonna 出現，就像是被點燃的鞭炮一樣直接炸開了！

當時在 Coachella 音樂節上，作為主要演出嘉賓的 Sabrina 在表演完自己的歌曲〈Juno〉(2024) 後，現場就響起了〈Vogue〉(1990) 經典的音樂聲，而後 Madonna 便登台合唱，同場演唱的還有〈Like A Prayer〉(1989)，以及理所當然、重點宣傳的〈Bring Your Love〉。Madonna 的眼光非常毒辣，看得出來在決定要和年輕歌手合作後，找上 Sabrina 是很好的一個選擇，兩人合唱不僅在聲音方面契合，駕馭性感風格的這方面，Sabrina 也能夠跟得上 Madonna。

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〈Bring Your Love〉擁有 Madonna 標誌性 House 舞曲風格，很多人把這首歌和〈Vogue〉聯想在一起，雖然在節奏快慢上有點差距，但在歌曲中隱含的態度確實是相似的。〈Bring Your Love〉取樣了Inner City的〈Good Life〉(1988)，這是他們最知名的歌曲之一，也是 Madonna 二度以他們的作品當作靈感來源，而果然在這首歌當中屬於1980年代的那種復古舞曲風格特別明顯。

在這樣的一首舞曲當中，或許兩人都無心去強調自己的歌聲，因為在這種風格裡，將自己聲音和音樂融入在一起才是明智的做法，而顯然地兩人都做得很好。整首歌的歌聲其實都處在較低的音域，儘管無法用高音去表達情緒的張力，但卻是藉以展現態度的好方法，同時在很多連音、滑音的表現之下，又增添了不少性感在歌曲裡頭，因此即便 Madonna 和 Sabrina 兩人的時代跨度不小，但在音樂中卻搭配得極好，實在是讓人忍不住一聽再聽啊。

via Madonna's Facebook

目前在 Madonna 的 YouTube 頻道上只上傳了視覺影片，但根據官方團隊的說法，Madonna 正在尋找合適的機會，將會在日後把自己這次精心準備的一切，一口氣釋出給大家看。所以現在看到的是覺得影片是由大量的閃光以及歌詞字幕組成，於我而言就只是一種氣氛的表達，對這樣的方式似乎也並沒有特別的喜惡，但仍然希望早日看到 Madonna 所呈現的影片，由如此資深的舞曲女皇所策劃，一定不會是簡單的小計畫而已。

距離 Madonna 的上一張專輯《Madame X》(2019) 也已經六年了，其實對他這種等級的歌手來說，專輯的發行期間只會越拖越久，因此我認為六年其實已經不算是漫長的等待時間了。這次很驚喜地跟上張專輯一樣找來了新生代歌手合作，並且是在近期 Sabrina Carpenter 的人氣巔峰期，這首合作曲〈Bring Your Love〉對雙方的聲勢可說是來得恰到好處，並且在音樂品質上也非常地讓人驚艷，接下來，我就等著看 Madonna 還會端出什麼好料來嚇嚇大家！

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🎧〈Bring Your Love〉官方收聽連結：madonna.lnk.to/bringyourlove





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