2026-05-22 16:07 女子漾／編輯王廷羽
BTS演唱會資訊出爐！11月高雄世運連唱3場 票價座位、搶票時間、VIP福利一次看
台灣ARMY真的等到了！全球天團BTS正式宣布2026世界巡演《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’》將唱進高雄，11月19日、21日、22日一連3天登上高雄世運主場館開唱，不只寫下BTS首次在高雄開唱紀錄，更成為史上首組在高雄世運主場館舉辦3場演唱會的K-POP男團，消息一公開立刻引爆粉絲圈暴動！這篇整理BTS演唱會懶人包，一篇掌握票價、搶票時間、VIP福利及必聽歌單。
文章目錄
BTS滿血回歸！這次高雄場為何意義重大？
BTS滿血回歸！這次高雄場為何意義重大？
這次高雄場讓台灣ARMY瞬間沸騰，原因遠遠超過「終於等到BTS來台」這件事！這是BTS全員完成兵役、正式合體後的重要世界巡演，從成員陸續退伍，到今年3月帶著全新正規專輯回歸，再宣布啟動高達65場的世界巡演，全球粉絲一路緊盯每一個動向。
對ARMY來說，更有感的是這段漫長等待，疫情讓全球演出計畫被打亂，接著成員陸續入伍，完整體活動暫停多年，一路等到7人正式回歸、世界巡演名單公開，台灣終於也等到這一站！這場高雄演唱會承載的，早已不只是搶票的興奮，更是許多人青春記憶裡一次期待已久的重逢。
BTS高雄演唱會資訊一次看
BTS高雄演唱會資訊一次看
BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN KAOHSIUNG演出日期：2026年11月19日（四）、11月21日（六）、11月22日（日）
演出時間：19:00
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
票價資訊：NT$9,380（VIP套票）／$7,980／NT$6,980／NT$5,980／NT$4,980／NT$3,980／NT$2,980
BTS演唱會VIP福利
BTS演唱會VIP福利
限量VIP套票內容也同步公開，包含座位區門票1張、演前Soundcheck資格、VIP專屬禮，以及VIP掛繩與紀念吊牌一組，對想近距離感受BTS現場魅力的鐵粉來說吸引力十足。
BTS高雄演唱會售票方式一次看
BTS高雄演唱會售票方式一次看
1. Weverse會員登記
登記時間：2026年5月22日 13:00－5月27日 11:00
2. ARMY MEMBERSHIP PRESALE
預售時間：2026年6月2日 12:00－22:00
※ 相關詳情請至Weverse
3. Live Nation Taiwan會員預售
預售時間：2026年6月3日 12:00－22:00
※ 會員註冊及預購流程見理想國官網
4. 全面開賣
開賣時間：2026年6月4日 12:00
售票方式：拓元售票系統
BTS高雄演唱會採實名制！這幾點先注意
BTS高雄演唱會採實名制！這幾點先注意
這次主辦採實名制購票，入場時除了有效票券外，還必須攜帶「個人附照片證件正本」進行身份核對，購票時填寫的姓名資訊若錯誤，可能直接影響入場資格。
台北先有打卡點！ARMY們快衝
台北先有打卡點！ARMY們快衝
演唱會還沒開唱，台北街頭已經先開始暖身！主辦單位這次特別在信義區ATT 4 FUN與台北101交接口設置300 x 300公分巨型LED裝置與3D LOGO，提前把BTS世界巡演氛圍搬進熱門街區！ARMY們快趁開演前先預熱氣氛，先拍一輪再說。
BTS必聽神曲推薦
BTS必聽神曲推薦
〈Dynamite〉
〈Butter〉
〈Permission to Dance〉
〈Spring Day〉
〈Fake Love〉
〈Boy With Luv〉
〈ON〉
〈Black Swan〉
〈MIC Drop〉
〈DNA〉
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