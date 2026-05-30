【台灣最懂房子的人，今年把 126 億搬離了房地產】 ——一個建商的故事，說出了很多台灣家庭不敢面對的財務盲點





最近有則財經新聞悄悄在網路上流傳。

台灣一家蓋了幾十年房子的上市建商，今年突然做了一件很反常的事：他們把超過 126 億的資金，不是拿去買地、不是拿去蓋新案，而是買進台積電和台達電的股票。同一段時間，他們買土地只花了 34 億。買股票的錢，是買地的將近 4 倍。而且這筆投資讓他們今年賺了 7.7 億——遠遠蓋過本業建案的收入。

我看到這則新聞的第一個念頭不是「哇建商好厲害」。

我想到的是：連一輩子靠房子吃飯的人，都開始把錢放到別的地方去了。那我們家的錢，是不是也該認真想一想？

▋ 台灣女性最容易掉進的財務陷阱

我認識很多姊妹，財務狀況都是這樣的：

房貸每個月乖乖繳，存款放著不動，覺得「有房就是有保障」。這個想法沒有錯，但它非常、非常不完整。房子能帶給你的安全感是真實的，但它有一個致命的問題：它動不了。

如果今天你先生突然生病，需要 200 萬的醫療費；或者公司裁員，家裡突然沒了收入；或者你媽媽需要長照，每個月多出一筆開銷——你的房子，在這些時刻，完全幫不了你。

你能做的，只有去銀行借錢，或者——賤價把房子賣掉。這不是危言聳聽，這是我在做財務規劃這 20 年裡，看過太多次的真實場景。

▋ 聰明的人，是怎麼想這件事的？

皇翔建設的操作，其實在說一個非常簡單的道理：

不同的資產，在不同的時間點，會發揮不同的作用。房子給你的是長期的穩定和傳承的基礎。但你同時也需要能夠「隨時動用」的錢、能夠「持續增值」的錢、以及能夠在你不在的時候「自動照顧家人」的錢。這四種錢，缺一不可。

很多家庭只有第一種，然後在需要後三種的時候，手足無措。

▋ 一句讓我說了很多次的話

我常常跟來找我的姊妹說：

「你以為你在保護家人，但你的錢只有一種形式，其實是把家人的安全，全押在一個你控制不了的變數上。」

房價會跌。市場會變。政策會改。唯一能讓你在任何風浪裡都站得住的，是你的資產有足夠的層次——不是全部在同一個地方等著。

▋ 今天，你只需要問自己一個問題

不用馬上做什麼決定。但你可以靜下來想一想：

如果明天家裡突然需要一筆錢，我能在 30 天內拿出來嗎？不靠賣房、不靠借貸，就是乾淨地拿出來。如果答案是「不行」，那這篇文章，就是你今天最值得花五分鐘讀的東西。因為財務安全感，從來不是「我有一間房」這麼簡單。

它是：無論發生什麼事，你都有底氣說——我們家，沒問題。

我是 JT， 你的引導式財務規劃顧問， 我不是投資分析師， 但有些想法，想跟你分享。