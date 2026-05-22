2026-05-22 14:27 MM
2026短劇《嫁金枝》好看嗎？鄭湫泓重生換嫁、鄧孝慈挑戰瘋批皇帝
重生宮鬥短劇《嫁金枝》現已開播。由大女主短劇專業戶「鄭湫泓」和瘋批賽道霸主「鄧孝慈」主演。本劇改編自藍九九小說《鳳宮夢》講述女主角「沈枝念」重生後為保全性命，決定攻略冷面帝王「南宮玄羽」的情感拉扯故事。
戲劇資訊
類型：重生、愛情、小說改編、古裝、短劇
播出平台：LiTV
故事簡介
沈枝念與嫡姐沈南喬雙雙重生，沈南喬為避前世宮禍強行將枝念送入宮門，沈枝念入宮步步為營高爽反殺，以智謀引得皇帝南宮玄羽的注意，後宮前朝詭譎雲湧，她與南宮玄羽從試探到傾心，攜手共破宮廷危局！
演員介紹
南宮玄羽/鄧孝慈飾演 冷面帝王，精通權謀，個性敏感多疑，看似手段殘暴實則內心孤寂。意外發現沈之念可解其蠱毒之苦，又賞識其謀略才智而逐漸動心。
沈枝念/鄭湫泓飾演 沈家庶女。前世嫁給窮書生，助其登上相位卻遭遇殺害。這一世被迫代嫁入宮，決定嫁予權傾天下者，手掌權力保全自身。
帝妃CP雙強聯手！鬥智又鬥心
沈枝念上一世幫助她的夫婿登上相位，對方卻忘恩負義使其慘死，重生後她認為手握權力才能掌控自己的命運。為了贏得皇帝南宮玄羽的心，步步為營的纏綿與勾引，但南宮玄羽能坐上宮中龍椅也說明並非等閒之輩。兩人勾心鬥角，似遠似近的情感拉扯，看得讓人心癢難耐。而這一幕酒杯吻更將彼此的曖昧氛圍拉至頂峰！
女性成長似「水流」，柔軟且鋒利
遲遲等待男主角救援的柔弱女主，已不是近期陸劇的流行。像《嫁金枝》中的女主角沈枝念，被稱為「清醒派釣系女主」，懂得擄獲皇上的心，也懂得後宅生存的法則，反而更叫觀眾看得爽快！乍看如水般柔軟，無害又懂得順毛，實則有膽有謀，難怪南宮玄羽第一次見到沈枝念就受其吸引，早就已經步入沈枝念的情網中了。
古裝短劇天花板！演技精湛，劇本強
鄧孝慈和鄭湫泓兩位熱度極高的短劇演員，演技方面也是備受肯定，《嫁金枝》開播前就已在網路有一定的討論度，開播後更是一舉登上短劇排行榜！
鄧孝慈在劇中飾演冷面帝王，將溫柔與霸氣中精準拿捏，同時也展現觀眾最愛的反差感；鄭湫泓作為大女主專業戶，女性成長本來就是她的舒適圈，完整的成長線也讓觀眾看得過癮。兩位的搭配無疑是幫這個好劇本錦上添花，不愧是一開播就火的短劇！
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