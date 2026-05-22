2026-05-22 13:57 ～17七公主的小天地～
【電影推薦】全智賢x池昌旭#屍速禁區 當感染者開始進化,人性才 是真正末日【電影欣賞】
#車庫娛樂 #屍速禁區 5月22日(五)片長:2小時2分
預告:https://www.youtube.com/watch?v=EU0BkX3Sepw
劇情:權世貞(全智賢 飾)是一名生物科技教授,因個性強硬失去教職。在前夫韓圭成(高洙 飾)的邀請下,她前往首爾市中心一棟大型商辦大樓參加生技會議,希望獲得工作機會。就在會議進行期間,科學家徐永哲(具教煥 飾)突然釋放自己研發的病毒,導致現場人員快速感染。被感染的人不只失去理智,更以驚人的速度變異成瘋狂攻擊人類的怪物,且是擁有群體意識的進化生命體。而政府也立即封鎖整棟大樓,讓所有人徹底困在其中。
隨著感染擴散,倖存者開始在密閉空間中展開逃亡。保全崔賢碩(池昌旭 飾)拼命保護行動不便的姐姐,而世貞則利用自己的專業知識,隨著政府的束手無策,在大樓內的倖存著,上演著一場人性試煉⋯⋯
電影把人性放進極端環境中放大檢視。有人願意冒險救陌生人,也有人為了活命毫不猶豫犧牲同伴;有人堅持道德底線,也有人在恐懼下逐漸失控。導演透過封閉空間與高壓情境,不斷拋出問題:在惡劣環境下,你願意冒著危險救陌生人嗎?這種人性掙扎,讓屍速禁區不只是單純的喪屍爽片,更像一場對人類本能的殘酷實驗。
屍速禁區》更偏向概念型爽片。節奏緊湊、動作很多、世界觀也更大,喪屍暴走與高樓逃亡戲都拍得相當刺激。但比起血腥與驚嚇,更讓人印象深刻的是角色之間的選擇與情感變化。當末日降臨,可真正困難的,往往不是逃離感染區,而是在絕望之中仍保有人性。
#車庫娛樂 #屍速禁區 5月22日(五)片長:2小時4分
#車庫娛樂 #會員場次看到飽 #MHPremium #MagicHour特映免費看 #最新電影 #電影推薦 #電影欣賞 #韓國電影 #全智賢 #池昌旭 #屍速禁區 #COLONY #驚悚片
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數