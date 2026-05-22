泰勒絲婚訊又被爆！外媒曝婚前協議成焦點 與凱爾西財富差22倍掀熱議

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美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）戀情持續受到全球關注，近期外媒再傳兩人可能於今年夏天步入婚姻，也讓「婚前協議」成為外界討論焦點。由於泰勒絲身家估計高達20億美元，約新台幣648億元，與凱爾西資產差距約22倍，兩人若真的結婚，婚前財產安排勢必不只是浪漫問題，更是一場高規格法律攻防。

財富差距太驚人 婚前協議幾乎成焦點

外媒報導指出，泰勒絲與凱爾西若結婚，幾乎被認為會簽署婚前協議。法律專家分析，高資產名人的婚前協議通常不只處理「離婚怎麼分財產」，還會涵蓋婚後生活開銷、房產所有權、投資收益、智慧財產權，以及保密條款等內容。尤其泰勒絲擁有音樂版權、巡演收益與多地房產，相關資產價值龐大且複雜，更需要事先清楚界定。

簽在哪一州也有差？法律管轄成關鍵

比起協議內容，外界更關注的是兩人可能選擇在哪個州簽署。消息指出，加州目前可能已被排除，剩下羅德島州、密蘇里州、堪薩斯州、田納西州與紐約州等選項。專家分析，理想地點必須具備協議執行力強、個人資產保護明確、法院不易推翻條款，以及配偶贍養費裁量較可預測等條件。其中羅德島州被認為在資產保護上較有優勢，堪薩斯州則因法律環境穩定被視為黑馬。

為何加州最先出局？高資產名人最怕婚前協議被推翻

雖然加州是好萊塢與娛樂產業重鎮，看似是名人最熟悉的地盤。但加州法院對婚前協議的審查向來相對嚴格，若條款被認定有失公平，未來仍可能面臨被挑戰甚至部分失效的風險，讓財產分配增添更多不確定性。

過去不少高資產名人在處理婚前協議時，會格外避開加州。過去包括史蒂芬史匹柏、梅爾吉勃遜等好萊塢巨星，都曾在加州離婚案中付出高額贍養費，相關案例也讓娛樂圈對當地法律環境格外敏感。

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可能包辦生活費？保密條款也被點名

有法律專家推測，若雙方資產差距極大，婚前協議可能會約定由較富裕的一方承擔婚後主要生活開銷，讓另一方維持財務獨立。此外，協議也可能加入嚴格保密與非揭露條款，避免感情細節、財務內容或商業資產遭公開討論。不過，目前相關內容仍屬外媒與法律專家推測，泰勒絲與凱爾西方面尚未正式證實婚禮與協議細節。

比起婚禮日期何時曝光，外界現在更關注的，反而是泰勒絲與崔維斯凱爾西會把婚前協議「簽在哪裡」。畢竟美國各州對婚前協議的法律規範差異極大，尤其牽涉到648億元等級的資產、音樂版權與跨州房產，任何細節都不能大意。對高資產名人來說，婚前協議未必是不相信愛情，而是先把最現實的問題談清楚，才能安心走進婚姻。