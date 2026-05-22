2026-05-22 14:22 女子漾／編輯王廷羽
LINE免費貼圖又更新啦！15款免費下載快收 可愛柴犬、皮皮鴨、早安晚安圖都超實用
LINE貼圖控看過來！進入5月下旬，LINE免費貼圖再度悄悄更新，這波從超萌柴犬、皮皮鴨、療癒貓咪到超實用早安晚安貼圖通通有~不少只要加入官方帳號好友就能免費下載，還有隱藏版合作貼圖等著挖寶！提醒大家，免費貼圖通常都是限時開放，錯過就真的拿不到，這篇直接幫你整理目前還能下載的15款LINE免費貼圖，喜歡的千萬別錯過。
文章目錄
- LINE免費貼圖1：中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖
- LINE免費貼圖2：LINE購物 × 水水皮蛋
- LINE免費貼圖3：LINE購物夯話題 × EFFY
- LINE免費貼圖4：與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活
- LINE免費貼圖5：LINE Rangers 放置戰爭 × 出租女友
- LINE免費貼圖6：LINE GO × 恐龍的房間
- LINE免費貼圖7：LINE購物 × 貓貓狗狗俱樂部
- LINE免費貼圖8：LINE購物直播 × 椒滴滴
- LINE免費貼圖9：LINE購物 × 啦咪熊
- LINE免費貼圖10：早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安
- LINE免費貼圖11：LINE購物品牌名店 × 皮皮鴨
- LINE免費貼圖12：反應過激的貓 特典貼圖
- LINE免費貼圖13：LINE禮物 × 赤柴島由
- LINE免費貼圖14：阿妹仔佮阿弟仔的台語生活
- LINE免費貼圖15：COCO BEACH 摯友限定貼圖
LINE免費貼圖1：中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖
下載期限：2026/05/24
使用效期：180天
條件：免任務直接下載
LINE免費貼圖2：LINE購物 × 水水皮蛋
下載期限：2026/05/26
使用效期：90天
條件：加入LINE購物官方帳號
LINE免費貼圖3：LINE購物夯話題 × EFFY
下載期限：2026/05/28
使用效期：90天
條件：加入LINE購物夯話題官方帳號
LINE免費貼圖4：與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活
下載期限：2026/05/28
使用效期：180天
條件：加入臺灣銀行官方帳號
LINE免費貼圖5：LINE Rangers 放置戰爭 × 出租女友
下載期限：2026/05/29
使用效期：90天
條件：在《LINE Rangers 放置戰爭》登入3天並打倒3000名敵人
LINE免費貼圖6：LINE GO × 恐龍的房間
下載期限：2026/06/04
使用效期：90天
條件：加入LINE GO官方帳號
LINE免費貼圖7：LINE購物 × 貓貓狗狗俱樂部
下載期限：2026/06/05
使用效期：90天
條件：完成LINE購物APP指定任務並加入LINE購物官方帳號
LINE免費貼圖8：LINE購物直播 × 椒滴滴
下載期限：2026/06/07
使用效期：90天
條件：加入LINE購物直播官方帳號
LINE免費貼圖9：LINE購物 × 啦咪熊
下載期限：2026/06/11
使用效期：90天
條件：加入LINE購物官方帳號
LINE免費貼圖10：早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安
下載期限：2026/06/11
使用效期：90天
條件：加入早安健康官方帳號
LINE免費貼圖11：LINE購物品牌名店 × 皮皮鴨
下載期限：2026/06/13
使用效期：90天
條件：加入LINE購物品牌名店官方帳號
LINE免費貼圖12：反應過激的貓 特典貼圖
下載期限：2026/06/15
使用效期：90天
條件：依LINE貼圖頁面規定
LINE免費貼圖13：LINE禮物 × 赤柴島由
下載期限：2026/06/18
使用效期：90天
條件：加入LINE禮物官方帳號
LINE免費貼圖14：阿妹仔佮阿弟仔的台語生活
下載期限：2026/06/18
使用效期：180天
條件：加入文化部台語家庭官方帳號
LINE免費貼圖15：COCO BEACH 摯友限定貼圖
下載期限：2026/07/23
使用效期：180天
條件：依LINE貼圖頁面規定
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