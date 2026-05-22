2026-05-22 12:03 女子漾／編輯王廷羽
Spotify 5大新功能太狂！AI Podcast、客製歌單，Premium用戶還能先搶演唱會門票
每天通勤、工作都離不開的 Spotify，即將迎來超有感的升級！在最新的 2026 年投資人日上，Spotify 宣布平台將跨越傳統目錄挑選的框架，進化為專屬每個人的「大型品味模型」。未來無論是搶演唱會門票、生成客製化歌單，或是錄製私人 Podcast，都能在一個應用程式裡輕鬆搞定，讓串流體驗更貼近我們真實的生活情境。這篇整理Spotify 接下來即將推出的全新功能亮點，光看文字就讓人期待！
Spotify 5 大全新功能亮點
文章目錄
1.追星族必看！內建 Reserved 優先搶票機制
1.追星族必看！內建 Reserved 優先搶票機制
以前搶演唱會門票總是要拼網速與手速，未來 Spotify 將針對平台上的忠實歌迷與 Premium 用戶推出「Reserved」功能，當你常聽的愛團或歌手來台灣開唱時，你有機會在票券全面公開發售前，搶先保留購票資格，對於常跑演唱會的粉絲來說，這絕對是最實質的超讚福利！
2.神曲自己編！合法翻唱還能分潤
2.神曲自己編！合法翻唱還能分潤
如果平時喜歡唱歌或玩音樂，這項功能會非常實用，Spotify 與環球音樂集團合作，未來將推出專屬工具，讓 Premium 用戶可以合法翻唱或重新編曲旗下藝人的神曲。當二創作品大受歡迎，衍生的收益也會與原創音樂人共享，讓大家發揮創意同時帶來收入。
3.AI 幫你做節目！一句話生成專屬 Podcast 與情境歌單
3.AI 幫你做節目！一句話生成專屬 Podcast 與情境歌單
未來Spotify的聆聽體驗將會超級客製化，今年夏天即將推出的 Personal Podcasts 功能，只需要輸入一句話，例如「請幫我整理出國旅遊必備的實用對話」，系統就會結合全球知識庫與聆聽習慣，生成一段專屬的私人廣播。另外還有 Prompted Playlists 點歌功能，輸入「適合週末大掃除聽的輕快音樂」，馬上就能獲得完美歌單。
4.上班族救星！Studio by Spotify Labs 串接行事曆與信箱
4.上班族救星！Studio by Spotify Labs 串接行事曆與信箱
即將登場的全新桌面應用程式 Studio by Spotify Labs，會直接串接日常工作工具，包含行事曆與電子郵件，系統會根據接下來的行程，自動調配適合的背景音效。舉例來說，如果行事曆顯示等一下有一場重要的高壓會議，系統會預先準備好提神醒腦的音樂，讓工作節奏更順暢~
5.支持喜歡的創作者，Memberships 訂閱制上線
5.支持喜歡的創作者，Memberships 訂閱制上線
為了讓創作者與粉絲有更緊密的互動，Spotify 將推出 Memberships 功能，符合資格的創作者可以開設專屬訂閱服務，提供核心粉絲深度的未公開內容。而在有聲書方面，今年也會針對家庭與學生方案推出加值服務，並開放直接對書籍提問，讓聽書變成有趣的雙向學習。
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