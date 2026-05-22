2026-05-22 10:53 SWALLOW
【心理測驗】逃離瘋狂科學家的派對
你受邀參加一場神祕的豪宅派對，進去後才發現主人是個瘋狂科學家，他把大門鎖上，並在大廳放了一隻基因改造的巨大變色龍。這隻變色龍會根據環境完全隱形，且正在隨機攻擊賓客。此時大廳一片混亂，你想活著逃出去，這時候你的直覺反應是？
【選項】
A｜趁亂衝去廚房拿一桶麵粉，直接潑向空中，讓隱形的變色龍現形。
B｜觀察變色龍攻擊的規律，發現牠每攻擊完一個人會停頓三秒，默默算準時機繞過去。
C｜乾脆抓起旁邊一個看起來很重、但完全不認識的雕像砸向窗戶，管他幾樓直接跳下去。
D｜立刻大喊引導大家：「會動的家具就是變色龍！大家往反方向跑！」利用人群當掩護，自己往安全門溜。
【答案】
這個測驗表面上是逃生，實則測量你在職場或人生遇到「突發重大危機（例如：專案搞砸、突發意外、市場大變動）」時，你最核心的隱藏超能力與盲點。
A｜潑麵粉現形
你的底牌是「破局者（The Dissolver）」
- 潛意識機制：你非常無法忍受「未知」和「模糊不清」的狀態。當危機發生、大家都在瞎猜時，你的第一直覺不是逃跑，而是打破資訊不對稱。
- 隱藏超能力：你有強大的「現形」能力。在混亂中，你能快速找到一個成本低、效果直接的破口，把複雜的問題簡單化。你常常是團隊中那個「一秒指出國王沒穿衣服」或「一招抓出核心痛點」的人。
- 盲點：有時候動作太快、手段太直接，容易在把問題揪出來的同時，不小心濺得周圍的人（或老闆）一臉麵粉。
B｜計算規律繞道
你的底牌是「馴獸師（The Mastermind）」
- 潛意識機制： 再混亂的場面，你體內的冷靜基因都會強行上線。你潛意識認為「萬物皆有邏輯」，連瘋狂的變色龍都有固定密碼。
- 隱藏超能力： 驚人的「高壓數據感」與「節奏掌控」。在變動極快的環境中，你不會被情緒拉著走，而是冷眼旁觀，在幾秒鐘內建立新秩序、找出規律。你最厲害的是用最低的耗損換取精準的成功。
- 盲點： 因為太追求「精準與完美時機」，有時候會花太多時間在觀察和評估，反而錯失了最佳的先手攻擊機會。
C｜砸窗跳樓
你的底牌是「降維打擊者（The Game Changer）」
- 潛意識機制： 你的大腦結構非常有趣，你拒絕在別人制定的規則裡玩遊戲。科學家設了變色龍，大家都在想怎麼躲變色龍，你的邏輯是：「我幹嘛理變色龍？我的目標是離開這棟房子。」
- 隱藏超能力： 「跳躍性思維」與「顛覆力」。你擅長跳出既定框架，直接切斷有問題的源頭。當一個專案卡死、大家都找不到解法時，你往往會提出一個「那不如整個砍掉重練」或「換個完全無關的賽道」這種讓人驚呆、卻完全可行的驚人提案。
- 盲點： 你的打法通常比較硬核、成本比較高（像跳樓可能會骨折），如果心臟不夠大顆的隊友跟著你，可能會先被你的大膽嚇死。
D｜大喊引導人群
你的底牌是「造勢者（The Strategist）」
- 潛意識機制： 你天生就理解「人性」和「群體動力學」。在危機中，你深知單打獨鬥勝率很低，最快的方法是調動周圍的資源與能量來為自己服務。
- 隱藏超能力： 「借力使力」與「風向掌控」。你是一個天生的操盤手或行銷核心，你非常懂大眾心理學。你能在瞬間給出一個簡單的指令（懶人包），吸引群體的注意力，在看似混亂的局面中，神不知鬼不覺地達成你真正的戰術目的。
- 盲點： 當你太習慣隱身在幕後操控大局、藉助群體力量時，有時會讓人覺得帶有一點神祕感或距離感，少了點「捲起袖子一起幹」的接地氣感。
【溫馨提醒】
本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！
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