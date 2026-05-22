2026-05-22 10:19 女子漾／編輯ANDREA
網評「最高甜好嗑」現代甜寵陸劇TOP5！《偷偷藏不住》一追入坑，冠軍CP甜到狂撒糖！
喜歡粉紅泡泡的劇迷絕對不能錯過！現代甜寵陸劇總是能精準狙擊我們的少女心，不管是青澀懵懂的校園暗戀，還是成年人之間極致拉扯的雙向奔赴，都讓人看著看著就不自覺露出姨母笑！這回特別為大家盤點網評最受歡迎、甜到讓人原地心動的「現代甜寵陸劇TOP5」，保證每一部都高糖無虐，讓你週末在家熬夜狂刷都停不下來！
TOP5：《你也有今天》陳星旭、章若楠
被譽為評價超高的「黑馬甜劇」，講述傲嬌毒舌律所老闆與元氣菜鳥律師的同居羅曼史！網友大讚導演完美拍出了愛情線拉扯的細節，陳星旭演繹的霸總充滿「蘇感」，章若楠更是甜美討喜，兩人從互看不順眼到瘋狂擦出火花，輕鬆搞笑又高甜的同居生活，絕對是下班配飯必備的解壓神劇！
TOP4：《在暴雪時分》吳磊、趙今麥
這部絕對是「純愛戰神」必看！講述天才斯諾克選手在芬蘭暴雪之夜對女主角一見鍾情的故事，最讓網友瘋狂的是全劇高達「30場吻戲」，吳磊看趙今麥的眼神簡直能拉絲，時而小奶狗、時而大男人。兩人自然的肢體互動與唯美的雪國氛圍交織，甜度嚴重超標，讓人直呼真的太好嗑！
TOP3：《偷偷藏不住》趙露思、陳哲遠
說到甜寵劇絕對不能漏掉這部霸榜神作！劇情完美還原了少女時期「青澀、懵懂的暗戀滋味」，陳哲遠飾演的「段嘉許」溫柔寵溺，將「哥哥變男友」的曖昧過渡期展現得淋漓盡致。網友評價這部劇把暗戀的酸澀與甜蜜拿捏得太精準，看著女主角一步步得償所願，真的會讓人跟著心跳加速！
TOP2：《愛你》張凌赫、徐若晗
主打都市療癒愛戀的《愛你》，講述長期失眠的酒店經理與溫潤帥氣中醫師的浪漫故事，成年人之間在日常照料中的細水長流，讓人看了心頭暖暖。尤其是張凌赫在浴室替徐若晗吹頭髮，最後情不自禁深吻的絕美名場面，柔美浪漫的慢動作鏡頭簡直讓全網姨母們跟著臉紅心跳！
TOP1：《你是我的榮耀》楊洋、迪麗熱巴
這部被封為「甜寵教科書」的顏值天花板，絕對穩坐冠軍寶座！女大明星與航太科學家久別重逢的設定本就超吸睛，加上楊洋一句「我有點急」開啟的90秒激烈熱吻，直接讓全網暴動！兩人的互動沒有狗血虐戀，只有滿滿的互相支持與雙向奔赴，被網友盛讚是「最完美的成年人童話」，重刷幾遍都甜到不行！
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