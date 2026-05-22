下班回家只想裹被？「初級大人進化論」獻給在努力與躺平之間掙扎的妳

編輯/李明真撰文

在外面妳是那個穿著俐落西裝、開會時語氣冷靜、連試算表都美到不行的職場菁英；在Threads上妳是那個分享生活美學、金句連發的高級感女子。但只有妳自己知道，當指紋鎖叮一聲開啟，妳踢掉高跟鞋的那一刻，什麼公關人設通通都是浮雲。

妳只是個需要被被子包裹、晚餐只想吃垃圾食物、連除濕機水滿了都不想倒的「大寶寶」。最近社群上瘋傳的「初級大人」標籤，簡直是把大家那層體面的包裝給拆了。別擔心，妳並不孤單，因為許多人都是一邊崩潰一邊成長的「初級大人」。

初級大人與高級大人的差異

所謂的高級大人，是那種連假日早上七點都能準時起床慢跑，且家裡冰箱永遠有新鮮蔬果和自製冷萃咖啡的生物。她們的「大人味」是骨子裡的從容。而我們這種初級大人，必須不斷提醒自己「我有帳單要付」才能維持生活運作。高級大人在處理水管漏水時會冷靜聯絡水電工，初級大人在發現漏水時，第一反應是先拍一張限動問AI怎麼辦，然後蹲在地上思考人生。

下班後只想追劇，初級大人還在學習職場與家庭都要獨當一面。圖/123RF圖庫

家事技能的等級落差

高級大人的家裡，就像樣品屋一樣乾淨，且所有清潔劑都分類得整整齊齊。初級大人的家，則是「局部乾淨」，也就是視訊鏡頭拍得到的地方是高級感，拍不到的地方像資源回收場。對初級大人來說，把洗好的衣服從洗衣機拿出來曬，已經耗盡了當天所有的意志力；至於把衣服摺好放進衣櫃？那是高級大人才會的神蹟。

面對負面情緒的急救方式

當遇到工作上的鳥事，高級大人會分析利弊、進行情緒調節，然後寫下一份改進清單。初級大人則會立刻打開群組，跟閨蜜大噴五百字垃圾話，然後回家叫一份加辣的鹹酥雞，邊吃邊罵邊看那部已經看過八百遍的無腦喜劇。初級大人的人生哲學很簡單：只要今天我還沒辭職，我就是最棒的大人。

在職場展現的獨立，很多時候是一種不得不的公關人設。成長是種歷程，只要熬過陣痛就會長大。圖/123RF圖庫

獨立自主的人設防護罩

我們在外面展現的獨立，很多時候是一種「不得不」的公關人設。因為沒人幫妳倒垃圾、沒人幫妳繳電費，所以妳學會了換燈泡、學會了跟機車客戶周旋。但在內心深處，那個大寶寶隨時都在渴望有人能幫妳處理這一切。這種「外強內嫩」的狀態，正是初級大人最迷人的地方，雖然會怕、雖然想賴皮，但最後還是會一邊碎碎念一邊把事情做完。

結語

高級大人也都是經過跌跌撞撞的成長過程，逐漸擁有高質感又完美的人生樣態，妳只是沒看到她們曾經的學步經過，不妨把成長的痛當作甩油的過程，把那些生活的尷尬當作聚餐時的笑料。抱持開放心胸面對不成熟，然後逐步變得無堅不摧。

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