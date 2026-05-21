心理師告訴你:為何父母的「無底線救援」會強化偏差行為？從孫建豪火槍事件,看狄鶯與孫鵬這對父母的教養問題

狄鶯與孫鵬的獨子孫安佐（現改名孫建豪）最近又因為「自製火槍」在北投河堤邊測試，被警方帶回，新聞一出，很多人都在討論武器、多危險、多誇張。

但我這次比較想帶著大家，一起來了解他背後那對永遠在救火的父母。請大家回頭看他的整個成長軌跡，其實每一次重大事件後面，都有一個熟悉的劇本：

孩子闖禍 → 社會譁然 → 父母出面滅火、找關係、花大錢 → 將事情「壓下來」。

當年他在美國因為涉嫌恐怖威脅被捕，媽媽狄鶯燒了上千萬把他救出來；在泰國被爆吸食大麻、擅闖民宅、裸露身體，也是父母出面處理；在台灣念大學時玩自製火槍，差點被退學，也是靠爸爸出面保證「不會再犯」，才讓他能繼續念書。

表面上看起來，這是一對為孩子付出一切的爸媽。

但如果每一次闖禍，最後都可以靠爸媽「擺平」，那孫安佐真的有從事件中學會什麼嗎？

當錯誤沒有真實代價，道歉就變成一種形式，教訓也就只是一陣風。

久而久之，孫安佐學到的不是規範，而是：

「反正出事，爸媽會處理。」

這種一次又一次「沒有底線的救援」，其實是在不斷強化孫安佐的偏差行為。

讓他誤以為法律、社會規範，都只是可以試探的邊界。

更讓人不安的是，孫安佐的父母表達方式裡面，藏著一種「錯位的驕傲」。這次自製火槍事件，他被警方帶回後，媽媽受訪時還說：「若是獅子，何須炫耀」。」

有媒體人甚至稱他是「天才」。

當一個從小就喜愛涉入危險武器、踩在法律邊緣的行為，不但未被責備反倒被貼上「天才」「好厲害」的標籤，

這個孩子接收到的訊息，已經不是「這樣不可以」，而是養出「你只是太早、太高級，別人不懂你」的偏執性格。

這樣長出來的自信，不是真的自信而是盲目的自信。不是踏實地建立在能力、責任感之上，而是建立在父母的保護傘和外界的話題光環裡。

再加上，從報導中看見另一面：

這位媽媽對孩子的保護，已經到了一種幾乎病態「不讓他成為獨立個體」的程度。連兒子去朋友家吃一碗粥，都會讓她非常生氣。

看起來像是母親的愛、像是母親的擔心，但背後其實是：孩子從來沒有被當作一個可以慢慢分化、學會為自己負責的獨立個人。

當保護沒有邊界，孩子就很難長出自己的邊界。 父母凡事出手、凡事包辦、凡事攔截風險，

孩子就失去了最重要的一課： 在「自己承擔後果」的過程裡，長出判斷、成熟和節制。

這也是為什麼，當時美國聯邦檢察官曾公開批評，

孫鵬與狄鶯這對夫妻「沒有盡到父母的責任」， 因為他們沒有真正引導孩子為自己的行為負責，只是透過事後花錢拯救孩子來展現對孩子無止盡的關愛。

我覺得這句話，對很多父母來說，都是一個鏡子。愛孩子，當然會想保護、想救援。但如果每一次都替他把坑填平，把後果吞下，最後孩子學會的，可能不是感恩，而是一意孤行。

真正的保護，不是永遠替他遮風擋雨，而是在他做錯時，願意陪他一起面對風雨，讓他知道：

這條界線一旦跨過，是會痛的，是要負責的。

你怎麼看待這件事？

在你眼中，「愛孩子」跟「為錯誤負責」之間，那條界線應該畫在哪裡？

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