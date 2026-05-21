麥可傑克森的3大爭議全解析！死因越看越毛，死亡前47分鐘發生什麼事

2026-05-21 17:34 造咖
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流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）2009年離世，但他生前所承受的巨大爭議至今仍是全球媒體辯論的焦點。尤其是今年他的最新傳記電影《麥可傑克森》（Michael）上映後，他的音樂作品、為人，更是被搬上了檯面反覆討論。

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麥可的生平

麥可傑克森 5 歲便以「傑克森五人組」出道，不過從小就遭受父親嚴厲體罰與心理虐待。

到了1980 年代，麥可憑藉《Thriller》等經典專輯徹底改寫了音樂史。他一生獲得 13 座葛萊美獎，被金氏世界紀錄認定為「史上最成功的藝術家」，並捐款超過 3 億美元投身慈善。

三大爭議：整形、戀童、藥物成癮

在巔峰的背後，卻長期飽受媒體抹黑、污衊之苦。從膚色變白、頻繁整形、外貌失控，到兩度震驚全球的兒童性侵指控，再到2009年因藥物過量身亡，輿論仍將他形容為「對藥物有嚴重依賴、行為怪異且自食其果的落魄巨星」。

但隨著越來越多檔案、證詞與醫療資料曝光，也讓不少支持者認為，麥可傑克森真正遭遇的，或許是一場長達數十年的「人格謀殺」。

影響力威脅到美國本體

麥可傑克森不只是一位偶像歌手，更被認為是自馬丁路德以來，最具社會號召力的黑人領袖。

在 1991 年的《Black or White》MV 中最後，麥可化身黑豹並粉碎歧視標語，此舉被視為對「黑豹黨」精神的致敬（黑豹黨：由非裔美國人組成的激進民權組織，主張武裝自衛以對抗警察暴力）。隨後，就發生 1992 年洛杉磯大暴動，讓美國政府意識到麥可已然成為國家穩定與美國帝國主義形象的潛在威脅。

在1996年時，麥可推出了最具爭議性的《They Don't Care About Us》，歌詞中豪不諱地批判警察暴力與社會不公，在美國社會引起軒然大波，甚至被部分電台所抵制。

為了消滅一個精神領袖，FBI 與深層政府採取的策略並非暗殺，而是透過「性醜聞」將其非人化，使其從英雄墮落為公眾唾棄的怪胎。

污衊背後的真相

1. 整形的真相

其中最廣為流傳的爭議，就是外界認為他「想變成白人」，這不僅抹黑了他的種族認同，更讓他被黑人社群誤解。

但事實上，麥可早在 1980 年代便被診斷罹患白癜風與紅斑性狼瘡，皮膚會逐漸失去黑色素。為了維持舞台上的膚色一致，他不得不透過濃厚化妝與醫療方式調整膚色，而這項病症最終也在屍檢報告中獲得證實。只是當年媒體卻將他的病痛，扭曲成「背棄黑人身份」的象徵。

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除此之外，麥可從小還因鼻型遭父親譏笑，嚴重影響他的自尊與心理狀態。再加上 1979 年排練時曾鼻骨受傷，因此後續多次接受修復手術。另外，1984 年拍攝百事可樂廣告時，舞台煙火提前爆炸，更導致他頭皮二度與三度灼傷，留下永久性禿髮與疤痕，從此必須依靠假髮與髮片遮掩傷勢。這場意外不僅迫使他餘生必須依賴假髮或髮片掩飾傷痕，更讓他陷入長年對止痛藥物的依賴，最終埋下了 2009 年不幸離世的導火線。

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2. 戀童的真相

1990 年代後，麥可開始頻繁捲入性侵醜聞。

1993年錢德勒案

13歲的喬丹錢德勒因繼父而與麥可成為好友，但喬丹的親生父親埃文因陷入經濟困境，試圖向麥可索取一筆巨額資金來拍攝電影，在遭到拒絕後，隨即在1993年對麥可展開民事訴訟。但後續流出的錄音卻顯示，其父親曾提及「如果我完成這件事，麥可傑克森將被毀滅」。1994 年，麥可支付了約 2,300 萬美元達成庭外和解。當時媒體將此解讀為「花錢消災」，但背後的真相是：麥可當時正處於巡演壓力，而保險公司認為長期的法律爭議會導致更慘重的經濟損失，因此在未徵得麥可同意的情況下，先行決定支付賠償金以結束民事訴訟。

2009 年麥可離世後，喬丹被爆出曾向友人承認，當年所有的指控都是在父親的威逼利誘下撒謊。而他的父親埃文，在麥可去世後的第四個月，也於自家公寓開槍自殺身亡。

2003 年阿維佐案

2003年，一位母親向麥可提起多項性侵與綁架指控。當時 FBI 深度介入此案，對「夢幻莊園」發動了兩次大規模的搜查，翻開了每一塊地毯與每一台電腦硬碟。2005 年 6 月 13 日，陪審團最終裁定麥可 14 項罪名全部無罪。最後更發現該位母親是一名職業詐欺犯，曾多次利用類似手法敲詐名人與超市；而這起案件的13歲受害者蓋文，證詞也是前後矛盾，完全無法自圓其說。

2009 年公開的 FBI 檔案中，FBI 更是承認：「未發現任何犯罪證據、未發現任何違法檔案。」

夢幻莊園：從避風港到「犯罪現場」

在針對麥可傑克森的抹黑與指控中，「夢幻莊園」也被媒體形塑成一個「誘騙孩童的陷阱」。麥可最初建立它的初衷是為了邀請貧困、身患絕症或殘疾的孩童免費遊玩，讓他們在遠離世俗壓力的環境中獲得快樂，同時也是麥可對自己 5 歲出道、從未有過正常童年的自我補償。只是這種過度理想化、近乎童話式的理想，也變成童話故事裡充滿陷阱的「糖果屋」。

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3. 藥物成癮

經歷的長達十多年的毀謗、法律訴訟，全球巡演，還有燒傷遺留的慢性疼痛、白斑症與紅斑性狼瘡，麥可早已飽受身心靈的煎熬，陷入極度焦慮與長期失眠所苦。在相關證詞中，他曾表示只有透過強力的藥物才能讓大腦徹底平靜下來。

而當時的私人醫生康拉德默里（Conrad Murray）並未扮演好「健康把關者」的角色，反而像是一個「處方供應商」，在缺乏監控設備的情況下，於私人住宅為其注射麻醉劑。2009年，麥可為了重返舞台的《This Is It》演唱會緊鑼密鼓排練時，他的身體與精神已達臨界點。當時的他已將手術室使用的強力麻醉劑「急性異丙酚（Propofol）」當作「催眠藥」使用。

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傳奇巨星的殞落

2009 年 6 月 25 日上午10:40左右，默里在連續注射多種鎮靜劑後，再次為麥可推注了異丙酚。在藥物推注後，麥可迅速進入了深層麻醉狀態。按照醫療準則，醫生必須守在病床邊寸步不離地觀察其呼吸頻率。然而，默里醫生卻在麥可最脆弱的時刻離開了房間，到走廊或相鄰房間撥打長達47分鐘的私人電話，讓麥可處於無人看管的狀態。

就在這段時間內，由於藥物產生的交互作用與異丙酚對呼吸系統的抑制，麥可的呼吸變得緩慢、微弱，最終徹底停止。當默里於 11:56 左右回到房間發現麥可停止呼吸時，他並未第一時間撥打 911 緊急求救電話。反而是進行一連串的詭異行為：

1. 在柔軟的床上進行心肺復甦（CPR），這在醫學上是無效的，因為必須在堅硬的地面上進行。

2. 在報警前，默里曾急忙要求工作人員將現場散落的藥瓶與吊瓶收進袋子中。

3. 直到 12:21，麥可的保鑣才撥打了 911。這意味著從發現異常到正式報警，中間被耽誤了關鍵的 25 分鐘。
這場被法官痛斥為「醫療瘋狂」的瀆職事件，最終讓默里於2011年被判處過失殺人罪成立。雖然默里僅服刑兩年便獲釋，但其行醫執照已遭永久吊銷。

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麥可的死，是一場長達數十年的策劃

2009年，已經身心俱疲的麥可為什麼被拱著舉辦多達50場的演唱會《This is it》？在背後的陰謀論中，有人推測這可能是一場長達數十年的謀殺。

1980年時，麥可就獲得了音樂產業中價值連城的「Sony/ATV 音樂版權庫」，而且一直試圖脫離唱片公司的體制掌控，並爭取創作自主權。對於試圖併吞這些資產的勢力而言，麥可的「不可控性」是最大的障礙，也讓他們滋生出：「一個死去的麥可傑克森，比活著的更有價值」的念頭。

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計劃一、讓麥可深陷巨大債務

由於長達十多年的法律訴訟費（如阿維佐案）、莊園營運支出，以及媒體抹黑導致的收入中斷，麥可當時背負了數億美元的債務。為了賺錢，只好答應當時的唱片公司進行巡演。

計劃二、設下合約陷阱：失敗即破產

原本麥可僅答應進行 10 場演出，但演唱會的主辦方 AEG Live 在未徵得他充分同意的情況下，竟擅自增加到 50 場。而根據合約，如果麥可無法完成演出，他將面臨毀滅性的賠償，甚至會失去他最後的堡壘——音樂版權。這讓他在排練期間即便虛弱到無法行走，仍被強迫打起精神出現在排練場。

計劃三、「處理者」的介入

默里醫生的出現被許多人懷疑是「被安排」的。在排練最關鍵、麥可最焦慮的時期，默里提供了原本不該出現在家中的強力麻醉劑異丙酚。

計劃四、收割

麥可去世後，其作品銷量瞬間暴漲，原本因醜聞而貶值的形象也隨之「神聖化」。AEG Live 雖然損失了演唱會門票（後來多轉為紀念票），但隨後上映的紀錄片《This Is It》與死後發行的專輯，卻創造了數十億美元的營收。

直到今天，關於麥可傑克森的爭論依然沒有停止。這段橫跨30年的爭議，讓我們重新審視這位流行樂之王所承載的重量。

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【本文為造咖授權提供】

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越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

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2026-05-18 15:02 女子漾／編輯張念慈
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖

有些女人的魅力，不是年輕時的驚豔，而是歲月沉澱後那種越看越耐看的氣質。她們不靠刻意討好，也不靠外表取勝，而是憑著溫柔、智慧與穩定的內在，讓自己在人生每個階段都閃閃發亮。命理觀點中，就有3個生肖女特別屬於「越老越有韻味」的代表，不僅外貌耐看、個性溫柔，還天生自帶幸福體質，一輩子不缺愛也不缺疼。

一起來看看，哪些生肖女最容易活成讓人羨慕的幸福模樣。

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幸福女人生肖1.生肖蛇：氣質型美人，越成熟越有魅力

圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。
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屬蛇的女生，天生就帶著一種低調卻很吸引人的氣場。她們不一定是第一眼美女，卻往往是越相處越讓人著迷的類型。那種安靜、細膩又有分寸的溫柔，總能讓人不自覺想靠近。

她們內心其實非常堅韌，即使遇到再多風雨，也不會輕易失去優雅。屬蛇女懂得照顧自己，也懂得經營關係，既能獨立處理生活中的難題，也能在家庭裡給人十足的安全感。

年輕時的她們像帶點神秘感的玫瑰，到了中年之後，則多了一種從容與智慧。這種成熟感，反而讓她們比年輕時更有女人味，也更容易吸引真正懂得珍惜她們的人。

幸福女人生肖2.生肖雞：聰明能幹，越活越閃耀

圖片來源：微博@田曦薇
圖片來源：微博@田曦薇

屬雞的女生通常很有自己的想法，頭腦清楚、做事俐落，不管在工作還是生活中，都能把事情安排得井井有條。她們不是依附別人的類型，而是自己就能活得很精彩。

這樣的女人，往往特別有吸引力。因為她們不只外在亮眼，更有一種自信與能力帶來的光芒。她們可以是職場上獨當一面的女強人，也能在家庭中成為溫暖又可靠的存在。

最難得的是，屬雞女很懂得平衡。她們知道如何照顧別人，也知道不能忘記照顧自己。這份成熟，讓她們隨著年齡增長，反而越來越有魅力。不是青春不老，而是氣場越來越強大。

幸福女人生肖3.生肖兔：溫柔耐看型，越老越讓人想疼

aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter
aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter

屬兔的女生天生帶著一種讓人放鬆的溫柔感。她們就像春天的風，不張揚，卻總能讓身邊的人感到舒服與安心。她們不愛爭，也不喜歡複雜的人際關係，反而因為這份純粹，特別討人喜歡。

屬兔女通常很懂得照顧別人的情緒，心思細膩又敏感，總能在別人需要的時候，給出剛剛好的關心。她們的愛不是轟轟烈烈，而是細水長流型的陪伴，這種穩定感反而最讓人離不開。

隨著年紀增長，屬兔女的魅力不會消失，反而因為經歷過生活的打磨，更顯得柔和又有力量。她們不是鋒芒畢露的主角，卻常常是讓人最想長久依靠的人。

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2026-05-11 14:50 女子漾／編輯張念慈
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住。女子漾AI製圖
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人到了50歲，拼的早已不是速度，而是穩定與福氣。年輕時為了家庭、事業四處奔波，到了人生下半場，最渴望的往往是健康平安、財運穩定，以及一家人平安順心。命理觀點中，有3個生肖特別屬於「晚年翻紅型」，前半生或許辛苦，但一過50歲，運勢就像突然開了外掛，不僅霉運慢慢退散，連災難都會自動繞道。

這3個生肖靠的不是僥倖，而是多年累積下來的福報與智慧。一起來看看，誰是最容易在晚年安享清福的幸運代表。

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晚年最旺生肖1.生肖牛：前半生吃苦，後半生收福報

圖片來源：Netflix提供
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屬牛的人向來是十二生肖裡最能吃苦、最能撐的人。年輕時的他們習慣默默努力，不抱怨、不退縮，很多責任總是自己一肩扛下。別人風光的時候，他們可能還在咬牙苦撐，但正是這份踏實，替未來打下最穩的基礎。

到了50歲之後，屬牛人的人生開始慢慢回甘。事業不再像年輕時那樣辛苦奔波，財運也逐漸穩定回流，甚至開始出現過去從未感受過的輕鬆感。尤其子女漸漸長大、家庭趨於安穩後，他們終於能把重心放回自己身上。

屬牛人五行屬土，土象徵穩定與根基，因此越到中晚年，越容易展現「厚積薄發」的好命格。不是暴富，而是那種穩穩的幸福感，讓人越活越安心。

晚年最旺生肖2.生肖蛇：看透人生後，福氣反而更靠近

圖片來源：翻攝自 Netflix
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屬蛇的人聰明理性，擅長觀察，也特別懂人情世故。年輕時因為想得太多、要求太高，常常讓自己活得很累。很多時候不是命不好，而是自己太不願意放過自己。

但過了50歲之後，屬蛇的人反而開始真正轉運。因為他們終於學會放下，懂得不再和自己較勁，也不再執著於所有事情都要完美。這種通透感，正是晚年最珍貴的福氣來源。

命理上認為，屬蛇的人五十歲後有「化煞添福」之運，意思就是原本容易卡住的人生，會慢慢開始順起來。健康上更懂養生，財運上也因為眼光精準而穩定成長。最重要的是，他們的內心越來越平靜，這份安穩，會直接反映在運勢上。

晚年最旺生肖3.生肖豬：福氣天生厚，越老越有福相

圖片來源：Netflix
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屬豬的人天生自帶福氣感，個性善良、樂觀，也很重感情。年輕時他們容易因為太相信別人、花錢太隨性，讓生活有些起伏，但這些經歷並不會真正消耗他們的好命，反而像是在替後福鋪路。

一過50歲，屬豬的人往往開始明顯感受到人生變順了。家庭關係更穩定，子女孝順，伴侶陪伴，身邊總有溫暖的支持系統。財運上雖然不是暴衝型，但屬於細水長流，收入穩穩進帳，讓人特別安心。

更重要的是，屬豬的人很懂得快樂。這種天生的樂觀，讓他們不容易被壞情緒拖垮，也讓霉運很難真正纏上身。很多時候，好命不是因為天降奇蹟，而是因為他們總能用最輕鬆的心態，把日子過成福氣。

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2026-05-15 14:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博、DISNEY+
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每次鬧劇荒，或是心情煩悶想找部戲「下飯」時，你腦中第一個浮現的是哪部劇？有些陸劇雖然已經完結多年，但無論是精緻的服化道、邏輯滿分的台詞，還是那種讓人想一磕再磕的 CP 感，都讓它們成為網友心中「即使看了N也不會膩」的存在。這回為大家整理出 5 部人生必看的重刷率神劇，快來看看你的本命有沒有上榜！

TOP 5：白敬亭田曦薇卿卿日常

「最療癒的古裝輕喜劇，三餐四季的溫馨日常！」 如果說要找一部沒有狗血雌競、充滿歡樂的「電子榨菜」，這部絕對是首選！田曦薇把李薇那種愛吃又機靈的甜妹屬性詮釋得太討喜了，配上白敬亭外冷內熱的「尹崢」，兩人「先婚後愛」的互動簡直甜到心坎裡。劇中大量描繪了三餐四季、女孩們清醒獨立又互助的溫馨日常，每次重刷都能在輕鬆幽默的節奏裡被深深治癒，是配飯吃能讓人多扒兩碗飯的神劇！

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TOP 4：張若昀、陳道明《慶餘年

「二刷才懂的伏筆，權謀劇也能這麼好笑？」 隨著《慶餘年》系列持續火熱，回頭重溫第一季的人數依舊驚人。這部戲最強的地方在於，它不只是單純的爽劇，劇本邏輯嚴絲合縫，每個小配角都滿身是戲。重刷時，你會發現很多第一次沒注意到的細節伏筆，這種「燒腦與幽默並存」的高質感，讓它成為男生女生都欲罷不能的耐看經典。

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TOP 3：吳磊、趙露思《星漢燦爛・月升滄海》

「宿命感的頂峰，疑商夫婦的化學反應太強！」 說到「看完走不出來」的劇，星漢夫婦絕對榜上有名！吳磊飾演的凌不疑那種孤寂又瘋魔的愛，配上趙露思飾演的程少商那種堅韌的性格，火花簡直要把螢幕炸裂。除了愛情，這部劇對親情與家庭糾葛的描寫也非常細膩，每次重看都會被不同的哭點擊中。

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「甄學永流傳，拿放大鏡看也挑不出毛病！」 第一名毫無懸念，當然是我們的《甄嬛傳》！開播至今超過 10 年，依然每天都有人在網路上討論「甄學」。無論是華妃的霸氣台詞，還是安陵容的心理戰，這部劇的台詞與節奏簡直是教科書級別。無論你是心情好、心情壞，還是單純想聽點聲音，隨便點開一集都能順著看下去，它已經不只是一部劇，更是一種情懷！

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【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】

—— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

從小，我很愛看狄鶯的歌仔戲。

如今，看見她成為一位心碎的母親，令人感慨。

她的獨生子孫安佐，「又」上新聞了。

這次涉嫌在台北市北投溪畔引燃自製火焰裝置，住處更被查獲槍枝、模擬槍與危險物品，遭法院裁定羈押禁見兩個月。

而警方也證實，傍晚在淡水海邊找到情緒低落的狄鶯。

看到這則新聞，讓人十分感慨。

這不是單一家庭的故事，而是讓所有父母重新思考：

我們究竟要怎麼教孩子？

▋這不是孫安佐的第一次

2018年，孫安佐在美國留學期間，因揚言校園開槍遭逮捕，服刑後遣返回台。

當時，狄鶯與孫鵬幾乎傾盡所有，跨海救子。

身為父母，那份愛與焦急，能夠理解。

只是，事件再次重演，也讓人深思：

我們到底要怎麼愛孩子？



▋同樣是星二代，比莉養出周湯豪

狄鶯曾認為孫安佐因為身為星二代，

一舉一動才會受到社會大眾與媒體的無限放大與檢視。

我想到比莉與兒子周湯豪。

同樣是星二代，卻展現出截然不同的生命狀態。

比莉的教養，很值得深思。

她讓家裡充滿音樂，讓天賦在耳濡目染中自然萌芽。

她重視紀律，也讓孩子明白：

「身為公眾人物，要帶給大家正向力量。」

這個觀念使周湯豪在面對工作低潮或外界壓力時，

以正向、健康的方式（如創作歌曲）向大眾傳遞正面能量。

她歷經婚姻低谷與病痛折磨，卻始終樂觀，從不把情緒變成孩子的負擔。

後來，兒子長大了，也成了母親最溫暖的後盾。

誰長大還會跟媽咪一起合唱尬舞啦？

母子同台合唱〈什麼都不必說〉的畫面，很美。

那不只是舞台默契。

更是一種多年陪伴累積出的情感連結。

▋陪伴，才是最重要的投資

當年，我在台北媒體圈工作。

站在鎂光燈下，看似風光。

但人生最重要的一次決定，是離開舞台，回到新竹。

回家，陪兩個孩子長大。

因為有當年的「捨」，才有今天的「得」。

現在，我和女兒、兒子的關係，不只是母女、母子，更像朋友。

我一直相信：

父母是孩子的鏡子。

孩子會活成他每天看見的樣子。

▋教會孩子感恩

我曾看過孫安佐受訪。

當狄鶯送他價值四萬多的名牌外套時，他說：「我根本不需要。」

那一幕讓我印象很深。

輕易得來的東西，往往不會珍惜。

給孩子資源，從來不是問題。

教會孩子珍惜與感恩。

每天陪他聊聊：

今天最值得感謝的一件事是什麼？

今天最值得感謝的人是誰？

懂得感恩的孩子，面對人生的挫折，不會抱怨，相信一切事情發生，一定有他的意義。

▋真正的起跑點，不在財富

很多人以為，有錢人的孩子贏在起跑點。

但真正的起跑點，從來不是家裡有多少錢。

是父母願意花時間，

陪伴孩子建立正確的價值觀。

幸福從來不會突然發生，

它是一點一滴累積出來的。

真心希望孫安佐能理解父母的用心。

更希望狄鶯與孫鵬能平安度過這次難關。

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#生命 #孫安佐 #親子教養 #狄鶯孫鵬

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《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

2026-05-04 12:07 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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女孩們最近是不是也陷入了劇荒危機，下班後不知道該看什麼好呢？別擔心，四月份的愛奇藝熱播榜單熱騰騰出爐啦！這個月可以說是神仙打架，不僅有甜到蛀牙的「新中式養生戀愛」，還有讓人瘋狂嗑糖的「先婚後愛」古裝神劇，更有霸總與逆襲主婦的極致推拉。幫大家整理了這10部霸榜好劇的必看亮點，保證讓妳這個週末窩在沙發上捨不得放下手機！

TOP 10《成何體統》

王楚然丞磊主演的黑馬古偶！這部完全不是一般流水線的套路劇，男女主角竟然都是「穿越者」，第一集就毫不拖泥帶水地識破彼此身分並攜手合作。劇情推進超快又充滿笑點，智商在線的男女主互動讓人大呼過癮，絕對是下班後的紓壓首選！

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