2026-05-22 12:50 女子漾／編輯周意軒
《玩具總動員5》回來了！粉絲必收3大朝聖攻略：vacanza聯名、高雄皮克斯世界展、東京迪士尼一次看
「你是我最好的朋友。」這句《玩具總動員》的經典台詞，陪伴無數人成長。隨著《玩具總動員5》即將上映，這波回憶殺不只停留在大銀幕，從台灣聯名飾品、高雄沉浸式展覽到東京迪士尼限定活動，全都準備把胡迪、巴斯光年與三眼怪帶進現實世界。玩具總動員粉絲今年真的有點忙。
vacanza《玩具總動員》聯名開賣，三眼怪、胡迪、巴斯光年直接戴上身
台灣飾品品牌vacanza搶先搭上《玩具總動員5》熱潮，推出全新聯名系列，把童年經典角色變成日常可佩戴的飾品與周邊。這次最有趣的亮點，就是不少設計真的把「玩具感」做出來。像是巴斯光年純鋼項鍊能拆開玩具盒造型配戴，胡迪垂掛耳環吊飾可自由替換，胡迪與火腿開口戒甚至讓角色雙腳能靈活擺動，完全就是把收藏玩具縮小變時尚配件。
除了飾品之外，也同步推出祈願手鍊、醫療鋼耳飾、娃娃鑰匙圈、髮飾與限量三眼怪禮盒。更有趣的是，品牌還把《玩具總動員》裡那位讓不少人童年有陰影的鄰居阿薛變成設計靈感，加入骷髏頭與蜘蛛寶寶元素，走一個暗黑玩心路線。
高雄《皮克斯世界展》12月登場，1:1 安迪房間真的來了
如果你曾幻想自己變成《玩具總動員》裡的小玩具，這次真的能實現。吸引全球超過400萬人朝聖的《皮克斯世界展》正式宣布2026年12月登陸高雄。這場沉浸式展覽主打超大型1:1電影場景還原，把皮克斯動畫宇宙直接搬進現實。最受期待的當然是《玩具總動員》安迪房間，巨大床鋪、家具與玩具經典重現，讓觀眾一秒變成胡迪與巴斯光年視角。除此之外，《怪獸電力公司》、《天外奇蹟》、《腦筋急轉彎》、《可可夜總會》等人氣作品也都會登場。
對皮克斯粉來說，這幾乎就是年底最值得排進行事曆的大型展覽。
東京迪士尼《玩具總動員5》限定活動，50尊巴斯光年超狂登場
如果剛好有安排日本旅遊，《玩具總動員》粉絲更不能錯過東京迪士尼這波限定活動。東京迪士尼度假區宣布7月2日至9月14日推出《Fun Time with Toy Story 5》特別企劃，整個園區直接變成《玩具總動員5》宇宙。
最大亮點之一，是園區將出現50尊巴斯光年大型裝置，直接成為最新打卡熱點。還有射擊互動遊戲、披薩星球主題餐點、限定氣泡飲，以及東京迪士尼玩具總動員飯店專屬尋寶任務。從限定周邊到電影主題美食全部一起上，根本是要讓粉絲徹底失守。
《玩具總動員5》還沒上映，粉絲荷包已經先陣亡
從聯名飾品、沉浸式展覽到主題樂園限定活動，《玩具總動員5》這波不只是電影上映，更像是一場大型童年回憶總動員。如果你也是胡迪派、巴斯派，或是永遠會被三眼怪萌到失守的人，今年真的很難全身而退。