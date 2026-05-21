2026-05-21 17:33 女子漾／編輯王廷羽
假名人加你LINE別急著信！最新「防詐警示」上線，5個自保重點千萬要記住
詐騙集團又有新招，這次鎖定大家對名人、公眾人物的信任感下手。近年不少民眾曾遇過假冒藝人、網紅、專家甚至知名人士的LINE帳號主動加好友，接著以投資、借錢、私下聯絡等話術誘騙上鉤。為了降低這類詐騙風險，LINE宣布攜手數位發展部推出全新「偽冒公眾人物警示」功能，只要陌生帳號名稱與政府提供的公眾人物保護名單高度相似，系統就會主動跳出警告提醒。
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陌生帳號自稱名人？LINE連問兩次幫你踩煞車
陌生帳號自稱名人？LINE連問兩次幫你踩煞車
過去常見的詐騙套路，多半是假冒親友、客服或投資專員，如今連公眾人物也成了詐騙集團的新劇本！不少民眾看到熟悉的藝人名字、名人頭像，第一時間容易卸下戒心，誤以為真的收到本人訊息。為了降低這類風險，LINE攜手數位發展部推出「偽冒公眾人物警示」功能，自5月20日起分批上線，適用LINE手機版26.7以上版本。
當用戶點進陌生帳號個人主頁準備加好友時，若系統偵測對方名稱與官方提供的公眾人物保護名單高度相似，就會立即跳出警示，先詢問「是您認識的人嗎？」若仍選擇繼續，還會再追加第二次提醒「您真的認識這個人嗎？」透過雙重確認機制，降低使用者因手滑或誤信熟悉名稱而受騙的風險，如果察覺異常，也能直接封鎖並檢舉可疑帳號。
陌生訊息、被拉群組也會跳警告
陌生訊息、被拉群組也會跳警告
不只主動加好友會被提醒，如果是陌生帳號突然傳訊息給你，甚至莫名被拉進群組，只要對方名稱疑似假冒公眾人物，LINE同樣會啟動防護機制。即便使用者第一次點選「我知道了」，系統還是會再次確認，如果真的要開始聊天，還得額外再按一次「開始聊天」，刻意增加操作步驟，目的就是讓使用者多停一秒、多想一下，降低衝動受騙的可能。
有警示不代表百分百安全，這5件事千萬要記住！
有警示不代表百分百安全，這5件事千萬要記住！
雖然LINE這次新增「偽冒公眾人物警示」功能，確實替用戶多加了一道防線，但詐騙手法天天進化，光靠系統提醒還不夠！尤其有些詐騙帳號可能刻意避開關鍵字、改用暱稱變形字，仍有機會躲過偵測，因此最基本的防詐習慣還是不能少，以下五件事千萬要記住！
1.突然主動加好友的「名人帳號」先保持懷疑
如果從沒互動過的藝人、網紅、公眾人物突然主動加你好友，還熱情開聊，真的要先冷靜一下。多數公眾人物不會透過私人帳號隨機聯繫陌生人，更不太可能主動談投資、借錢或推薦理財機會。
2.看見連結別急著點
詐騙常會假借抽獎活動、粉絲福利、獨家投資機會等名義，誘導點擊網址。一旦誤點，可能被導向釣魚網站，甚至導致帳號資訊外洩。
3.涉及金錢要求直接拉警報
只要對話開始提到匯款、代墊、轉帳、購買點數，幾乎就是高風險警訊。不管對方自稱是誰，都不要因為一時慌張或好奇就照做。
4.不隨便透露個資與驗證碼
手機號碼、身分證字號、銀行資料、LINE驗證碼等敏感資訊，都不該輕易提供。很多詐騙不是直接騙錢，而是先蒐集資料進行下一步操作。
5.覺得怪怪的就封鎖+檢舉
如果對方說話方式奇怪、要求不合理，或讓你有一點點不對勁的感覺，不用硬聊下去。直接封鎖並檢舉，通常才是最安全的做法。
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