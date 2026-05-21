韓國爆紅芥末熊來了！屈臣氏聯名Wasabi Bear推20款周邊，西門町快閃打卡點限時登場

2026-05-21 15:53 女子漾／編輯周意軒

韓國人氣IP真的太會攻陷少女心！屈臣氏今年夏天找來超人氣角色 Wasabi Bear（芥末熊）聯名，推出「瘋夏日有Bear來」限定活動，不只帶來超過20款兼具可愛與實用的聯名周邊，還直接把西門町變成大型打卡現場。從飲料提袋、隨行杯到迷你相機、行李箱通通有，根本是把夏日生活用品全部換上芥末熊版本，讓粉絲忍不住想全套收。

韓國爆紅Wasabi Bear是誰？嗆辣又可愛的反差魅力圈粉

近年韓國角色IP熱潮持續延燒，Wasabi Bear芥末熊靠著鮮明又有點「厭世嗆萌」的個性快速圈粉。不同於一般走純可愛路線的角色，Wasabi Bear帶點直率、搞怪、情緒外露的設定，剛好打中年輕世代喜歡「有態度角色」的喜好。這次屈臣氏也抓準這波療癒經濟與情緒消費趨勢，把聯名主題定調成「嗆辣來襲」，讓角色不只是收藏公仔，而是真正融入日常生活。

IG@wasabibear.mommy
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屈臣氏 x Wasabi Bear聯名20款開搶！這幾樣話題度最高

這波聯名從 5月21日至8月12日 開跑，只要在屈臣氏消費不限金額就能加價購，把芥末熊帶回家。最有話題的絕對是 絨毛飲料提袋，把超萌熊熊直接掛在飲料杯上，買手搖瞬間變時尚配件；夏天出遊超實用的 海灘巾 與 小擦巾組，也是高頻使用款。如果你是通勤族，750ml大容量的 不鏽鋼隨行杯 很有吸引力，不只可保冰保溫，還能直接放進車用杯架。旅行派則會被 壓縮收納袋、20吋行李箱 燒到，尤其芥末熊造型行李箱，機場拖著走回頭率肯定超高。

圖片來源：屈臣氏
圖片來源：屈臣氏

更讓年輕人想收藏的是 迷你復古相機、小型數位相機，不只是吊飾，還真的能拍照錄影，這種「可愛＋功能性」設計很容易掀起社群開箱潮。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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西門町14天限定快閃！巨大打卡裝置登場

不只商品開賣，屈臣氏這次也把聯名直接搬進實體場景。即日起至 6月3日，西門町真善美廣場與屈臣氏西門門市變身Wasabi Bear主場，大型快閃打卡裝置限時登場，對喜歡拍照、發IG限動的人來說根本是必朝聖景點。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

屈臣氏明顯不只是做一波商品聯名，而是直接打造沉浸式角色體驗，把「買東西」變成一場夏日娛樂活動。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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何美5/23現身西門！粉絲有機會拿限量周邊

5月23日下午2點，藝人 何美 將現身西門真善美廣場，參加實體互動活動，現場規劃趣味挑戰與遊戲互動，完成指定任務還有機會拿到屈臣氏限定聯名周邊。對芥末熊粉絲來說，這波真的不是單純「看看就好」的聯名，而是會讓人忍不住直接衝門市的一次夏季話題企劃。

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越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

2026-05-18 15:02 女子漾／編輯張念慈
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖

有些女人的魅力，不是年輕時的驚豔，而是歲月沉澱後那種越看越耐看的氣質。她們不靠刻意討好，也不靠外表取勝，而是憑著溫柔、智慧與穩定的內在，讓自己在人生每個階段都閃閃發亮。命理觀點中，就有3個生肖女特別屬於「越老越有韻味」的代表，不僅外貌耐看、個性溫柔，還天生自帶幸福體質，一輩子不缺愛也不缺疼。

一起來看看，哪些生肖女最容易活成讓人羨慕的幸福模樣。

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幸福女人生肖1.生肖蛇：氣質型美人，越成熟越有魅力

圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。
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屬蛇的女生，天生就帶著一種低調卻很吸引人的氣場。她們不一定是第一眼美女，卻往往是越相處越讓人著迷的類型。那種安靜、細膩又有分寸的溫柔，總能讓人不自覺想靠近。

她們內心其實非常堅韌，即使遇到再多風雨，也不會輕易失去優雅。屬蛇女懂得照顧自己，也懂得經營關係，既能獨立處理生活中的難題，也能在家庭裡給人十足的安全感。

年輕時的她們像帶點神秘感的玫瑰，到了中年之後，則多了一種從容與智慧。這種成熟感，反而讓她們比年輕時更有女人味，也更容易吸引真正懂得珍惜她們的人。

幸福女人生肖2.生肖雞：聰明能幹，越活越閃耀

圖片來源：微博@田曦薇
圖片來源：微博@田曦薇

屬雞的女生通常很有自己的想法，頭腦清楚、做事俐落，不管在工作還是生活中，都能把事情安排得井井有條。她們不是依附別人的類型，而是自己就能活得很精彩。

這樣的女人，往往特別有吸引力。因為她們不只外在亮眼，更有一種自信與能力帶來的光芒。她們可以是職場上獨當一面的女強人，也能在家庭中成為溫暖又可靠的存在。

最難得的是，屬雞女很懂得平衡。她們知道如何照顧別人，也知道不能忘記照顧自己。這份成熟，讓她們隨著年齡增長，反而越來越有魅力。不是青春不老，而是氣場越來越強大。

幸福女人生肖3.生肖兔：溫柔耐看型，越老越讓人想疼

aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter
aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter

屬兔的女生天生帶著一種讓人放鬆的溫柔感。她們就像春天的風，不張揚，卻總能讓身邊的人感到舒服與安心。她們不愛爭，也不喜歡複雜的人際關係，反而因為這份純粹，特別討人喜歡。

屬兔女通常很懂得照顧別人的情緒，心思細膩又敏感，總能在別人需要的時候，給出剛剛好的關心。她們的愛不是轟轟烈烈，而是細水長流型的陪伴，這種穩定感反而最讓人離不開。

隨著年紀增長，屬兔女的魅力不會消失，反而因為經歷過生活的打磨，更顯得柔和又有力量。她們不是鋒芒畢露的主角，卻常常是讓人最想長久依靠的人。

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2026-05-11 14:50 女子漾／編輯張念慈
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住。女子漾AI製圖
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住。女子漾AI製圖

人到了50歲，拼的早已不是速度，而是穩定與福氣。年輕時為了家庭、事業四處奔波，到了人生下半場，最渴望的往往是健康平安、財運穩定，以及一家人平安順心。命理觀點中，有3個生肖特別屬於「晚年翻紅型」，前半生或許辛苦，但一過50歲，運勢就像突然開了外掛，不僅霉運慢慢退散，連災難都會自動繞道。

這3個生肖靠的不是僥倖，而是多年累積下來的福報與智慧。一起來看看，誰是最容易在晚年安享清福的幸運代表。

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編輯推薦

晚年最旺生肖1.生肖牛：前半生吃苦，後半生收福報

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

屬牛的人向來是十二生肖裡最能吃苦、最能撐的人。年輕時的他們習慣默默努力，不抱怨、不退縮，很多責任總是自己一肩扛下。別人風光的時候，他們可能還在咬牙苦撐，但正是這份踏實，替未來打下最穩的基礎。

到了50歲之後，屬牛人的人生開始慢慢回甘。事業不再像年輕時那樣辛苦奔波，財運也逐漸穩定回流，甚至開始出現過去從未感受過的輕鬆感。尤其子女漸漸長大、家庭趨於安穩後，他們終於能把重心放回自己身上。

屬牛人五行屬土，土象徵穩定與根基，因此越到中晚年，越容易展現「厚積薄發」的好命格。不是暴富，而是那種穩穩的幸福感，讓人越活越安心。

晚年最旺生肖2.生肖蛇：看透人生後，福氣反而更靠近

圖片來源：翻攝自 Netflix
圖片來源：翻攝自 Netflix

屬蛇的人聰明理性，擅長觀察，也特別懂人情世故。年輕時因為想得太多、要求太高，常常讓自己活得很累。很多時候不是命不好，而是自己太不願意放過自己。

但過了50歲之後，屬蛇的人反而開始真正轉運。因為他們終於學會放下，懂得不再和自己較勁，也不再執著於所有事情都要完美。這種通透感，正是晚年最珍貴的福氣來源。

命理上認為，屬蛇的人五十歲後有「化煞添福」之運，意思就是原本容易卡住的人生，會慢慢開始順起來。健康上更懂養生，財運上也因為眼光精準而穩定成長。最重要的是，他們的內心越來越平靜，這份安穩，會直接反映在運勢上。

晚年最旺生肖3.生肖豬：福氣天生厚，越老越有福相

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

屬豬的人天生自帶福氣感，個性善良、樂觀，也很重感情。年輕時他們容易因為太相信別人、花錢太隨性，讓生活有些起伏，但這些經歷並不會真正消耗他們的好命，反而像是在替後福鋪路。

一過50歲，屬豬的人往往開始明顯感受到人生變順了。家庭關係更穩定，子女孝順，伴侶陪伴，身邊總有溫暖的支持系統。財運上雖然不是暴衝型，但屬於細水長流，收入穩穩進帳，讓人特別安心。

更重要的是，屬豬的人很懂得快樂。這種天生的樂觀，讓他們不容易被壞情緒拖垮，也讓霉運很難真正纏上身。很多時候，好命不是因為天降奇蹟，而是因為他們總能用最輕鬆的心態，把日子過成福氣。

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2026-05-15 14:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博、DISNEY+
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每次鬧劇荒，或是心情煩悶想找部戲「下飯」時，你腦中第一個浮現的是哪部劇？有些陸劇雖然已經完結多年，但無論是精緻的服化道、邏輯滿分的台詞，還是那種讓人想一磕再磕的 CP 感，都讓它們成為網友心中「即使看了N也不會膩」的存在。這回為大家整理出 5 部人生必看的重刷率神劇，快來看看你的本命有沒有上榜！

TOP 5：白敬亭田曦薇卿卿日常

「最療癒的古裝輕喜劇，三餐四季的溫馨日常！」 如果說要找一部沒有狗血雌競、充滿歡樂的「電子榨菜」，這部絕對是首選！田曦薇把李薇那種愛吃又機靈的甜妹屬性詮釋得太討喜了，配上白敬亭外冷內熱的「尹崢」，兩人「先婚後愛」的互動簡直甜到心坎裡。劇中大量描繪了三餐四季、女孩們清醒獨立又互助的溫馨日常，每次重刷都能在輕鬆幽默的節奏裡被深深治癒，是配飯吃能讓人多扒兩碗飯的神劇！

圖片來源：官方微博、DISNEY+
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TOP 4：張若昀、陳道明《慶餘年

「二刷才懂的伏筆，權謀劇也能這麼好笑？」 隨著《慶餘年》系列持續火熱，回頭重溫第一季的人數依舊驚人。這部戲最強的地方在於，它不只是單純的爽劇，劇本邏輯嚴絲合縫，每個小配角都滿身是戲。重刷時，你會發現很多第一次沒注意到的細節伏筆，這種「燒腦與幽默並存」的高質感，讓它成為男生女生都欲罷不能的耐看經典。

圖片來源：官方微博、DISNEY+
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TOP 3：吳磊、趙露思《星漢燦爛・月升滄海》

「宿命感的頂峰，疑商夫婦的化學反應太強！」 說到「看完走不出來」的劇，星漢夫婦絕對榜上有名！吳磊飾演的凌不疑那種孤寂又瘋魔的愛，配上趙露思飾演的程少商那種堅韌的性格，火花簡直要把螢幕炸裂。除了愛情，這部劇對親情與家庭糾葛的描寫也非常細膩，每次重看都會被不同的哭點擊中。

圖片來源：官方微博、DISNEY+
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TOP 2：趙麗穎、馮紹峰《知否知否應是綠肥紅瘦》

「最頂級的電子榨菜，藏在柴米油鹽裡的智慧。」 《知否》可以說是許多人的「安眠藥」和「心靈雞湯」。雖然節奏緩慢，但那種古代生活的氛圍感與處世哲學，讓人越看越入迷。不管是看明蘭如何機智宅鬥，還是看祖母對她的百般呵護，都能在浮躁的節奏中找到平靜。這部戲不是第一眼驚艷，而是那種「二刷三刷後更香」的醇厚滋味。

圖片來源：官方微博、DISNEY+
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TOP 1：孫儷、陳建斌《甄嬛傳》

「甄學永流傳，拿放大鏡看也挑不出毛病！」 第一名毫無懸念，當然是我們的《甄嬛傳》！開播至今超過 10 年，依然每天都有人在網路上討論「甄學」。無論是華妃的霸氣台詞，還是安陵容的心理戰，這部劇的台詞與節奏簡直是教科書級別。無論你是心情好、心情壞，還是單純想聽點聲音，隨便點開一集都能順著看下去，它已經不只是一部劇，更是一種情懷！

圖片來源：官方微博、DISNEY+
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【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

2026-05-19 09:01 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】

—— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

從小，我很愛看狄鶯的歌仔戲。

如今，看見她成為一位心碎的母親，令人感慨。

她的獨生子孫安佐，「又」上新聞了。

這次涉嫌在台北市北投溪畔引燃自製火焰裝置，住處更被查獲槍枝、模擬槍與危險物品，遭法院裁定羈押禁見兩個月。

而警方也證實，傍晚在淡水海邊找到情緒低落的狄鶯。

看到這則新聞，讓人十分感慨。

這不是單一家庭的故事，而是讓所有父母重新思考：

我們究竟要怎麼教孩子？

▋這不是孫安佐的第一次

2018年，孫安佐在美國留學期間，因揚言校園開槍遭逮捕，服刑後遣返回台。

當時，狄鶯與孫鵬幾乎傾盡所有，跨海救子。

身為父母，那份愛與焦急，能夠理解。

只是，事件再次重演，也讓人深思：

我們到底要怎麼愛孩子？



▋同樣是星二代，比莉養出周湯豪

狄鶯曾認為孫安佐因為身為星二代，

一舉一動才會受到社會大眾與媒體的無限放大與檢視。

我想到比莉與兒子周湯豪。

同樣是星二代，卻展現出截然不同的生命狀態。

比莉的教養，很值得深思。

她讓家裡充滿音樂，讓天賦在耳濡目染中自然萌芽。

她重視紀律，也讓孩子明白：

「身為公眾人物，要帶給大家正向力量。」

這個觀念使周湯豪在面對工作低潮或外界壓力時，

以正向、健康的方式（如創作歌曲）向大眾傳遞正面能量。

她歷經婚姻低谷與病痛折磨，卻始終樂觀，從不把情緒變成孩子的負擔。

後來，兒子長大了，也成了母親最溫暖的後盾。

誰長大還會跟媽咪一起合唱尬舞啦？

母子同台合唱〈什麼都不必說〉的畫面，很美。

那不只是舞台默契。

更是一種多年陪伴累積出的情感連結。

▋陪伴，才是最重要的投資

當年，我在台北媒體圈工作。

站在鎂光燈下，看似風光。

但人生最重要的一次決定，是離開舞台，回到新竹。

回家，陪兩個孩子長大。

因為有當年的「捨」，才有今天的「得」。

現在，我和女兒、兒子的關係，不只是母女、母子，更像朋友。

我一直相信：

父母是孩子的鏡子。

孩子會活成他每天看見的樣子。

▋教會孩子感恩

我曾看過孫安佐受訪。

當狄鶯送他價值四萬多的名牌外套時，他說：「我根本不需要。」

那一幕讓我印象很深。

輕易得來的東西，往往不會珍惜。

給孩子資源，從來不是問題。

教會孩子珍惜與感恩。

每天陪他聊聊：

今天最值得感謝的一件事是什麼？

今天最值得感謝的人是誰？

懂得感恩的孩子，面對人生的挫折，不會抱怨，相信一切事情發生，一定有他的意義。

▋真正的起跑點，不在財富

很多人以為，有錢人的孩子贏在起跑點。

但真正的起跑點，從來不是家裡有多少錢。

是父母願意花時間，

陪伴孩子建立正確的價值觀。

幸福從來不會突然發生，

它是一點一滴累積出來的。

真心希望孫安佐能理解父母的用心。

更希望狄鶯與孫鵬能平安度過這次難關。

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#生命 #孫安佐 #親子教養 #狄鶯孫鵬

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2026-05-04 12:07 女子漾／編輯ANDREA
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TOP 3《逐玉

說到四月最火，絕對少不了這部！雖然《逐玉》早早就已經播完，但那種強大的後勁真的讓全網女孩都出不了坑。田曦薇的靈動可愛配上張凌赫的霸氣深情，兩人的CP感簡直是顏值天花板級別，絕對是今年古裝劇的經典必刷之作！

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TOP 2《佳偶天成

任嘉倫與王鶴潤攜手打造奇幻命定世界。男主為了轉生為人，必須承受換骨換血的極致痛楚，卻意外與女主結為夫妻。任嘉倫的古裝氣場從不讓人失望！雖然開局男主的設定有夠虐，但兩人從試探到生死相依，「先婚後愛」的劇情就是香，保證讓妳邊哭邊嗑糖！

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TOP 1《蜜語紀

熟齡職場逆襲與清醒的成年人愛情

凍齡男神鐘漢良搭檔朱珠，這對熟齡CP的化學反應太絕了！看女主從絕望主婦化身清潔工，再一路逆襲成銷售精英，與霸總強強聯手對抗渣男與綠茶。不只愛情線超有魅力，搞事業的劇情更是看得人大呼痛快，難怪能穩坐第一名寶座！

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