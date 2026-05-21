2026-05-21 15:53 女子漾／編輯周意軒
韓國爆紅芥末熊來了！屈臣氏聯名Wasabi Bear推20款周邊，西門町快閃打卡點限時登場
韓國人氣IP真的太會攻陷少女心！屈臣氏今年夏天找來超人氣角色 Wasabi Bear（芥末熊）聯名，推出「瘋夏日有Bear來」限定活動，不只帶來超過20款兼具可愛與實用的聯名周邊，還直接把西門町變成大型打卡現場。從飲料提袋、隨行杯到迷你相機、行李箱通通有，根本是把夏日生活用品全部換上芥末熊版本，讓粉絲忍不住想全套收。
韓國爆紅Wasabi Bear是誰？嗆辣又可愛的反差魅力圈粉
近年韓國角色IP熱潮持續延燒，Wasabi Bear芥末熊靠著鮮明又有點「厭世嗆萌」的個性快速圈粉。不同於一般走純可愛路線的角色，Wasabi Bear帶點直率、搞怪、情緒外露的設定，剛好打中年輕世代喜歡「有態度角色」的喜好。這次屈臣氏也抓準這波療癒經濟與情緒消費趨勢，把聯名主題定調成「嗆辣來襲」，讓角色不只是收藏公仔，而是真正融入日常生活。
屈臣氏 x Wasabi Bear聯名20款開搶！這幾樣話題度最高
這波聯名從 5月21日至8月12日 開跑，只要在屈臣氏消費不限金額就能加價購，把芥末熊帶回家。最有話題的絕對是 絨毛飲料提袋，把超萌熊熊直接掛在飲料杯上，買手搖瞬間變時尚配件；夏天出遊超實用的 海灘巾 與 小擦巾組，也是高頻使用款。如果你是通勤族，750ml大容量的 不鏽鋼隨行杯 很有吸引力，不只可保冰保溫，還能直接放進車用杯架。旅行派則會被 壓縮收納袋、20吋行李箱 燒到，尤其芥末熊造型行李箱，機場拖著走回頭率肯定超高。
更讓年輕人想收藏的是 迷你復古相機、小型數位相機，不只是吊飾，還真的能拍照錄影，這種「可愛＋功能性」設計很容易掀起社群開箱潮。
西門町14天限定快閃！巨大打卡裝置登場
不只商品開賣，屈臣氏這次也把聯名直接搬進實體場景。即日起至 6月3日，西門町真善美廣場與屈臣氏西門門市變身Wasabi Bear主場，大型快閃打卡裝置限時登場，對喜歡拍照、發IG限動的人來說根本是必朝聖景點。
屈臣氏明顯不只是做一波商品聯名，而是直接打造沉浸式角色體驗，把「買東西」變成一場夏日娛樂活動。
何美5/23現身西門！粉絲有機會拿限量周邊
5月23日下午2點，藝人 何美 將現身西門真善美廣場，參加實體互動活動，現場規劃趣味挑戰與遊戲互動，完成指定任務還有機會拿到屈臣氏限定聯名周邊。對芥末熊粉絲來說，這波真的不是單純「看看就好」的聯名，而是會讓人忍不住直接衝門市的一次夏季話題企劃。