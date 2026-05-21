2026-05-21 15:43 女子漾／編輯許智捷
金秀賢案大逆轉！警方揭11張聊天截圖遭竄改、AI音檔造假，《橫豎研究所》金世義遭聲請羈押
韓國男星金秀賢（Kim Soo-hyun）與已故女星金賽綸的風波迎來重大反轉。警方調查結果認定，YouTube頻道《橫豎研究所》代表金世義過去公開的所有「交往證據」，包括聊天截圖與錄音檔，均屬偽造。首爾中央地檢已於5月20日對金世義聲請羈押令，羈押庭預計5月26日上午10點30分在首爾中央地方法院開庭審理。
金秀賢案驚天反轉：11張截圖7處竄改、音檔AI偽造，爆料者金世義如何一步步捏造假證據？
根據首爾江南警察署的羈押令申請書，金世義從金賽綸遺屬取得11張聊天截圖後，將對話對象名稱從「未知用戶」竄改為「金秀賢」，共進行7處編輯，捏造出金秀賢在女方未成年時傳送「想妳」、「想抱妳」等訊息的假對話。去年5月7日記者會上公開的金賽綸語音檔，也被警方認定是利用AI技術偽造，內容宣稱「從國中就和金秀賢交往，國二寒假發生第一次性關係」。警方直指，金世義明知聊天對象身份無法確認，卻為了YouTube收益蓄意散布不實謠言，誹謗目的明確。金世義還曾捏造金秀賢企圖以40億韓元收買證人等言論，手法之惡劣讓外界震驚。
除金世義外，金賽綸遺屬的法律代理人律師也因涉嫌提供犯罪資料、有組織地擴大散布假消息，被警方以共犯身份立案調查。金秀賢方律師高相祿表示，辯護律師被認定為共犯在司法實務上極為罕見。警方也在申請書中披露，這起事件已導致金秀賢的社會與經濟活動全面崩潰，至今仍持續接受精神科治療，若謠言繼續散布，恐造成難以挽回的重大傷害。金世義方則反駁，聲稱羈押申請是為了妨礙其採訪政治人物性犯罪案件的陰謀。
金秀賢公司GOLDMEDALIST此前已對金世義及相關人士提起訴訟，求償金額高達120億韓元（約3億台幣）。羈押庭結果將於5月26日揭曉，屆時法院將裁定是否對金世義執行拘留。
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