〈The One That Got Away〉再次爆紅！Katy Perry 的經典老本依舊不敗！

via Katy Perry's Facebook

Hi there，近兩年Katy Perry發行的新歌所收到的迴響都不如預期，儘管前陣子發行的〈Bandaids〉(2025) 已經是近期口碑較好的歌曲了，但在商業成績上還是略顯弱勢；而誰也沒料到拯救 Katy 商業成績慘況的，竟然是自己的老歌〈The One That Got Away〉(2010)。事實上最近在短影音平台上，Katy 有兩首歌獲得了廣泛的關注，除了收錄在《Teenage Dream》(2010) 中的〈The One That Got Away〉之外，還有《Prism》(2013) 裡的〈Legendary Lovers〉(2013)，只不過前者的勢頭實在太強勁了，因此 Katy 將宣傳重心放在了這首歌上。

在當年傳奇專輯《Teenage Dream》中，〈The One That Got Away〉本來就很不錯，在 Billboard Hot 100 單曲榜上衝到了季軍的位置，沒想到這首歌在發行十多年後又再次翻紅；所以抓住機會的 Katy 立刻在各大平台分享，並且也在上週發行了數位精選輯《The Ones That Got The Plays》(2026)，將自己的一些熱門歌曲都收錄了進來，畢竟在〈The One That Got Away〉莫名衝上 Spotify 的這波流量，並不是這麼簡單就能達到的。

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這首〈The One That Got Away〉用稍微輕快的旋律及節奏，去表達出深藏於內心的遺憾，在當初這樣的做法本身就很令我著迷，就像是語帶輕鬆的背後藏著只有自己知道的苦楚，這種方式本身就很有戲劇性的張力，更別提以 Katy 力量十足的渾厚嗓音去詮釋，又更添了一分逞強的感覺，也更加強了歌曲本身想傳達出的遺憾氛圍，所有的一切元素非常地水到渠成，當時由Dr. Luke及Max Martin這兩位製作人聯手，果然是很強悍的才華結合！

當年在《Teenage Dream》已經在 Billboard 中獲得了五支冠軍單曲、成就專輯傳奇後，選擇〈The One That Got Away〉做為第六支單曲宣傳本就不是利於商業考量的舉動，不過因為 Katy 非常喜歡這首歌，也決定要用這首歌在該專輯時代展現出自己不同的一面，因此這首完全不同於前幾首歌曲調性、在獲得季軍後就止步的歌曲，依舊成為了 Katy 當時的經典之作，必須說用這種風格去挑戰歡樂流行歌曲當道的那幾年，是個非常有勇氣的選項。

在原本的 MV 後，今年為了再次宣傳〈The One That Got Away〉，Katy 又釋出了導演剪輯版本的 MV；其實對我來說原版和導演剪輯版差異並不算太大，主要都建立在相同的劇情之上，只不過導演版本的時長更長一些，補足了當年沒有放進正式版本的小細節。影片劇情大略在描述身為主角的 Katy 在因為和情人的小爭執後，間接使得對方發生事故、永遠失去了他，這樣的故事情節緊扣著歌曲本身想要營造的遺憾，在影片和音樂的雙重攻勢下，那種悵然若失、內心空虛的落寞實在是被傳達得很好！

在〈The One That Got Away〉翻紅之後，Katy Perry 也算是動了起來，發行的設為精選中除了這首歌之外，也收錄了像是〈I Kissed a Girl〉(2008)、〈Firework〉(2010)、〈Dark Horse (ft.Juicy J)〉(2013) 等自己的熱門單曲，也順道讓年輕的樂迷粗淺地了解到當年 Katy 的輝煌簡直是無人能敵。我很期待可以再次見到他公開演唱這首經典之作的那天，也期待或許乘著這波懷舊情懷，當初大殺四方的那個流行女王，能夠再次以新作品取得亮眼成績！

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🎧〈The One That Got Away〉官方收聽連結：katy.to/theonethatgotaway

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