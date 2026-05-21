日治時代虐戀太催淚！《再見1987》5大看點，林哲熹苦戀方志友上演台日韓時代史詩。圖片來源：公視

公視台語台年度浪漫史詩影集《再見1987》正式定檔8月30日開播，由林哲熹、方志友、禾浩辰、蘇明明，兩位重量級韓國女星跨海助陣，共同演繹一段橫跨四十餘年、以1940至1987年間台灣、日本與韓國為背景的動人故事。

從一場被時代拆散的虐戀，到台韓共同走過的民主傷痕，這部還沒開播就已話題滿滿的大製作，以下帶你搶看《再見1987》5大必追亮點。

圖片來源：公視

《再見1987》看點1.被時代拆散40年的跨國虐戀

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《再見1987》故事主軸並非單純從1987年開始，而是以台灣解嚴作為回望起點，將時間倒帶至1940年代，在戰火與政治動盪中展開一段關於愛情、理想與生離死別的故事。

林哲熹飾演的青年角色，與方志友飾演的邱雪在亂世中相遇相戀，兩人本來懷抱對未來的期待，卻因一次次政治巨浪，把原本相愛的人狠狠沖散。

前導預告裡，方志友飾演的角色對林哲熹深情說出「平安回家」，隨後就是眼淚與分離。另一端，李侑菲的回眸則像另一段命運的開場。一句「答應我，你會來到我的夢裡」，直接把整部劇的宿命感拉滿。

《再見1987》看點2.1987，歷史裂痕的一束光

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1987年，對台灣來說是一個不能被忽略的年份。這一年，台灣正式解嚴，結束長達38年的戒嚴時代。對許多人而言，這不只是政治制度的改變，更是一個被壓抑多年的人生終於開始鬆動的時刻。

如果曾經歷政治迫害、監控、失聯、離散，那麼1987就像是一道歷史裂縫後透進來的光。

《再見1987》看點3.台日韓命運交織

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《再見1987》之所以特別，在於它不只是單純描寫一段愛情故事，而是試圖把台灣與韓國共同經歷過的歷史創傷放進角色命運中。

故事背景從1940年代日治時期開始，台灣與韓國同樣身處日本殖民統治之下，兩地青年都曾面對身份認同的拉扯、戰爭帶來的不安，以及對自由的渴望；而隨著劇情推進到台灣威權時代，高壓政治氛圍與社會動盪也讓愛情不再只是兩個人的事，而是隨時可能被時代洪流吞沒。

另一方面，故事也將視角延伸至韓國民主運動的重要歷史節點「四一九學運」，讓台灣與韓國在追求自由與民主的相似歷程中產生命運交會。這樣的設定讓《再見1987》不只是跨國戀愛劇，更像是一封寫給那個動盪年代的情書，讓愛情背後多了更厚重的歷史情感。

《再見1987》看點4.卡司超有看頭！林哲熹、方志友、禾浩辰同場太驚喜

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金馬獎最佳女配角方志友在劇中化身性格叛逆的少女「邱雪」，與林哲熹飾演的台大學霸「李俊賢」因反抗殖民政權的熱血理想相知相戀，「李俊賢」既有年輕人的理想與熱血，也必須承受時代帶來的殘酷衝擊，這類角色最考驗演技，不能只靠外型魅力，更要讓觀眾相信角色真的被歷史洪流改變。

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而向來給人陽光形象的禾浩辰，這次也帶來截然不同的突破，預告中獄中受難畫面衝擊感十足，若正式播出延續這樣的沉重戲路，勢必會讓觀眾看到他不同以往的一面。

《再見1987》看點5.兩大韓星跨海助陣

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除了台灣卡司備受關注，《再見1987》這次也找來兩位韓國實力派女星跨海參演，讓整體話題度再升級。曾演出《7人的逃脫》、《皮諾丘》的李侑菲將在劇中飾演關鍵角色，將與林哲熹、方志友展開一段充滿命運波折的跨國三角關係。

實力派老戲骨文熙景（《機智醫生生活》的「碩亨媽媽」）驚喜現身，以細膩演技讓觀眾印象深刻的資深演員文熙景也驚喜加盟，為這部橫跨台韓歷史背景的時代劇增添更多戲劇厚度與情感層次。

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【再見1987】首波預告｜8/30公視台語台