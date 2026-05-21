2026-05-21 13:17 女子漾／編輯周意軒
楊洋《雨霖鈴》再登熱搜！從肖奈到展昭，關於陸劇男神楊洋的6件事
隨著古裝武俠劇《雨霖鈴》話題持續升溫，男主角楊洋也再度衝上熱搜。從《微微一笑很傾城》的校園大神肖奈，到《你是我的榮耀》的航太工程師于途，再到《且試天下》的黑豐息，楊洋多年來始終穩坐「陸劇男神」代表人物。這次他挑戰經典武俠角色展昭，更讓不少劇迷驚呼：「這根本是天選古裝男主！」究竟楊洋為何總能持續圈粉？一起來認識這位陪伴許多人青春的男神。
不是科班演員出身，竟是軍藝舞蹈生
很多人對楊洋的第一印象，是那張精緻到不像真人的臉，但其實他的起點和一般偶像派演員很不一樣。1991年出生於上海的楊洋，早年就讀中國人民解放軍藝術學院舞蹈系，接受相當紮實的舞蹈與軍事訓練，2006年還曾進入南京軍區服役。也因為這段背景，讓他的體態、儀態與肢體控制一直是娛樂圈公認強項。為什麼楊洋演古裝總是特別有說服力？原因很簡單，他的站姿、走路方式、拔劍動作，全都有種「訓練過」的感覺，不是單純靠顏值撐場。
楊洋被《紅樓夢》相中，意外踏進演藝圈
楊洋進演藝圈其實有點像命運安排。當年還在軍藝學舞時，他被新版《紅樓夢》劇組發掘，經過選角與訓練後，出演成年版賈寶玉，正式出道。對當時還是新人來說，直接挑戰這種經典角色壓力超大，但楊洋憑著清秀氣質與角色貼合度，很快打開知名度。現在回頭看，這根本是他的「人生轉捩點」。如果沒有《紅樓夢》，可能就不會有後來的肖奈與于途。
楊洋因《微微一笑很傾城》讓他直接封神
如果說哪一部作品真正讓楊洋爆紅，《微微一笑很傾城》絕對榜上有名。2016年，他飾演高冷學霸肖奈，直接成為無數少女心中的白月光。當時幾乎只要提到「校園男神」，第一個想到的就是楊洋。那種又帥、又聰明、還專情到不合理的角色設定，加上楊洋本人超強臉蛋，直接讓肖奈變成經典角色。直到現在，還是很多人會說：「楊洋最難超越的角色就是肖奈。」
楊洋《你是我的榮耀》再創事業高峰
本來很多人以為，楊洋已經被「高冷男神」定型，沒想到《你是我的榮耀》又讓他人氣再衝一波。他和迪麗熱巴搭檔演出，于途這個角色理性、內斂、成熟，比起肖奈更有現實感，也讓觀眾看到楊洋不同的一面。這部劇當年話題超高，不只CP感爆棚，連台詞都被瘋狂截圖轉發。不少劇迷甚至認為，《你是我的榮耀》才是楊洋最有代表性的愛情劇。
楊洋不只會演戲，還真的有出過歌
很多人不知道，楊洋其實不只是演員。他曾為《微微一笑很傾城》演唱插曲，也為電影《三生三世十里桃花》獻唱主題曲，還推出過個人單曲。雖然不是專職歌手，但因為舞蹈底子加上穩定台風，讓他也曾登上央視春晚舞台。簡單說，就是那種「本來以為只有顏值，結果技能樹默默點很滿」的類型。
楊洋《雨霖鈴》挑戰展昭，古裝男神回來了
這次《雨霖鈴》最讓劇迷期待的，就是楊洋挑戰「展昭」。畢竟展昭是武俠迷心中的經典角色，要有正氣、俠氣，還得有能打的說服力，不是單靠帥就夠。但楊洋的軍藝背景、體態優勢，加上這幾年古裝經驗，其實非常適合這類角色。不少網友看到預告就直呼：「終於等到楊洋演真正武俠劇了。」對很多老粉來說，《雨霖鈴》不只是新劇，更像是楊洋重新回到最適合自己的戰場。