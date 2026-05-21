2026-05-21 12:25 女子漾／編輯ANDREA
2026網評「評價兩極」陸劇TOP6！趙露思這部居然上榜、第一名竟然是它
女孩們，滑開陸劇評論區，有人誇成神作，有人卻氣到棄劇，評價簡直像在看兩個平行宇宙！今天小編幫大家盤點6部討論度極高、口碑卻超級兩極的陸劇，不管你是偏愛虐心仙俠、還是霸總追妻，有時間都可以來看看～是不是你也認為「評價兩極」！
TOP 1：《長月燼明》
評價兩極原因： 開播時羅雲熙暴瘦脫相引發熱烈討論，加上男主人設極端偏執、前期的妝容偏向暗黑系，讓部分習慣唯美仙俠的原著粉直呼適應不良。
虐戀張力堪稱天花板！服化道與特效華麗到不行，只要撐過前幾集，那種「全世界都不要我，但我只要妳」的瘋批愛情真的會讓人越看越香。
TOP 2：《許我耀眼》
評價兩極原因： 趙露思飾演的女主角帶著滿嘴謊言和心機嫁給男主，假面夫妻的設定被部分觀眾吐槽劇情太狗血，甚至直呼女主人設有瑕疵。
這種極致推拉的「有毒神劇」才最讓人上癮！光是看趙露思劇裡各種絕美穿搭就是一大享受，後期男主發現真相後的「追妻火葬場」反轉再反轉，每一集都有爆點，保證點開就停不下來。
TOP 3：《寧安如夢》
評價兩極原因： 導演超前衛的「滾筒洗衣機」旋轉運鏡被全網群嘲，加上男主前期陰暗發瘋的狀態，讓不少人剛開播就被勸退。
張凌赫把謝危那種「克制又危險」的蘇感發揮到極致！他與白鹿的「危寧CP」充滿宿命般的拉扯，重生復仇加上極端的佔有慾，絕對是熬過運鏡後捨不得棄劇的真香代表。
TOP 4：《暗河傳》
評價兩極原因： 因為原著系列珠玉在前，不少觀眾認為劇情邏輯與敘事鋪陳沒有超越前作《少年歌行》，少了一點少年群像的熱血感。
龔俊的黑衣古裝扮相依舊帥出新高度！全劇走暗黑江湖路線，沒有太多粉紅濾鏡，武打戲行雲流水、特效在線，喜歡高質感武俠劇的女孩們還是非常推薦入坑。
TOP 5：《與鳳行》
評價兩極原因： 前期劇情節奏偏慢，加上男女主角的年紀，一度被酸民嘲笑是缺乏粉紅泡泡的「中年古偶」。
趙麗穎的戰神氣場太颯了，完全沒有依附男人的柔弱感！這部更是《楚喬傳》星玥CP的二搭圓夢之作，後期細水長流的情感描繪其實非常細膩動人。
TOP 6：《在人間》
評價兩極原因：劇情過於懸疑抽象，多重人格的設定跳脫了傳統陸劇的框架，導致一大票觀眾直呼「看不懂」，甚至曾被票選為年度最失望作品。
趙麗穎破格演出，整部劇充滿濃濃的電影質感！如果你看膩了千篇一律的甜寵套路，這部充滿隱喻、大膽探討內心世界的創新之作，絕對值得你靜下心來細細品味。
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