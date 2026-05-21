2026網評「評價兩極」陸劇TOP6！趙露思這部居然上榜、第一名竟然是它

2026-05-21 12:25 女子漾／編輯ANDREA
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女孩們，滑開陸劇評論區，有人誇成神作，有人卻氣到棄劇，評價簡直像在看兩個平行宇宙！今天小編幫大家盤點6部討論度極高、口碑卻超級兩極的陸劇，不管你是偏愛虐心仙俠、還是霸總追妻，有時間都可以來看看～是不是你也認為「評價兩極」！

TOP 1：《長月燼明》

評價兩極原因： 開播時羅雲熙暴瘦脫相引發熱烈討論，加上男主人設極端偏執、前期的妝容偏向暗黑系，讓部分習慣唯美仙俠的原著粉直呼適應不良。

虐戀張力堪稱天花板！服化道與特效華麗到不行，只要撐過前幾集，那種「全世界都不要我，但我只要妳」的瘋批愛情真的會讓人越看越香。

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TOP 2：《許我耀眼》

評價兩極原因： 趙露思飾演的女主角帶著滿嘴謊言和心機嫁給男主，假面夫妻的設定被部分觀眾吐槽劇情太狗血，甚至直呼女主人設有瑕疵。

這種極致推拉的「有毒神劇」才最讓人上癮！光是看趙露思劇裡各種絕美穿搭就是一大享受，後期男主發現真相後的「追妻火葬場」反轉再反轉，每一集都有爆點，保證點開就停不下來。

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TOP 3：《寧安如夢》

評價兩極原因： 導演超前衛的「滾筒洗衣機」旋轉運鏡被全網群嘲，加上男主前期陰暗發瘋的狀態，讓不少人剛開播就被勸退。

張凌赫把謝危那種「克制又危險」的蘇感發揮到極致！他與白鹿的「危寧CP」充滿宿命般的拉扯，重生復仇加上極端的佔有慾，絕對是熬過運鏡後捨不得棄劇的真香代表。

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TOP 4：《暗河傳》

評價兩極原因： 因為原著系列珠玉在前，不少觀眾認為劇情邏輯與敘事鋪陳沒有超越前作《少年歌行》，少了一點少年群像的熱血感。

龔俊的黑衣古裝扮相依舊帥出新高度！全劇走暗黑江湖路線，沒有太多粉紅濾鏡，武打戲行雲流水、特效在線，喜歡高質感武俠劇的女孩們還是非常推薦入坑。

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TOP 5：《與鳳行》

評價兩極原因： 前期劇情節奏偏慢，加上男女主角的年紀，一度被酸民嘲笑是缺乏粉紅泡泡的「中年古偶」。

趙麗穎的戰神氣場太颯了，完全沒有依附男人的柔弱感！這部更是《楚喬傳》星玥CP的二搭圓夢之作，後期細水長流的情感描繪其實非常細膩動人。

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TOP 6：《在人間》

評價兩極原因：劇情過於懸疑抽象，多重人格的設定跳脫了傳統陸劇的框架，導致一大票觀眾直呼「看不懂」，甚至曾被票選為年度最失望作品。

趙麗穎破格演出，整部劇充滿濃濃的電影質感！如果你看膩了千篇一律的甜寵套路，這部充滿隱喻、大膽探討內心世界的創新之作，絕對值得你靜下心來細細品味。

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#評價 #網友 #趙露思 #羅雲熙 #陸劇推薦

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越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

2026-05-18 15:02 女子漾／編輯張念慈
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖

有些女人的魅力，不是年輕時的驚豔，而是歲月沉澱後那種越看越耐看的氣質。她們不靠刻意討好，也不靠外表取勝，而是憑著溫柔、智慧與穩定的內在，讓自己在人生每個階段都閃閃發亮。命理觀點中，就有3個生肖女特別屬於「越老越有韻味」的代表，不僅外貌耐看、個性溫柔，還天生自帶幸福體質，一輩子不缺愛也不缺疼。

一起來看看，哪些生肖女最容易活成讓人羨慕的幸福模樣。

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幸福女人生肖1.生肖蛇：氣質型美人，越成熟越有魅力

圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。
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屬蛇的女生，天生就帶著一種低調卻很吸引人的氣場。她們不一定是第一眼美女，卻往往是越相處越讓人著迷的類型。那種安靜、細膩又有分寸的溫柔，總能讓人不自覺想靠近。

她們內心其實非常堅韌，即使遇到再多風雨，也不會輕易失去優雅。屬蛇女懂得照顧自己，也懂得經營關係，既能獨立處理生活中的難題，也能在家庭裡給人十足的安全感。

年輕時的她們像帶點神秘感的玫瑰，到了中年之後，則多了一種從容與智慧。這種成熟感，反而讓她們比年輕時更有女人味，也更容易吸引真正懂得珍惜她們的人。

幸福女人生肖2.生肖雞：聰明能幹，越活越閃耀

圖片來源：微博@田曦薇
圖片來源：微博@田曦薇

屬雞的女生通常很有自己的想法，頭腦清楚、做事俐落，不管在工作還是生活中，都能把事情安排得井井有條。她們不是依附別人的類型，而是自己就能活得很精彩。

這樣的女人，往往特別有吸引力。因為她們不只外在亮眼，更有一種自信與能力帶來的光芒。她們可以是職場上獨當一面的女強人，也能在家庭中成為溫暖又可靠的存在。

最難得的是，屬雞女很懂得平衡。她們知道如何照顧別人，也知道不能忘記照顧自己。這份成熟，讓她們隨著年齡增長，反而越來越有魅力。不是青春不老，而是氣場越來越強大。

幸福女人生肖3.生肖兔：溫柔耐看型，越老越讓人想疼

aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter
aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter

屬兔的女生天生帶著一種讓人放鬆的溫柔感。她們就像春天的風，不張揚，卻總能讓身邊的人感到舒服與安心。她們不愛爭，也不喜歡複雜的人際關係，反而因為這份純粹，特別討人喜歡。

屬兔女通常很懂得照顧別人的情緒，心思細膩又敏感，總能在別人需要的時候，給出剛剛好的關心。她們的愛不是轟轟烈烈，而是細水長流型的陪伴，這種穩定感反而最讓人離不開。

隨著年紀增長，屬兔女的魅力不會消失，反而因為經歷過生活的打磨，更顯得柔和又有力量。她們不是鋒芒畢露的主角，卻常常是讓人最想長久依靠的人。

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#星座生肖 #生肖運勢

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2026-05-11 14:50 女子漾／編輯張念慈
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住。女子漾AI製圖
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住。女子漾AI製圖

人到了50歲，拼的早已不是速度，而是穩定與福氣。年輕時為了家庭、事業四處奔波，到了人生下半場，最渴望的往往是健康平安、財運穩定，以及一家人平安順心。命理觀點中，有3個生肖特別屬於「晚年翻紅型」，前半生或許辛苦，但一過50歲，運勢就像突然開了外掛，不僅霉運慢慢退散，連災難都會自動繞道。

這3個生肖靠的不是僥倖，而是多年累積下來的福報與智慧。一起來看看，誰是最容易在晚年安享清福的幸運代表。

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編輯推薦

晚年最旺生肖1.生肖牛：前半生吃苦，後半生收福報

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

屬牛的人向來是十二生肖裡最能吃苦、最能撐的人。年輕時的他們習慣默默努力，不抱怨、不退縮，很多責任總是自己一肩扛下。別人風光的時候，他們可能還在咬牙苦撐，但正是這份踏實，替未來打下最穩的基礎。

到了50歲之後，屬牛人的人生開始慢慢回甘。事業不再像年輕時那樣辛苦奔波，財運也逐漸穩定回流，甚至開始出現過去從未感受過的輕鬆感。尤其子女漸漸長大、家庭趨於安穩後，他們終於能把重心放回自己身上。

屬牛人五行屬土，土象徵穩定與根基，因此越到中晚年，越容易展現「厚積薄發」的好命格。不是暴富，而是那種穩穩的幸福感，讓人越活越安心。

晚年最旺生肖2.生肖蛇：看透人生後，福氣反而更靠近

圖片來源：翻攝自 Netflix
圖片來源：翻攝自 Netflix

屬蛇的人聰明理性，擅長觀察，也特別懂人情世故。年輕時因為想得太多、要求太高，常常讓自己活得很累。很多時候不是命不好，而是自己太不願意放過自己。

但過了50歲之後，屬蛇的人反而開始真正轉運。因為他們終於學會放下，懂得不再和自己較勁，也不再執著於所有事情都要完美。這種通透感，正是晚年最珍貴的福氣來源。

命理上認為，屬蛇的人五十歲後有「化煞添福」之運，意思就是原本容易卡住的人生，會慢慢開始順起來。健康上更懂養生，財運上也因為眼光精準而穩定成長。最重要的是，他們的內心越來越平靜，這份安穩，會直接反映在運勢上。

晚年最旺生肖3.生肖豬：福氣天生厚，越老越有福相

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

屬豬的人天生自帶福氣感，個性善良、樂觀，也很重感情。年輕時他們容易因為太相信別人、花錢太隨性，讓生活有些起伏，但這些經歷並不會真正消耗他們的好命，反而像是在替後福鋪路。

一過50歲，屬豬的人往往開始明顯感受到人生變順了。家庭關係更穩定，子女孝順，伴侶陪伴，身邊總有溫暖的支持系統。財運上雖然不是暴衝型，但屬於細水長流，收入穩穩進帳，讓人特別安心。

更重要的是，屬豬的人很懂得快樂。這種天生的樂觀，讓他們不容易被壞情緒拖垮，也讓霉運很難真正纏上身。很多時候，好命不是因為天降奇蹟，而是因為他們總能用最輕鬆的心態，把日子過成福氣。

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#生肖 #星座生肖

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2026-05-15 14:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博、DISNEY+
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每次鬧劇荒，或是心情煩悶想找部戲「下飯」時，你腦中第一個浮現的是哪部劇？有些陸劇雖然已經完結多年，但無論是精緻的服化道、邏輯滿分的台詞，還是那種讓人想一磕再磕的 CP 感，都讓它們成為網友心中「即使看了N也不會膩」的存在。這回為大家整理出 5 部人生必看的重刷率神劇，快來看看你的本命有沒有上榜！

TOP 5：白敬亭田曦薇卿卿日常

「最療癒的古裝輕喜劇，三餐四季的溫馨日常！」 如果說要找一部沒有狗血雌競、充滿歡樂的「電子榨菜」，這部絕對是首選！田曦薇把李薇那種愛吃又機靈的甜妹屬性詮釋得太討喜了，配上白敬亭外冷內熱的「尹崢」，兩人「先婚後愛」的互動簡直甜到心坎裡。劇中大量描繪了三餐四季、女孩們清醒獨立又互助的溫馨日常，每次重刷都能在輕鬆幽默的節奏裡被深深治癒，是配飯吃能讓人多扒兩碗飯的神劇！

圖片來源：官方微博、DISNEY+
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TOP 4：張若昀、陳道明《慶餘年

「二刷才懂的伏筆，權謀劇也能這麼好笑？」 隨著《慶餘年》系列持續火熱，回頭重溫第一季的人數依舊驚人。這部戲最強的地方在於，它不只是單純的爽劇，劇本邏輯嚴絲合縫，每個小配角都滿身是戲。重刷時，你會發現很多第一次沒注意到的細節伏筆，這種「燒腦與幽默並存」的高質感，讓它成為男生女生都欲罷不能的耐看經典。

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TOP 3：吳磊、趙露思《星漢燦爛・月升滄海》

「宿命感的頂峰，疑商夫婦的化學反應太強！」 說到「看完走不出來」的劇，星漢夫婦絕對榜上有名！吳磊飾演的凌不疑那種孤寂又瘋魔的愛，配上趙露思飾演的程少商那種堅韌的性格，火花簡直要把螢幕炸裂。除了愛情，這部劇對親情與家庭糾葛的描寫也非常細膩，每次重看都會被不同的哭點擊中。

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TOP 2：趙麗穎、馮紹峰《知否知否應是綠肥紅瘦》

「最頂級的電子榨菜，藏在柴米油鹽裡的智慧。」 《知否》可以說是許多人的「安眠藥」和「心靈雞湯」。雖然節奏緩慢，但那種古代生活的氛圍感與處世哲學，讓人越看越入迷。不管是看明蘭如何機智宅鬥，還是看祖母對她的百般呵護，都能在浮躁的節奏中找到平靜。這部戲不是第一眼驚艷，而是那種「二刷三刷後更香」的醇厚滋味。

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TOP 1：孫儷、陳建斌《甄嬛傳》

「甄學永流傳，拿放大鏡看也挑不出毛病！」 第一名毫無懸念，當然是我們的《甄嬛傳》！開播至今超過 10 年，依然每天都有人在網路上討論「甄學」。無論是華妃的霸氣台詞，還是安陵容的心理戰，這部劇的台詞與節奏簡直是教科書級別。無論你是心情好、心情壞，還是單純想聽點聲音，隨便點開一集都能順著看下去，它已經不只是一部劇，更是一種情懷！

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#慶餘年 #白敬亭 #張若昀 #田曦薇 #卿卿日常 #陸劇推薦 #精彩陸劇

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2026-05-04 12:07 女子漾／編輯ANDREA
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女孩們最近是不是也陷入了劇荒危機，下班後不知道該看什麼好呢？別擔心，四月份的愛奇藝熱播榜單熱騰騰出爐啦！這個月可以說是神仙打架，不僅有甜到蛀牙的「新中式養生戀愛」，還有讓人瘋狂嗑糖的「先婚後愛」古裝神劇，更有霸總與逆襲主婦的極致推拉。幫大家整理了這10部霸榜好劇的必看亮點，保證讓妳這個週末窩在沙發上捨不得放下手機！

TOP 10《成何體統》

王楚然丞磊主演的黑馬古偶！這部完全不是一般流水線的套路劇，男女主角竟然都是「穿越者」，第一集就毫不拖泥帶水地識破彼此身分並攜手合作。劇情推進超快又充滿笑點，智商在線的男女主互動讓人大呼過癮，絕對是下班後的紓壓首選！

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由白鹿與張凌赫主演的重生大作。

張凌赫飾演的「謝危」真的太瘋太帶感啦！白鹿的重生逆襲之路也是百看不厭，不管刷了幾次，兩人之間那種充滿張力的危險禁忌感，依舊讓人心跳加速。

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TOP 7《鋼鐵森林》

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2026-05-18 10:36 女子漾／編輯許智捷
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陸劇最讓人上頭的，不只是劇情高甜或虐心反轉，而是那些讓觀眾忍不住冒出一句「這種男友到底哪裡找」的男主角。有人是默默守護型，有人是高智商深情派，也有人表面冷淡、實際寵到不行。這次盤點網友熱議「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10，不重複同角色，看看哪些男人真的讓劇迷集體戀愛腦發作。

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TOP10：《當我飛奔向你》張陸讓（周翊然飾）

如果學生時代真的遇到張陸讓，大概很多人都會直接暈船。

《當我飛奔向你》裡的他，是標準的安靜學霸型男友，話不多，卻總是在妳需要的時候默默出現。不是那種高調示愛派，反而靠細節殺人。陪伴、傾聽、把妳放進生活規劃裡，這種青春系戀愛最容易讓人回味。

TOP9：《星漢燦爛》凌不疑（吳磊飾）

凌不疑根本就是「危險又讓人心動」的代表。

身為少年將軍，他身上有極強的壓迫感與神秘氣場，外表冷峻難靠近，但一旦認定一個人，就是全世界只護著妳。這種佔有慾強又極致專情的人設，雖然放現實可能有點危險，放在陸劇裡卻讓觀眾瘋狂。

TOP8：《你是我的城池營壘》邢克壘（白敬亭飾）

想談戀愛，也想要安全感？邢克壘就是答案。

特警身份自帶男友濾鏡，但真正圈粉的是他的反差萌。工作時冷靜果斷，面對喜歡的人卻會露出笨拙又可愛的一面。沒有油膩套路，而是很真誠地學著愛人，這種成熟又有點呆萌的類型殺傷力超強。

TOP7：《長月燼明》澹台燼（羅雲熙飾）

先說，這種戀愛很危險，但真的很有戲劇張力。

澹台燼不是傳統完美男友，甚至有點瘋、有點偏執，但也正因為角色情感極端，才讓觀眾看得欲罷不能。他那種「全世界都不要我，但妳不行離開」的執念型愛情，根本是高濃度戀愛幻想。

TOP6：《去有風的地方》謝之遙（李現飾）

這種男友類型，應該是很多成年人真正會想選的答案。

謝之遙沒有誇張霸總光環，也不是刻意製造曖昧的撩王，他迷人的地方，是成熟、穩定、情緒健康。會支持妳、理解妳，也尊重妳的人生節奏。比起轟轟烈烈，這種舒服又安心的陪伴型戀愛，反而更讓人嚮往。

TOP5：《偷偷藏不住》段嘉許（陳哲遠飾）

段嘉許會紅，不是沒原因。

他把哥哥系男友的魅力直接拉滿，會接住妳的不安，也會用剛剛好的幽默化解尷尬。最讓人淪陷的是，他從來不是單向輸出式寵愛，而是真的把對方當成值得珍惜的人對待。

這種戀愛感，不是甜而已，是會讓人很有被愛的實感。

TOP4：《愛你》何蘇葉（張凌赫飾）

張凌赫這次真的把「蘇感」演成必殺技。

何蘇葉不是那種浮誇示愛型，而是很會透過眼神和互動慢慢把人撩到失守。成熟、有分寸，又帶點克制感，最危險的就是這種看起來冷靜，實際超會愛的人。

難怪這角色一播出就直接衝進戀愛男友討論榜。

TOP3：《玫瑰的故事》何西（林一飾）

年下男魅力，真的不能小看。

何西最迷人的地方，是那種毫不掩飾的真誠與熱烈。喜歡就是喜歡，不玩心機、不搞試探，反而讓人感受到很純粹的心動。對習慣複雜感情的人來說，這種直球式愛情殺傷力超大。

TOP2：《難哄》桑延（白敬亭飾）

桑延這種人，就是典型的「嘴上很壞，行動超愛」。

嘴巴不饒人，但真正遇到妳受委屈時，比誰都先站出來。這種毒舌包裹深情的人設，永遠是戀愛市場熱門款。最讓人上頭的是，他的愛不是一直掛嘴邊，而是藏在每一次偏心裡。

TOP1：《你是我的榮耀》于途（楊洋飾）

如果要選「最適合長期交往」的陸劇男主，于途真的很難輸。

身為航太工程師，他有理性、有抱負，也有面對人生低潮時的脆弱與真實。不是浮誇型戀愛對象，而是那種會陪妳一起面對生活的人。成熟、專情、有責任感，還帶一點高冷反差。

比起短暫心動，于途更像那種會讓人想認真談未來的人。

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#陸劇 #楊洋 #張凌赫

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