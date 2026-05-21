《末代皇帝》重返大銀幕！溥儀真實人生太抓馬：「那方面」有問題、皇后出軌侍衛還懷孕？

《末代皇帝》重返大銀幕！溥儀真實人生超離奇：「那方面」有問題、皇后出軌侍衛還懷孕？圖片來源：甲上娛樂、維基百科

如果你以為《甄嬛傳》已經夠狗血，那末代皇帝溥儀的真實人生，真的會讓你忍不住想說一句：這劇本誰寫的？

2歲登基、6歲退位、11歲短暫復辟、長大後又跑去當傀儡皇帝，感情生活更是混亂到像宮廷版八點檔——皇后出軌侍衛、妃子公開提離婚，最後這位曾經高高在上的皇帝，竟變成北京植物園普通上班族。

而這個比戲還戲劇的人生，也正是經典電影《末代皇帝》的原型故事。這部1987年上映的電影不只橫掃奧斯卡9項大獎，如今4K修復版即將於本週五（5/22）重返全台大銀幕！重返大銀幕，也讓這段傳奇人生再度被翻出熱議。

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2歲就登基 成魁儡皇帝

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現在2歲的小孩可能還在抱著玩具滿地跑，但溥儀2歲時，人生已經直接開到地獄級副本。1908年，慈禧太后臨終前指定這位年幼皇族繼承皇位，讓一個連話都還說不清楚的小男孩，瞬間成為大清帝國的最高統治者。

只是這份「皇帝工作」來得快，失去得更快，辛亥革命爆發後，1912年清朝正式滅亡，年僅6歲的溥儀被迫退位，成為中國兩千多年帝制的最後一位皇帝。

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最戲劇化的是，雖然王朝沒了，他卻沒有立刻失去皇帝生活，依照《清室優待條件》，仍能繼續住在紫禁城、保留尊號與原有待遇，彷彿公司都已經宣布倒閉，前老闆卻還繼續住在總裁套房，過著一種介於現實與舊夢之間的荒謬人生。

最愛西式生活！騎腳踏車還鋸掉故宮門檻

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很多人對皇帝生活的想像，可能停留在端坐龍椅、批閱奏摺，但溥儀其實是個對西方文化充滿好奇的人。他戴眼鏡、學英文、吃西餐，還迷上當時最時髦的腳踏車，甚至愛到因為紫禁城裡的門檻太高、騎車不方便，乾脆命人直接鋸掉部分門檻，真的把皇宮當自家改裝。

電影《末代皇帝》中那段溥儀在紫禁城騎著腳踏車飛馳的經典畫面，也不是導演為了浪漫效果憑空虛構，而是真有其事。

神似雪莉的皇后：婉容從名媛千金到悲劇人物

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說到溥儀的感情人生，最讓人唏噓的，還是皇后婉容的悲劇故事。這位末代皇后近年甚至因歷史照片在網路上掀起討論，不少網友驚呼她的氣質與神韻神似已故韓星雪莉（Sulli），尤其那雙帶著清冷感與脆弱氣息的眼神，讓人一眼難忘。

婉容出身滿洲貴族，不只外貌出眾、氣質優雅，還受過新式教育，懂英文、會寫詩，思想相當前衛，在那個年代可說是相當罕見的現代女性。據說她與溥儀之間甚至常以英文通信，溥儀還替她取了英文名字「Elizabeth」。

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只是這段婚姻從一開始就埋下裂痕，但由於溥儀身體原因（性功能障礙），兩人婚後一直無子，婉容與溥儀雖然在表面上看還算和諧，但新婚不久的婉容很快就變得鬱鬱寡歡了，染上了吸食鴉片的嗜好，精神狀況也愈來愈不穩。更戲劇化的是，後來她甚至與溥儀身邊侍從傳出私情並懷孕，這件事徹底激怒溥儀，也讓這段原本就岌岌可危的婚姻徹底崩塌。

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曾經那位像童話皇后般耀眼的女子，最後卻在時代與宮廷的雙重壓迫下，走向極其悲涼的結局。

妃子直接提離婚！當年震驚全中國

左邊第一位成人為文繡。圖片來源：維基百科

比起皇后婉容的悲劇，溥儀另一段感情史同樣充滿話題性。第二任妃子文繡可以說是當時最有膽識的女性之一，因為她受不了這段名存實亡的婚姻，竟主動向溥儀提出離婚。放在今天或許只是娛樂新聞一則，但在1930年代，那可是震撼全中國的大事，畢竟這等於公開「休了皇帝」，狠狠打臉皇權體制，當時甚至被媒體稱為「刀妃革命」。

而說到溥儀真正放不下的女人，外界普遍認為是譚玉齡。這位年輕妃子深受溥儀寵愛，卻在22歲時突然病逝，讓這段感情戛然而止。由於當時正值滿洲國時期，日本勢力深度介入宮廷生活，關於她的死因也始終充滿各種揣測，甚至流傳與日本人有關的陰謀論。真相至今沒有定論，但這段「白月光早逝」的故事，至今仍是溥儀情史中最常被討論的一頁。

從皇帝變戰犯 編號981重新做人

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1945年日本戰敗後，溥儀的人生再度急轉直下。原本準備逃往日本的他，途中被蘇聯紅軍逮捕，之後又被移交給中國政府，曾經高高在上的皇帝，瞬間成了戰犯管理所裡的「編號981」。

這段人生轉折堪稱最戲劇化的一章，過去是萬人跪拜、衣來伸手飯來張口的皇帝，到了撫順戰犯管理所後，卻得從零開始學習普通人的生活，自己洗衣服、掃地、整理床鋪，甚至縫補衣物。對一個從小被伺候長大的人來說，這幾乎像是另一個世界，也讓「從皇帝到平民」這句話，不只是形容，而是真真實實發生在他的人生裡。

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如果想更沉浸式感受這段傳奇歷史，經典電影《末代皇帝：4K經典數位修復》5/22起正式重返全台大銀幕，帶你走進那座金碧輝煌卻也困住無數人的紫禁城，看見溥儀最真實也最悲涼的一生。

《末代皇帝：4K經典數位修復》電影預告