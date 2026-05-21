2026-05-21 10:20 女子漾／編輯許智捷
今天最後一天！全台11間博物館免費逛一年 年滿6歲就能抽、海生館科博館都能去
喜歡逛博物館、展覽的人先衝一波！教育部推出的「館所通行票」正在開放登記，中選後可在一年內不限次數免費參觀全台11間指定國立館所常設展，從台北熱門博物館、台中科博館，到台南歷史場館、屏東海生館通通能用。除了這項限時福利，其實台灣也有不少博物館本來就提供免費入場資格，這篇一次整理！
館所通行票是什麼？中選直接免費逛一年
這次「館所通行票」是教育部2026終身學習票券計畫的一部分，只要抽中，就能在指定期間內不限次數免費參觀合作館所常設展。
今年共發出 2萬張館所通行票，適用期間為 2026年7月1日至2027年6月30日。
申請資格也很簡單，只要年滿6歲（含）且具中華民國國籍就能登記。
今天截止！怎麼登記一次看
登記時間為 2026年5月1日上午8點至5月21日晚間11點59分。
抽籤結果將於 5月22日公布，中選者會收到簡訊通知，也能自行到終身學習票券網查詢。
如果第一波有未使用名額，官方還會進行第二波抽選。
另外，同一支手機號碼可以幫多人登記，如果家中有小朋友或長輩，也能一起申請。
免費能逛哪些博物館？
基隆
國立海洋科技博物館
台北
國立台灣科學教育館
國立歷史博物館
國立台灣博物館
國家鐵道博物館籌備處
台中
國立自然科學博物館
台南
國立台灣歷史博物館
國立台灣史前文化博物館南科考古館
高雄
國立科學工藝博物館
屏東
國立海洋生物博物館
宜蘭
國立傳統藝術中心
台東
國立台灣史前文化博物館
要注意的是，官方寫「11間館所」，但因為國立台灣史前文化博物館包含台東本館與南科考古館，所以實際會看到12個參觀據點。
沒抽中也別失望！這些博物館本來就免費
就算沒抽中，也還是有不少免費機會。
國家人權博物館
景美人權園區
綠島人權文化園區
常年免費開放。
新北市立博物館群
十三行博物館
鶯歌陶瓷博物館
黃金博物館
設籍新北市民可憑證免費入館。
不只博物館！1500元終身學習券也能一起抽
這次同步開放的還有「終身學習券」，如果想進修也能一起申請。
可使用在社區大學、樂齡大學、國立空中大學、30+大學，補助金額最高 1500元。
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