今天最後一天！全台11間博物館免費逛一年　年滿6歲就能抽、海生館科博館都能去

2026-05-21 10:20 女子漾／編輯許智捷
今天最後一天！全台11間博物館免費逛一年　年滿6歲就能抽、海生館科博館都能去。圖片來源：國立海洋生物博物館、交通部觀光署
今天最後一天！全台11間博物館免費逛一年　年滿6歲就能抽、海生館科博館都能去。圖片來源：國立海洋生物博物館、交通部觀光署

喜歡逛博物館、展覽的人先衝一波！教育部推出的「館所通行票」正在開放登記，中選後可在一年內不限次數免費參觀全台11間指定國立館所常設展，從台北熱門博物館、台中科博館，到台南歷史場館、屏東海生館通通能用。除了這項限時福利，其實台灣也有不少博物館本來就提供免費入場資格，這篇一次整理！

圖片來源：國立海洋生物博物館
圖片來源：國立海洋生物博物館

編輯推薦

館所通行票是什麼？中選直接免費逛一年

這次「館所通行票」是教育部2026終身學習票券計畫的一部分，只要抽中，就能在指定期間內不限次數免費參觀合作館所常設展。

今年共發出 2萬張館所通行票，適用期間為 2026年7月1日至2027年6月30日。

申請資格也很簡單，只要年滿6歲（含）且具中華民國國籍就能登記。

圖片來源：終身學習資源平台
圖片來源：終身學習資源平台

今天截止！怎麼登記一次看

登記時間為 2026年5月1日上午8點至5月21日晚間11點59分。

抽籤結果將於 5月22日公布，中選者會收到簡訊通知，也能自行到終身學習票券網查詢。

如果第一波有未使用名額，官方還會進行第二波抽選。

另外，同一支手機號碼可以幫多人登記，如果家中有小朋友或長輩，也能一起申請。

＼點我開始登記／

圖片來源：終身學習資源平台
圖片來源：終身學習資源平台

免費能逛哪些博物館？

基隆
國立海洋科技博物館

台北
國立台灣科學教育館
國立歷史博物館
國立台灣博物館
國家鐵道博物館籌備處

台中
國立自然科學博物館

台南
國立台灣歷史博物館
國立台灣史前文化博物館南科考古館

高雄
國立科學工藝博物館

屏東
國立海洋生物博物館

宜蘭
國立傳統藝術中心

台東
國立台灣史前文化博物館

要注意的是，官方寫「11間館所」，但因為國立台灣史前文化博物館包含台東本館與南科考古館，所以實際會看到12個參觀據點。

圖片來源：終身學習資源平台
圖片來源：終身學習資源平台

沒抽中也別失望！這些博物館本來就免費

就算沒抽中，也還是有不少免費機會。

國家人權博物館
景美人權園區
綠島人權文化園區

常年免費開放。

新北市立博物館群
十三行博物館
鶯歌陶瓷博物館
黃金博物館

設籍新北市民可憑證免費入館。

不只博物館！1500元終身學習券也能一起抽

這次同步開放的還有「終身學習券」，如果想進修也能一起申請。

可使用在社區大學、樂齡大學、國立空中大學、30+大學，補助金額最高 1500元。

圖片來源：終身學習資源平台
圖片來源：終身學習資源平台

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#免費 #博物館

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越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

2026-05-18 15:02 女子漾／編輯張念慈
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖

有些女人的魅力，不是年輕時的驚豔，而是歲月沉澱後那種越看越耐看的氣質。她們不靠刻意討好，也不靠外表取勝，而是憑著溫柔、智慧與穩定的內在，讓自己在人生每個階段都閃閃發亮。命理觀點中，就有3個生肖女特別屬於「越老越有韻味」的代表，不僅外貌耐看、個性溫柔，還天生自帶幸福體質，一輩子不缺愛也不缺疼。

一起來看看，哪些生肖女最容易活成讓人羨慕的幸福模樣。

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文章目錄

幸福女人生肖1.生肖蛇：氣質型美人，越成熟越有魅力

圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。
圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。

屬蛇的女生，天生就帶著一種低調卻很吸引人的氣場。她們不一定是第一眼美女，卻往往是越相處越讓人著迷的類型。那種安靜、細膩又有分寸的溫柔，總能讓人不自覺想靠近。

她們內心其實非常堅韌，即使遇到再多風雨，也不會輕易失去優雅。屬蛇女懂得照顧自己，也懂得經營關係，既能獨立處理生活中的難題，也能在家庭裡給人十足的安全感。

年輕時的她們像帶點神秘感的玫瑰，到了中年之後，則多了一種從容與智慧。這種成熟感，反而讓她們比年輕時更有女人味，也更容易吸引真正懂得珍惜她們的人。

幸福女人生肖2.生肖雞：聰明能幹，越活越閃耀

圖片來源：微博@田曦薇
圖片來源：微博@田曦薇

屬雞的女生通常很有自己的想法，頭腦清楚、做事俐落，不管在工作還是生活中，都能把事情安排得井井有條。她們不是依附別人的類型，而是自己就能活得很精彩。

這樣的女人，往往特別有吸引力。因為她們不只外在亮眼，更有一種自信與能力帶來的光芒。她們可以是職場上獨當一面的女強人，也能在家庭中成為溫暖又可靠的存在。

最難得的是，屬雞女很懂得平衡。她們知道如何照顧別人，也知道不能忘記照顧自己。這份成熟，讓她們隨著年齡增長，反而越來越有魅力。不是青春不老，而是氣場越來越強大。

幸福女人生肖3.生肖兔：溫柔耐看型，越老越讓人想疼

aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter
aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter

屬兔的女生天生帶著一種讓人放鬆的溫柔感。她們就像春天的風，不張揚，卻總能讓身邊的人感到舒服與安心。她們不愛爭，也不喜歡複雜的人際關係，反而因為這份純粹，特別討人喜歡。

屬兔女通常很懂得照顧別人的情緒，心思細膩又敏感，總能在別人需要的時候，給出剛剛好的關心。她們的愛不是轟轟烈烈，而是細水長流型的陪伴，這種穩定感反而最讓人離不開。

隨著年紀增長，屬兔女的魅力不會消失，反而因為經歷過生活的打磨，更顯得柔和又有力量。她們不是鋒芒畢露的主角，卻常常是讓人最想長久依靠的人。

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#星座生肖 #生肖運勢

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50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住

2026-05-11 14:50 女子漾／編輯張念慈
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住。女子漾AI製圖
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住。女子漾AI製圖

人到了50歲，拼的早已不是速度，而是穩定與福氣。年輕時為了家庭、事業四處奔波，到了人生下半場，最渴望的往往是健康平安、財運穩定，以及一家人平安順心。命理觀點中，有3個生肖特別屬於「晚年翻紅型」，前半生或許辛苦，但一過50歲，運勢就像突然開了外掛，不僅霉運慢慢退散，連災難都會自動繞道。

這3個生肖靠的不是僥倖，而是多年累積下來的福報與智慧。一起來看看，誰是最容易在晚年安享清福的幸運代表。

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晚年最旺生肖1.生肖牛：前半生吃苦，後半生收福報

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

屬牛的人向來是十二生肖裡最能吃苦、最能撐的人。年輕時的他們習慣默默努力，不抱怨、不退縮，很多責任總是自己一肩扛下。別人風光的時候，他們可能還在咬牙苦撐，但正是這份踏實，替未來打下最穩的基礎。

到了50歲之後，屬牛人的人生開始慢慢回甘。事業不再像年輕時那樣辛苦奔波，財運也逐漸穩定回流，甚至開始出現過去從未感受過的輕鬆感。尤其子女漸漸長大、家庭趨於安穩後，他們終於能把重心放回自己身上。

屬牛人五行屬土，土象徵穩定與根基，因此越到中晚年，越容易展現「厚積薄發」的好命格。不是暴富，而是那種穩穩的幸福感，讓人越活越安心。

晚年最旺生肖2.生肖蛇：看透人生後，福氣反而更靠近

圖片來源：翻攝自 Netflix
圖片來源：翻攝自 Netflix

屬蛇的人聰明理性，擅長觀察，也特別懂人情世故。年輕時因為想得太多、要求太高，常常讓自己活得很累。很多時候不是命不好，而是自己太不願意放過自己。

但過了50歲之後，屬蛇的人反而開始真正轉運。因為他們終於學會放下，懂得不再和自己較勁，也不再執著於所有事情都要完美。這種通透感，正是晚年最珍貴的福氣來源。

命理上認為，屬蛇的人五十歲後有「化煞添福」之運，意思就是原本容易卡住的人生，會慢慢開始順起來。健康上更懂養生，財運上也因為眼光精準而穩定成長。最重要的是，他們的內心越來越平靜，這份安穩，會直接反映在運勢上。

晚年最旺生肖3.生肖豬：福氣天生厚，越老越有福相

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

屬豬的人天生自帶福氣感，個性善良、樂觀，也很重感情。年輕時他們容易因為太相信別人、花錢太隨性，讓生活有些起伏，但這些經歷並不會真正消耗他們的好命，反而像是在替後福鋪路。

一過50歲，屬豬的人往往開始明顯感受到人生變順了。家庭關係更穩定，子女孝順，伴侶陪伴，身邊總有溫暖的支持系統。財運上雖然不是暴衝型，但屬於細水長流，收入穩穩進帳，讓人特別安心。

更重要的是，屬豬的人很懂得快樂。這種天生的樂觀，讓他們不容易被壞情緒拖垮，也讓霉運很難真正纏上身。很多時候，好命不是因為天降奇蹟，而是因為他們總能用最輕鬆的心態，把日子過成福氣。

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#生肖 #星座生肖

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2026-05-15 14:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博、DISNEY+
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每次鬧劇荒，或是心情煩悶想找部戲「下飯」時，你腦中第一個浮現的是哪部劇？有些陸劇雖然已經完結多年，但無論是精緻的服化道、邏輯滿分的台詞，還是那種讓人想一磕再磕的 CP 感，都讓它們成為網友心中「即使看了N也不會膩」的存在。這回為大家整理出 5 部人生必看的重刷率神劇，快來看看你的本命有沒有上榜！

TOP 5：白敬亭田曦薇卿卿日常

「最療癒的古裝輕喜劇，三餐四季的溫馨日常！」 如果說要找一部沒有狗血雌競、充滿歡樂的「電子榨菜」，這部絕對是首選！田曦薇把李薇那種愛吃又機靈的甜妹屬性詮釋得太討喜了，配上白敬亭外冷內熱的「尹崢」，兩人「先婚後愛」的互動簡直甜到心坎裡。劇中大量描繪了三餐四季、女孩們清醒獨立又互助的溫馨日常，每次重刷都能在輕鬆幽默的節奏裡被深深治癒，是配飯吃能讓人多扒兩碗飯的神劇！

圖片來源：官方微博、DISNEY+
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TOP 4：張若昀、陳道明《慶餘年

「二刷才懂的伏筆，權謀劇也能這麼好笑？」 隨著《慶餘年》系列持續火熱，回頭重溫第一季的人數依舊驚人。這部戲最強的地方在於，它不只是單純的爽劇，劇本邏輯嚴絲合縫，每個小配角都滿身是戲。重刷時，你會發現很多第一次沒注意到的細節伏筆，這種「燒腦與幽默並存」的高質感，讓它成為男生女生都欲罷不能的耐看經典。

圖片來源：官方微博、DISNEY+
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TOP 3：吳磊、趙露思《星漢燦爛・月升滄海》

「宿命感的頂峰，疑商夫婦的化學反應太強！」 說到「看完走不出來」的劇，星漢夫婦絕對榜上有名！吳磊飾演的凌不疑那種孤寂又瘋魔的愛，配上趙露思飾演的程少商那種堅韌的性格，火花簡直要把螢幕炸裂。除了愛情，這部劇對親情與家庭糾葛的描寫也非常細膩，每次重看都會被不同的哭點擊中。

圖片來源：官方微博、DISNEY+
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TOP 2：趙麗穎、馮紹峰《知否知否應是綠肥紅瘦》

「最頂級的電子榨菜，藏在柴米油鹽裡的智慧。」 《知否》可以說是許多人的「安眠藥」和「心靈雞湯」。雖然節奏緩慢，但那種古代生活的氛圍感與處世哲學，讓人越看越入迷。不管是看明蘭如何機智宅鬥，還是看祖母對她的百般呵護，都能在浮躁的節奏中找到平靜。這部戲不是第一眼驚艷，而是那種「二刷三刷後更香」的醇厚滋味。

圖片來源：官方微博、DISNEY+
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TOP 1：孫儷、陳建斌《甄嬛傳》

「甄學永流傳，拿放大鏡看也挑不出毛病！」 第一名毫無懸念，當然是我們的《甄嬛傳》！開播至今超過 10 年，依然每天都有人在網路上討論「甄學」。無論是華妃的霸氣台詞，還是安陵容的心理戰，這部劇的台詞與節奏簡直是教科書級別。無論你是心情好、心情壞，還是單純想聽點聲音，隨便點開一集都能順著看下去，它已經不只是一部劇，更是一種情懷！

圖片來源：官方微博、DISNEY+
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2026-05-04 12:07 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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女孩們最近是不是也陷入了劇荒危機，下班後不知道該看什麼好呢？別擔心，四月份的愛奇藝熱播榜單熱騰騰出爐啦！這個月可以說是神仙打架，不僅有甜到蛀牙的「新中式養生戀愛」，還有讓人瘋狂嗑糖的「先婚後愛」古裝神劇，更有霸總與逆襲主婦的極致推拉。幫大家整理了這10部霸榜好劇的必看亮點，保證讓妳這個週末窩在沙發上捨不得放下手機！

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王楚然丞磊主演的黑馬古偶！這部完全不是一般流水線的套路劇，男女主角竟然都是「穿越者」，第一集就毫不拖泥帶水地識破彼此身分並攜手合作。劇情推進超快又充滿笑點，智商在線的男女主互動讓人大呼過癮，絕對是下班後的紓壓首選！

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張凌赫飾演的「謝危」真的太瘋太帶感啦！白鹿的重生逆襲之路也是百看不厭，不管刷了幾次，兩人之間那種充滿張力的危險禁忌感，依舊讓人心跳加速。

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網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他，冠軍根本理想男友模板。圖片來源：電視劇官方微博
網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他，冠軍根本理想男友模板。圖片來源：電視劇官方微博

陸劇最讓人上頭的，不只是劇情高甜或虐心反轉，而是那些讓觀眾忍不住冒出一句「這種男友到底哪裡找」的男主角。有人是默默守護型，有人是高智商深情派，也有人表面冷淡、實際寵到不行。這次盤點網友熱議「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10，不重複同角色，看看哪些男人真的讓劇迷集體戀愛腦發作。

圖片來源：電視劇官方微博
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TOP8：《你是我的城池營壘》邢克壘（白敬亭飾）

想談戀愛，也想要安全感？邢克壘就是答案。

特警身份自帶男友濾鏡，但真正圈粉的是他的反差萌。工作時冷靜果斷，面對喜歡的人卻會露出笨拙又可愛的一面。沒有油膩套路，而是很真誠地學著愛人，這種成熟又有點呆萌的類型殺傷力超強。

TOP7：《長月燼明》澹台燼（羅雲熙飾）

先說，這種戀愛很危險，但真的很有戲劇張力。

澹台燼不是傳統完美男友，甚至有點瘋、有點偏執，但也正因為角色情感極端，才讓觀眾看得欲罷不能。他那種「全世界都不要我，但妳不行離開」的執念型愛情，根本是高濃度戀愛幻想。

TOP6：《去有風的地方》謝之遙（李現飾）

這種男友類型，應該是很多成年人真正會想選的答案。

謝之遙沒有誇張霸總光環，也不是刻意製造曖昧的撩王，他迷人的地方，是成熟、穩定、情緒健康。會支持妳、理解妳，也尊重妳的人生節奏。比起轟轟烈烈，這種舒服又安心的陪伴型戀愛，反而更讓人嚮往。

TOP5：《偷偷藏不住》段嘉許（陳哲遠飾）

段嘉許會紅，不是沒原因。

他把哥哥系男友的魅力直接拉滿，會接住妳的不安，也會用剛剛好的幽默化解尷尬。最讓人淪陷的是，他從來不是單向輸出式寵愛，而是真的把對方當成值得珍惜的人對待。

這種戀愛感，不是甜而已，是會讓人很有被愛的實感。

TOP4：《愛你》何蘇葉（張凌赫飾）

張凌赫這次真的把「蘇感」演成必殺技。

何蘇葉不是那種浮誇示愛型，而是很會透過眼神和互動慢慢把人撩到失守。成熟、有分寸，又帶點克制感，最危險的就是這種看起來冷靜，實際超會愛的人。

難怪這角色一播出就直接衝進戀愛男友討論榜。

TOP3：《玫瑰的故事》何西（林一飾）

年下男魅力，真的不能小看。

何西最迷人的地方，是那種毫不掩飾的真誠與熱烈。喜歡就是喜歡，不玩心機、不搞試探，反而讓人感受到很純粹的心動。對習慣複雜感情的人來說，這種直球式愛情殺傷力超大。

TOP2：《難哄》桑延（白敬亭飾）

桑延這種人，就是典型的「嘴上很壞，行動超愛」。

嘴巴不饒人，但真正遇到妳受委屈時，比誰都先站出來。這種毒舌包裹深情的人設，永遠是戀愛市場熱門款。最讓人上頭的是，他的愛不是一直掛嘴邊，而是藏在每一次偏心裡。

TOP1：《你是我的榮耀》于途（楊洋飾）

如果要選「最適合長期交往」的陸劇男主，于途真的很難輸。

身為航太工程師，他有理性、有抱負，也有面對人生低潮時的脆弱與真實。不是浮誇型戀愛對象，而是那種會陪妳一起面對生活的人。成熟、專情、有責任感，還帶一點高冷反差。

比起短暫心動，于途更像那種會讓人想認真談未來的人。

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#陸劇 #楊洋 #張凌赫

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