2026-05-21 11:04 女子漾／編輯黃冠婷
IG推「零修圖新功能」Instants登台！不能截圖、閱後即焚掀熱議 網笑：修圖怪退散
Instagram又有新玩法！Meta宣布全新「Instants」正式在台灣上線，主打「隨拍即傳、零修圖、閱後即焚」，用戶可透過Instagram私訊或獨立App，即時分享生活瞬間。由於內容不能截圖、看完就消失，加上分享範圍可自訂摯友或互相關注好友，消息一出立刻掀起網友熱議，甚至有人直呼：「這根本是社群版偷吃神器。」
Instants是什麼？主打真實社交、拒絕修圖壓力
Meta這次推出的Instants，核心概念就是回歸「真實分享」。不同於Instagram限動、貼文可以精修照片、套濾鏡，Instants開啟後直接進入相機介面，拍完只能加上簡單文字說明，無法進一步修圖編輯，想分享什麼就立刻傳什麼，鎖定年輕族群更輕鬆、低壓的社交習慣。
除了可直接從Instagram私訊收件匣啟用，也能下載獨立的Instants App，使用原本Instagram帳號登入即可同步使用。
Instants怎麼玩？5大功能一次看
Instants操作方式不複雜，玩法更接近「即時版私密社交」。
1. 打開Instagram私訊收件匣，點右下角Instants圖示即可拍攝。
2. 拍完可加入簡短文字，但不能修圖、不能加濾鏡。
3. 可選擇分享給摯友或互相關注好友，不會公開給陌生人。
4. 對方看完內容後立即消失，若24小時內沒看也會自動失效。
5. 手滑傳錯可立刻撤回，朋友查看前都能取消。
另外，分享過的內容其實會保存在自己的私人典藏中，最長可保存一年，也能整理成回顧內容轉發到Instagram限時動態。
不能截圖、青少年也有限制 隱私設計成最大亮點
Instants最受關注的，就是「禁止截圖」設計。Meta強調，用戶分享的即時內容無法被截圖或錄影，希望降低分享壓力，讓大家更敢自在記錄生活。此外，封鎖、靜音、限制等Instagram既有安全功能也同步適用。
針對青少年帳號，Instants也直接整合家長監護功能，包括每日使用時間限制、晚上10點到早上7點的睡眠模式，以及家長通知機制。不過由於「閱後即焚＋不能截圖」設定太有話題，也讓不少網友歪樓笑稱：「這功能感覺玩法很多。」
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