2026-05-21 09:40 女子漾／編輯許智捷
日本暑假旅遊新熱點！豪斯登堡泳池煙火一次包， miffy小鎮萌翻、《新世紀福音戰士》粉絲必衝
暑假旅遊旺季準備開跑，不少人已經開始規劃日本自由行，尤其對親子家庭、動漫迷或想找夢幻度假氛圍的旅人來說，日本九州長崎的豪斯登堡今年夏天看起來很有話題。這座以歐洲街景聞名的主題樂園度假區，將於7月17日至9月13日推出限定夏季活動「RIDE ON SUMMER’26」，從全新泳池區、煙火秀到《新世紀福音戰士》沉浸式體驗，以及超人氣miffy主題園區，直接把暑假行程安排得滿滿。
豪斯登堡暑假活動開跑！全新「歐風水岸」玩水區登場
日本夏天怎麼能少了玩水？豪斯登堡今年把經典夏季區全面升級，推出全新度假泳池區「歐風水岸」，以藍色海洋與白色沙灘為設計靈感，打造彷彿置身海外度假村的放鬆氛圍。
園區內除了有每年人氣超高、直徑約50公尺的大型泳池，還有巨大滑水道可以盡情放電，很適合親子旅客或朋友一起玩翻。想走比較chill路線的人，也能直接在池畔酒吧放空，邊吃美食邊感受歐風街景，完全是夏季度假標配。
夏夜重頭戲！豪斯登堡大型煙火秀浪漫炸裂
白天玩水還不夠，晚上還有壓軸煙火秀「Sparkling Sky Night Show」。
這場演出結合大型煙火與現場音樂演出，將在夜空中打造超有臨場感的視覺盛宴。煙火施放時間從晚間20:45開始，活動日期集中在7月下旬與8月多個週末及暑假黃金時段，如果剛好安排那幾天前往，很有機會直接收穫一場浪漫滿點的夏夜回憶。
《新世紀福音戰士》粉絲必朝聖！8K飛行劇場太狂
動漫迷看到這區應該會直接心動。
豪斯登堡今年最受關注的亮點之一，就是《新世紀福音戰士》主題體驗。園區內設有日本首座「新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K -」，透過高沉浸感影像與騎乘式體驗，讓遊客彷彿親自加入與使徒的戰鬥現場。
不只如此，整座園區還延伸打造「迎擊要塞都市 豪斯登堡」世界觀，包含NERV集章活動、主題美食、限定周邊、夜間光影秀。
甚至還有NERV主題飯店房型。對EVA粉絲來說，這已經不是單純遊樂設施，而是一場完整沉浸式朝聖。
miffy粉快失控！夢幻小鎮根本可愛暴擊
如果你比較偏可愛派，那miffy主題區絕對不能錯過。
位於園區中央的「Miffy夢幻小鎮」，以「miffy與朋友們的夢幻假期」為概念打造，整個空間從街景、遊樂設施到餐飲商品都被滿滿布魯納風格包圍，怎麼拍都超可愛。
這裡不只有兩種乘坐型設施，還有日本首座常設型角色見面空間，可以近距離和miffy互動。對親子旅客、情侶或喜歡療癒系角色的人來說，這區真的很容易待到不想走。
向日葵花海＋歐洲街景，美到像電影場景
除了遊樂設施，今年夏天豪斯登堡也會推出「向日葵慶典」，預計從7月下旬一路延續到9月上旬。
園區內的風車與大片向日葵交織成經典夏日畫面，加上本來就充滿歐洲異國感的建築背景，隨手拍都很有旅行感。對喜歡拍照打卡的人來說，這應該會是社群洗版級景點。
住園區更划算！官方飯店有提早入園特典
如果不想行程太趕，其實直接住在豪斯登堡園區內會更輕鬆。
官方五大飯店提供多項住宿特典，包含隔日提早1小時入園、購買首日門票可兌換隔日1DAY護照，以及小學生以下不佔床免費等優惠，很適合規劃兩天一夜以上的家庭旅行或情侶度假。
尤其暑假熱門期間人潮通常不少，提早入園真的差很多。
TTE旅展也能先搶情報
如果最近剛好有準備安排日本旅遊，也可以留意5月22日至25日登場的台北國際觀光博覽會（TTE），豪斯登堡今年也將參展，現場可掌握最新旅遊資訊與相關商品優惠。
從玩水、煙火、動漫到療癒角色，豪斯登堡這波夏季企劃幾乎把不同族群的旅遊需求一次打包，看起來很有機會成為今年暑假日本自由行熱門清單之一。
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