2026-05-20 22:27 舌尖上的旅人 Eric Hsu
2萬有找入手AI掃拖機器人 石頭科技雙機早鳥優惠開跑
台灣正式進入梅雨季，看準梅雨季居家清潔需求升溫，智慧清潔家電Roborock 石頭科技推出升級版「清潔雙機」組合，包括掃拖機器人「Qrevo Edge 2」與洗地機「F25 RT Gen 2」，主打全屋深度覆蓋清潔，鎖定潮濕季節最難處理的反潮與死角問題。
台灣梅雨季最常見的「反潮現象」，容易讓地板長時間處於濕黏狀態，不僅赤腳踩踏感受明顯，灰塵、毛髮也更容易附著堆積，甚至成為細菌、塵蟎與黴菌滋生溫床。即使天天拖地，若水分無法快速蒸發，也可能讓濕氣反覆殘留。
針對此問題，「Qrevo Edge 2」搭載25000Pa吸力與可延伸拖布機械臂設計，能深入牆角、窗簾底部及低矮空間，提升死角清潔效率；同步導入AI障礙辨識與零纏繞系統，減少毛髮卡住問題。另款「F25 RT Gen 2」則鎖定重污區域，具備20000Pa吸力與「即洗即吸」功能，針對門口泥沙、廚房油污等區域可快速處理，並支援180度平躺深入家具底部。其中最吸睛的是，兩款產品均配備高溫自清潔基座，可降低拖布因潮濕產生異味與發霉問題，減少工具本身成為細菌溫床的機會。
Roborock 石頭科技持續展現市場領先地位，不僅在IDC最新全球報告中蟬聯掃地機器人銷售冠軍，根據GfK數據顯示，更奪下台灣洗地機市場銷量第一品牌。
石頭科技分享，智慧清潔設備不只是取代人力，更希望能解決不同家庭在特定情境下的清潔痛點。目前兩款新品已於MOMO購物網獨家開賣，其中「Qrevo Edge 2」早鳥價19999元、「F25 RT Gen 2」早鳥優惠6999元，CP值超高。
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