李千娜現身V.KOORR開幕 成全場時尚焦點

V.KOORR 盛大開幕剪綵嘉賓設計師 賴昕婕、主理人 林薇、股東 黃照旺、時尚教母 陳婉若 (圖/品牌提供)

由台灣高訂禮服設計師林薇創立的時尚選品品牌 V.KOORR，5月20日正式開幕，進一步將其多年深耕高級訂製領域的美學視角延伸至日常時尚選品市場。林薇長期活躍於台灣時尚圈，作品深受藝人、名媛與時尚圈人士青睞，經常現身於大型典禮與紅毯造型之中，此次跨足選品領域，也象徵其品牌版圖的重要拓展。

開幕活動現場星光雲集，邀請李千娜、時尚推手陳婉若、新生代歌手申力安、時尚模特林采婕，以及SEVERÉ品牌設計師DIORV賴昕婕等嘉賓出席站台，共同見證新品牌誕生。林薇表示，V.KOORR不僅是一間選品店，更希望成為探索風格與自我定義的場域，讓每個人都能以更自由的方式詮釋時尚。

林薇強調品牌核心理念為「風格，不被定義—由妳自己定義。」她指出，美感不應被單一標準框架限制，而應回歸個體對生活與自我狀態的理解。因此V.KOORR精選來自全球多個設計師品牌，融合高訂工藝與當代時尚語彙，涵蓋極簡、經典、街頭到前衛等多元風格，提供消費者完整的穿搭提案。

V.KOORR集結國際設計品牌 傳遞多元時尚態度(圖/品牌提供)

此次進駐品牌陣容亦相當多元，包括林薇自有高訂品牌LINWEI、解構風格品牌Asparagus、義大利丹寧品牌Dondup、韓國設計師品牌Juntae Kim、飾品品牌OSh、潮流T恤品牌SEVERÉ、永續時尚品牌Contr’Ora，以及Marchesa Notte、MONDE MONDE等國際設計單位，展現跨文化的時尚整合視野。

開幕另一亮點，則是林薇女兒賴昕婕首次推出個人品牌SEVERÉ。身為新世代設計師，她以年輕視角結合創意與街頭語彙，展現與母親不同卻同樣鮮明的時尚語感。賴昕婕表示，從小耳濡目染布料、剪裁與設計細節，使她持續以繪圖與想像建構創作靈感，此次正式亮相，也象徵年輕設計能量的嶄新延伸。

集結國際設計師品牌 展現當代潮流美學(圖/品牌提供)

藝人李千娜則以兩套訂製禮服亮相，分別呈現率性與優雅的雙重風格，一套為白色立體剪裁禮服，另一套則為橄欖綠高衩設計，她表示穿搭重點在於平衡，能同時展現柔和與力量感，才是最貼近自我的風格詮釋。

新生代歌手申力安以裸色薄紗抓皺短裙登場，展現輕盈仙氣，她認為時尚與音樂相似，皆源自對生活細節的觀察與表達；模特林采婕則以黑色抹胸洋裝亮相，呈現復古與俐落兼具的造型，她分享穿著舒適與自信，是判斷風格的重要標準。

左至右為LINWEI品牌設計師林薇及Severé品牌設計師賴昕婕;新生代歌手申力安及人氣名模林采婕(圖/品牌提供)

V.KOORR以多元設計語彙與開放式風格觀點，打造兼具質感與態度的時尚空間，期望讓消費者在不同風格之間自由切換，重新理解「穿衣」與「自我表達」的關係。此次開幕不僅象徵品牌正式啟動，也為台灣時尚選品市場注入新的設計能量與話題焦點。