【追劇】由戶田惠梨香精彩詮釋的日本「國師」傳奇 但美化她出身的必要性在於？—《地獄占星師》

以真實存在的日本爭議名人為主角，《地獄占星師》裡細木數子高潮迭起的人生，讓這部影集可以說是贏在起跑點；加上找來名演員戶田惠梨香詮釋，她在劇中細緻的呈現，也大大地強化了戲劇效果，讓觀眾毫無障礙地沈浸在劇情裡。然而，在作為一部成功影集的同時，Netflix 針對主角出身進行的改動，卻也引發不小的爭議，或許是想呈現「可惡之人必有可憐之處」的論述，但若是真的去了解原型人物的真實背景，或許也會對這樣的嘗試感到不以為然。

圖片來源：Netflix FB





細木數子生前因占卜術與相關書籍在1980年代聞名日本，但在影響力幾乎可以稱為「國師」的同時，她也因為涉嫌詐欺、剝削、商業操弄，以及在節目上激進的言論，成為一個充滿爭議的角色。《地獄占星師》起源於細木數子為了應對日漸增長的輿論壓力，決定透過關係出版一本自傳小說開始，並且藉由她向作家揭露自我的同時，回顧她從戰後一片荒涼的日本，一步步崛起的生命歷程。

圖片來源：Netflix FB

在影集裡，細木數子出身微寒，曾因為飢餓而去偷取神明的供品，甚至挖土裡的蚯蚓來吃，並且產生了對金錢的執念。也因此，她高中輟學開啟了自己的事業，並且在貴人的幫助下，逐步邁向成功。但在這條路上，她多次因為「男人」受騙、受辱，甚至成為他人的禁臠，而這些遭遇也為她後來爭議性的言行埋下了伏筆。

圖片來源：Netflix FB





說到這部戲最大的亮點，絕對要提主演戶田惠梨香，她透過化妝一路把這個角色從高中生演到66歲銀髮族，細膩的詮釋可以說是讓這個角色擁有了靈魂。在劇情的鋪排上，整體算是很標準的起承轉合，並且藉由不同角度的陸續出現，呈現出複雜的角色內裡，總之是一部很有娛樂效果的作品。

圖片來源：Netflix FB





但由於是建立在真實存在的人物，《地獄占星師》劇情與現實間的差異，也難免浮上檯面，其中針對細木數子出身的改寫更引發了討論。相較於劇中白手起家的窮困子弟，現實中細木數子的爸爸其實在政界與黑道都有關係，媽媽更不是什麼吃苦耐勞的路邊小販。雖然不可能完全照史實，但因為影集不斷將主角的爭議言行連結到過去的窮苦經歷，企圖博取觀眾同情，最後卻發現現實其實是另一回事，多少會讓人有種受騙的感覺。

其實Netflix大可以單純細木數子的人生，直接創造一個虛構的角色，但偏偏他們選擇使用一模一樣的名稱，拍成像是傳記作品的感覺，也難怪會被批評是「偽善」，甚至讓人有種在洗記憶的感覺。或許是為了增加娛樂性，《地獄占星師》才會引發這種不必要的爭議，但對我來說，這樣的改動並沒有增加什麼可看性，反倒可惜了演員的精湛表現，畢竟他們才是吸引觀眾最重要的關鍵。



