2026-05-20 17:42 女子漾／編輯ANDREA
坎城狂讚7分鐘！《屍速禁區》喪屍再進化，具教煥變身「韓版小丑」引爆期待
由「喪屍專家」名導延尚昊執導，攜手全智賢、具教煥、池昌旭等神級卡司打造的年度災難鉅獻《屍速禁區》，日前在坎城影展午夜單元首映後口碑大爆棚！現場觀眾不僅起立歡呼，更給予長達7分鐘的熱烈掌聲，強大氣勢也直接帶動韓國當地的票房買氣。電影尚未正式上映，預售票就已狂賣突破22萬張，以超過50%的超高預售率穩坐冠軍寶座，勢必將在全球再次掀起一波喪屍狂潮！
喪屍大軍再進化！導演神解析：AI演算法就像喪屍
這次《屍速禁區》不僅卡司陣容華麗，喪屍設定更是大幅升級。片中的喪屍不再只是無腦狂奔，而是突破了物理限制，能夠不斷交換情報、集體進化，對人類帶來前所未有的毀滅性威脅。
導演延尚昊透露，這次的靈感其實來自於現代社會快速發展的「AI演算法」。他認為，AI就像是普羅大眾思考的總和，但在這套機制下，少數派的意見往往會被抹殺。他有感而發地表示：「強化並左右大眾思考方向的AI，某方面來說就像喪屍一樣。」這種微妙的不安感，促使他反思「人類的本質究竟為何」，進而成為《屍速禁區》最核心的出發點。
具教煥化身反派生物學家 演技狂飆獲封「韓版小丑」
近期在話題韓劇《努力克服自卑的我們》中大放異彩的具教煥，這次在片中飾演引發感染事件的關鍵反派——生物學博士「徐英哲」。具教煥分享，這個角色有著自己獨特的邏輯，即使結果未知也無所畏懼，是個充滿好奇心卻又瘋狂的人物。
談到首次踏上坎城紅毯，他笑說原本超級緊張，但聽到全場觀眾的熱烈掌聲後瞬間放鬆，甚至覺得跟這部作品的距離更親近了。而他精湛且充滿壓迫感的反派演技，更讓不少影評聯想到《黑暗騎士》中的小丑，直接封他為「韓版小丑」。對此，具教煥開心地回應：「心情真的超級好！我的任務就是要引發觀眾的不安與恐懼，看來我用最單純的方式去詮釋這個角色，真的發揮作用了！」
年度災難動作鉅獻《屍速禁區》將於5月22日（週五）全台震撼上映，喜愛喪屍題材與刺激動作片的影迷千萬別錯過！
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