ALLDAY PROJECT Annie哥大畢業了！10位高學歷韓星盤點，車銀優、Wendy根本人生勝利組。圖片來源：IG @anniesymoon、@eunwo.o_

ALLDAY PROJECT成員Annie前陣子才宣布因學業暫時調整活動安排，沒想到一轉眼就正式從哥倫比亞大學畢業啦！消息曝光後再次讓外界驚呼：「這履歷也太狂了吧！」不只擁有財閥家世背景，還是貨真價實的學霸。其實韓國娛樂圈有許多才貌雙全的偶像，有人是成均館大學高材生、有人畢業自史丹佛，甚至還有偶像一邊跑行程、一邊咬牙完成學業。這篇就來盤點10位高學歷韓星，看看有哪些讓人意外的學霸代表！

高學歷韓星1. ALLDAY PROJECT Annie

近期最受關注的韓娛學霸新代表，絕對非ALLDAY PROJECT成員Annie莫屬！Annie本名文徐允，除了是新生代偶像，顯赫家世也讓她從練習生時期就備受矚目，外婆是新世界集團總會長李明熙，母親則是新世界百貨會長鄭有慶，堪稱現實版財閥千金。不過真正讓外界佩服的，不只她的背景，而是她把夢想硬生生拚成現實的執行力。

圖片來源：IG @anniesymoon

Annie曾透露，自己7歲時看見BIGBANG與2NE1合作歌曲〈Lollipop〉後深受衝擊，從那一刻開始就決定未來要站上舞台成為歌手。只是這個夢想一開始並沒有得到家人支持，媽媽甚至開出條件，要她先考上大學才願意幫忙說服家人，為了這個目標，她幾乎放棄睡眠，一邊當練習生、一邊準備升學考試，最後成功考進哥倫比亞大學，主修藝術史與視覺藝術。最猛的是，即使後來正式出道，她依然在活動與學業之間來回切換，甚至還曾飛往海外參加粉絲活動，如今順利畢業，真的像韓劇裡才會出現的人生設定～

高學歷韓星2. 車銀優

提到韓娛圈的學霸男神，車銀優幾乎一定榜上有名！從出道開始，他就因為精緻得像漫畫角色的外貌被封為「臉蛋天才」，但其實他的學業表現同樣亮眼，學生時期的車銀優成績一直相當優秀，據說原本還曾夢想成為法官或檢察官。進入演藝圈後，他並沒有因此放掉學業，最後順利考進成均館大學演技藝術學系，對許多偶像來說，同時兼顧繁忙演藝工作與學校生活並不容易，但車銀優一直維持自律形象，也讓粉絲忍不住感嘆，這根本是把偶像劇男主角設定直接搬進現實。

圖片來源：IG @eunwo.o_

高學歷韓星3. Red Velvet Wendy

Wendy一直都是韓娛圈公認的語言系學霸代表，從小在加拿大成長的她，不只成績優異，學生時期幾乎全A，還曾獲得學術類獎項肯定，語言能力更是強到讓人羨慕！除了韓文與英文流利切換，還具備其他外語能力，無論在訪談還是海外活動中都經常展現驚人語言天賦。但Wendy除了讀書能力驚人之外，她從小就對音樂有濃厚興趣，精通多種樂器，最後成功成為Red Velvet主唱，把學業與才華結合成自己的優勢。

圖片來源：IG @todayis_wendy

高學歷韓星4. 宋仲基

宋仲基除了是實力派演員外，學生時代其實也是標準學霸喔！據悉，他當年在韓國大學入學考試中拿下380分（滿分400）的高分，成功考進成均館大學經營學系，這所學校本來就是韓國頂尖名校之一，原本看起來很可能會走上菁英上班族路線，最後卻意外踏進演藝圈，這種反差反而更讓人印象深刻。

圖片來源：IG @hi_songjoongki

高學歷韓星5. BTS Jin

BTS成員Jin不只靠顏值圈粉，他也是學霸代表之一，他當年以高競爭率考進建國大學電影藝術學系，這所學校在韓國本來就有不錯聲望，而能在激烈競爭中脫穎而出，已經展現他的厲害之處了。更讓人佩服的是，即使BTS後來紅遍全球、世界巡演與活動忙到滿檔，Jin依然沒有完全放棄學業，甚至持續進修，完全是帥氣又有實力的學霸代表。

圖片來源：IG @jin

高學歷韓星6. 玄彬

玄彬的高學歷故事很有韓劇感，因為當年他想當演員時，父母其實強烈反對，最後雙方約定，只要考上中央大學戲劇系就支持他的夢想，結果他真的辦到了，之後甚至一路念到碩士。能把反對聲變成前進動力，這種靠實力證明自己的劇情，比偶像劇還熱血。

圖片來源：IG @hyunbin_actor

高學歷韓星7. Wonder Girls 惠林

Wonder Girls前成員惠林一直是韓娛圈知名的語言系學霸，因為在香港生活長達14年，她能流利使用韓語、英語、普通話與粵語，語言能力相當驚人，甚至曾在節目中直接用英文訪問好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐。更厲害的是，她畢業於韓國外國語大學，主修含金量極高的國際會議翻譯交流學系（EICC），這個科系向來被視為韓國語言人才搖籃之一，能一邊當偶像、一邊完成這樣的學業，真的很不簡單。

圖片來源：IG @wg_lim

高學歷韓星8. LOCO

別被LOCO在節目裡呆萌、鬆弛的形象騙了，他其實也是隱藏版學霸！LOCO高中時就是會苦讀到深夜的認真型學生，雖然不是一次就考上理想學校，但最後靠努力成功進入韓國名校弘益大學經營學系。後來他憑《Show Me The Money》第一季冠軍爆紅，成為韓國嘻哈圈代表人物之一。從拚學業到拚音樂，LOCO這種一步一步靠自己闖出成績的類型，反而特別圈粉。

圖片來源：IG @satgotloco

高學歷韓星9. f(x) Krystal

Krystal不只擁有高冷女神氣質，學業成績其實也很亮眼～她曾同時獲得成均館大學與漢陽大學錄取資格，最後選擇進入成均館大學表演藝術學系，據悉還是以系上第一名成績入學，實力相當驚人。當時她早已是f(x)成員，演藝工作滿檔，還得兼顧課業與考試，能在這樣的情況下考進韓國名校，很令人佩服，也難怪Krystal不只是大家眼中的冰山女神，更是貨真價實的高材生代表。

圖片來源：IG @vousmevoyez

高學歷韓星10. Epik High Tablo

如果說韓娛圈有學歷天花板，Tablo很難不被點名，他畢業於美國名校史丹佛大學，不只用短短3年就完成英語文學學士學位，之後更只花約半年時間拿下創意寫作碩士，這種速度連一般學生看了都會傻眼。也因為這份學歷太過驚人，他在2010年曾遭網友質疑學歷造假，甚至掀起韓國社會高度關注，最後Tablo親自公開相關資料，史丹佛校方與教授也出面證實，才讓風波平息，能因為「太優秀」被懷疑，某種程度上也算傳奇了。