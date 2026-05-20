2026-05-20 16:51 SWALLOW
【心理測驗】深夜的十四號小販，測潛意識裡對愛情的執念
在一個大雨傾盆的深夜，你因為失戀（或與伴侶大吵）在街頭漫無目的地走著。這時，一個推著老舊推車、戴著面具的神祕小販停在你面前。小販看著你，用沙啞的聲音說：「我知道你心裡很苦。我這裡有四樣奇特的小玩意，每一樣都能帶給你短暫的快樂，但我不需要你的錢，只要你用一件『你最珍貴的童年回憶』來跟我交換。」看著推車上奇異的物件，你最想用回憶交換哪一個？
【選項】
A｜一罐「極光香水」： 噴上後能散發出只持續 15 分鐘、美到讓人屏息的七彩微光，但味道是苦澀的。
B｜一本「空白預言書」： 只要在上面寫下你討厭的人的名字，對方明天就會連續踩到三次倒楣的小狗屎，但書頁隨後會燒成灰燼。
C｜一隻「發條機械蜂鳥」： 只要轉動發條，牠就會在你耳邊用你最思念的那個聲音，輕聲哼唱一首搖籃曲，直到發條落盡。
D｜一把「不鏽鋼古董剪刀」： 據說只要剪斷空氣，就能幫你剪掉過去 24 小時內所有讓你痛苦、後悔的記憶，像沒發生過一樣。
【答案】
這個測驗的盲點在於，你以為你在選「療傷工具」，但這四樣東西分別代表了你潛意識裡
對愛情的執念、防衛、眷戀與逃避。
A｜極光香水
你的致命吸引力是「純粹的才華與極致的浪漫」
- 隱藏戀愛人格：【靈魂美學家】你選了最不實用、甚至帶有苦澀味，卻能帶來短暫極致美感的香水。這代表在愛情裡，你是一個徹頭徹尾的「感官與精神信徒」。你很容易被對方某個閃閃發光的瞬間（例如：驚人的才華、獨特的眼神、不可一世的自信）給深深吸引。
- 你的被制約點：只要對方身上有你崇拜的「光芒」，你甚至願意為此包容關係中的苦澀、不穩定或冷淡。你最怕平庸，只要愛得夠轟烈、精神夠契合，對你來說「曾經擁有」的耀眼，勝過平淡的長久。
B｜空白預言書
你的致命吸引力是「強烈的偏愛與專屬感」
- 隱藏戀愛人格：【護城河守衛】你選擇了帶有惡作劇防衛性質的預言書，這代表你在愛情裡，有著非常強烈的「非黑即白」防線。你潛意識裡需要的不是普世的溫柔，而是「他只對我一個人好，對全世界都很酷」的極致偏愛。
- 你的被制約點：你最容易被那種「帶點壞、帶點神祕感，卻唯獨在你面前卸下防備」的人給制約。當對方展現出「我只有你可以依靠」或「我是為了你才改變」的姿態時，你的保護欲和佔有欲會瞬間被擊中，深陷其中無法自拔。
C｜發條機械蜂鳥
你的致命吸引力是「無可替代的陪伴與細節糖衣」
- 隱藏戀愛人格：【細節成癮者】你選擇了依賴聲音與依戀的蜂鳥，這代表你在情感中，極度看重「日常細節的堆疊」與「陪伴的習慣」。比起空洞的承諾，你更會被一杯剛好半糖去冰的飲料、一句疲憊時的早安、或者是對方記得你所有小習慣的貼心所融化。
- 你的被制約點：這種人格最致命的弱點是「習慣」。你很容易被那種溫暖、體貼、情緒穩定的對象給制約。一旦對方用溫水煮青蛙的方式滲透進你的生活，就算後來發現彼此價值觀有落差，你也會因為捨不得那些習慣的溫暖與聲音，而一再心軟、無法抽身。
D｜古董剪刀
你的致命吸引力是「並肩作戰的果斷與強大」
- 隱藏戀愛人格：【理性共生者】你選擇了最決絕、最功能導向的剪刀，試圖用理性手段切斷痛苦。這代表你在愛情中，潛意識在尋找的是一個「能跟你一起解決問題的人生隊友」。你很怕關係陷入情緒內耗或原地打轉。
- 你的被制約點：你最容易被那些「成熟、果斷、能帶領你或跟你並肩作戰」的強者吸引。當你遇到瓶頸時，如果對方能一針見血地幫你分析、帶你走出混亂，你對他的愛意會瞬間飆升。但也因為你太習慣隱藏自己的脆弱、表現得太獨立，有時反而會讓關係少了一點軟化的情感流動。
【溫馨提醒】
本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！
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