AI更自然口語了！Google Gemini 3.5四大超實用神功能、用量限制爭議一次看。圖片來源：Google官網

Google 在 2026 年開發者大會（Google I/O）正式發表全新 Gemini 3.5 系列模型，這波更新讓 AI 的角色明顯擴大，從過去偏向對話互動，進一步走向協助執行任務的應用模式。首波推出的 Gemini 3.5 Flash 已正式開放使用，Google 表示，其運算速度比其他同級前沿模型快上約 4 倍，並針對代理型任務進行優化。這篇女子漾整理Google Gemini 3.5四大超實用神功能，以及用量限制爭議，一起看下去吧～

圖片來源：Google官網

Google Gemini 3.5 四大神功能一次看

1. 語音對話體驗升級，聊天節奏更順暢

曾用過 AI 語音聊天的人，應該都對這種情況不陌生：只是停頓幾秒整理思緒，AI 就急著接話，整段對話節奏瞬間被打亂。

Google 這次針對語音互動進行優化，讓 Gemini 更能理解自然口語、停頓節奏，以及邊想邊說的說話方式，整體互動感受更貼近真人對話。官方也提到，後續將持續強化對不同語音表達方式的理解能力，對習慣直接開口和 AI 溝通的人來說，使用體驗會順暢許多。

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2. 買包、租屋、追優惠，AI都能幫你盯進度

Google 搜尋這次同步升級，使用方式也變得更有任務導向，如果你正在等某款包包降價、想關注特定區域的租屋資訊，或正在規劃旅行、搬家、婚禮這類需要長時間追蹤的事情，未來可以交由 AI 協助處理。Google 也正在導入代理型搜尋功能，讓系統持續在背景追蹤資訊變化，一有更新就主動通知，對經常要重複搜尋相同資訊的人來說，確實省下不少時間。

3. 24小時不打烊的雲端特助：Gemini Spark

這次最有未來感的功能之一，非 Gemini Spark莫屬了！Google 將它定位為全天候運作的 AI 助理，具備背景執行能力，即使使用者關閉筆電、手機鎖屏，部分交辦任務仍可在雲端持續進行。

官方示範的情境包括分析帳單資訊、追蹤訂閱服務變動、整理工作進度與更新任務內容等。這類應用讓 AI 的參與程度大幅提高，也讓「數位助理」這件事變得更具體。不過目前 Gemini Spark 尚未全面開放，將優先提供部分高階訂閱方案用戶測試。

4. 起床自動收到晨間摘要

每天醒來看到未讀郵件、行事曆提醒、待辦事項一起湧進來，對許多人來說已經是日常壓力來源。

Google 推出的 Daily Brief，就是針對這類資訊焦慮設計的功能，系統可整合 Gmail、Google Calendar 等資訊，自動整理當日重點事項、待辦優先順序與提醒內容，協助使用者快速掌握今天的工作節奏。

效能同步升級！Gemini 3.5 Flash與Omni新功能登場

Gemini 3.5 Flash

作為首波推出的新模型，Google 表示 Gemini 3.5 Flash 特別針對代理任務與高效率應用場景打造，速度比其他同級前沿模型快上約 4 倍，同時降低執行成本，目前已導入 Gemini App 與相關 Google AI 服務。

Gemini Omni

Google 也同步推出新的多模態創作能力，進一步擴大影音內容生成與編輯應用，未來使用者可透過文字描述生成影片內容，並搭配 SynthID 等內容標記技術提升內容透明度，更高階的 Gemini 3.5 Pro，預計將於 6 月正式推出。

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Gemini功能變強，用量限制也掀起討論

Gemini 3.5 功能升級之外，另一個受到關注的焦點，就是使用額度與訂閱方案限制。近期有部分用戶分享新版使用體驗，認為在處理較複雜任務時，額度消耗速度比預期快，也讓部分付費用戶開始關注未來使用成本。

不過 Google 官方目前主要依據不同訂閱方案提供不同使用額度與功能權限，並未公開固定的單次消耗標準。社群流傳的數字多來自個別使用者實測，實際情況仍會因使用內容而有所差異，隨著 AI 功能越來越強大，使用額度與訂閱限制，未來也可能成為使用者選擇 AI 工具時的重要考量。