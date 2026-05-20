分隔兩地但仍無時無刻不思念！Henry Moodie 攜最新深情單曲〈MISS U〉回歸！

via Henry Moodie's YouTube

Hi there，在去年正式推出首張個人專輯《mood swings》(2025) 的Henry Moodie，上個月才剛完成了歐洲的個人巡演，這個月就馬不停蹄地釋出了新單曲〈MISS U〉(2026)。事實上 Henry 已經在社群平台上預告了一陣子，這首歌在歐洲巡演上也已經搶先演唱過了，在獲得了普遍良好的迴響後，終於在上週正式發行了，這是首非常有 Henry 個人鮮明特色的歌曲，在獲得大眾關注度之後的他一直都保持著自己的創作初心。

以時間點來看，〈MISS U〉或許是在 Henry 從去年底到今年初時，進行巡演時所產生的靈感，同時看起來也是他從自身真實的情感所創作，因為雖然眼尖的粉絲會知道他早就處於戀愛當中，但他本人是近期才比較公開地談論這件事情，而這也使得歌曲中的創作情感更加地真摯，也讓我們知道從一開始到現在的情歌，真的都是 Henry 發自肺腑而產出的，只有如此真誠的人才能夠寫出同樣能夠感動其他人的歌曲啊。

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相對於 Henry 先前一些較為苦情的歌曲，老實說這首〈MISS U〉已經不是很低落的歌曲了，因為他有一個實際的對象可以思念，也可以在歌曲裡放心地傾訴自己內心的那股想念，因此儘管在歌曲中聽起來抒發了是很難熬的情緒，略微輕快的節奏透露出了其實在煎熬的同時，其實也包含了甜蜜的成分，就好像只有愛到深處才會對於分離如此難受。

在歌詞中可以聽到 Henry 列舉了想念對方的時間點，而將這些舉例都聽完後會發現，其實他無時無刻不在想念啊；同時我也很喜歡在副歌時他所運用的「only」這個字眼，他「只有」在所舉出的時間想念，並不直說自己一直都在思念，這樣的嘴硬倒是為這首〈MISS U〉增添了一些青春的感覺，雖然想要和對方膩在一起，但卻用口是心非來掩飾自己的羞澀，這何嘗又不是種可愛的愛情舉動呢？

via Henry Moodie's YouTube

〈MISS U〉的視覺影片用 Henry 巡演的各種片段拼湊而成，舞台上的演唱、舞台下的粉絲互動、舞台後方的花絮，各方各面地片段就好像讓人跟著 Henry 快速地完成了此次的巡演行程；而除了巡演之外的鏡頭，其實也穿插了一些 Henry 在日常的畫面，在其中出現這樣的畫面會讓整部更人性一些。對於這樣的呈現手法並不少見，即便沒辦法專項地將歌曲表達情境表達出來，但有帶出聽歌的沉浸氣氛倒也算不錯了。

〈MISS U〉是 Henry Moodie 今年的第一首作品，也是在發行首張專輯後的第一首作品，果不其然也維持著他一貫的品質及氣質，經過了巡演及愛情的洗禮，感覺 Henry 的語氣更溫柔了些。雖說目前並沒有表明這首新歌將會收錄在之後的什麼作品，不過日前他曾在直播中透露接下來將有一些位於亞洲的活動，所以我們可以期待一下在接收到下張作品之前，應該還有機會現在享受他的現場演出！

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🎧〈MISS U〉官方收聽連結：henrymoodie.lnk.to/MISSU

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