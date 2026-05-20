網評「最值得重刷」的鬥智權謀陸劇TOP6！這部無法超越、口碑更勝《慶餘年》

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喜歡看高智商對決、朝堂暗湧的劇迷們有福了！比起甜寵劇的粉紅泡泡，鬥智鬥勇的古裝權謀陸劇更讓人看得大呼過癮。各種計中計、局中局，不到最後一刻永遠猜不到反轉，真的超級燒腦！這回為大家整理了網友最推薦的鬥智權謀陸劇TOP6，除了討論度爆表的《慶餘年》，其中一部更是被封為「權謀劇天花板」，快來看看你的愛劇有沒有上榜吧！

由胡歌、王凱主演的《琅琊榜》絕對是權謀劇不可逾越的高山！講述「麒麟才子」梅長蘇化名回到金陵，為赤焰軍洗刷冤屈的復仇之路。每一個被推翻的官員都是棋盤上的棄子，長線釣魚的佈局堪稱完美。

網友一面倒狂推「這部是永遠的神」、「重刷10次都不夠」，在豆瓣更擁有9.4分極高評價。無論是劇情邏輯、服化道還是演員演技都無可挑剔，絕對是無人能敵的權謀天花板！

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TOP2：《慶餘年》

結合穿越、科幻與權謀，張若昀飾演的范閒在各方勢力的明爭暗鬥中，靠著機智與現代人的思維化險為夷。劇情緊湊又帶點幽默，讓原本嚴肅的朝堂鬥爭多了一份爽感。

「高智商對決看得很爽」、「第2季也超好看」，網友認為范閒在朝堂上的唇槍舌戰非常精彩，是近年少數熱度與口碑雙收的現象級爆款劇，入坑絕對不虧。

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由雷佳音、易烊千璽主演，改編自馬伯庸同名小說。故事發生在長安城的一天內，主角必須在12個時辰內揪出刺客、拯救全城。節奏極快，猶如古裝版的反恐任務。

「電影級的質感太神了」、「緊湊到完全不敢快轉」，網友盛讚場景考究且懸疑感拉滿，豆瓣衝破8分好評，是非常值得細細品味的良心好劇。

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TOP4：《鶴唳華亭》

由羅晉、李一桐主演。這部主打「人性枷鎖」的掙扎，講述太子蕭定權在父皇猜忌與兄弟算計中求生的故事。反派計謀極其狠毒，讓主角多次陷入死局，反轉密度極高。

雖然整體風格較為悲涼虐心，但網友激推「劇情張力強到停不下來」、「邏輯緊密情感細膩」。如果你喜歡看深情虐戀與硬核權謀，這部保證讓你哭著看完。

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TOP5：《天盛長歌》

由陳坤、倪妮主演的大作。這是一部男女主角「勢均力敵」的權謀劇，兩人並非依附關係，而是在朝堂爭鬥中棋逢對手，將廟堂的血色博弈與權力糾葛展現得淋漓盡致。

劇迷大讚「全員智商在線」、「畫面美到像藝術品」。雖然播出時沒有大爆，但後續口碑極佳，豆瓣評分也有8.1分，是一部被低估的寶藏神劇。

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同樣改編自馬伯庸小說，由黃軒、王一博與宋茜主演。以神都洛陽為背景，底層仵作與貴族子弟聯手追查命案，進而揭開牽動整座城市與權力核心的驚天密謀。

「懸疑探案線吊足胃口」、「武打戲拳拳到肉爽度滿點」，網友認為這部劇的畫面運鏡極具水準，雖然部分橋段稍長，但整體依然是質感極高的古裝懸疑權謀佳作。

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