【小滿節氣：人生不必太滿，家也不必塞太滿】

谷帥臻博士：廿四節氣【小滿】

文／谷帥臻｜設計學博士

2026 年的小滿交節氣時間，是國曆 5 月 21 日上午 8 點 37 分。

二十四節氣中，「小滿」是一個很有意思的節氣。它不像「大暑」「冬至」那樣鮮明，也不像「春分」「秋分」那樣容易被記住，但小滿的名字，卻藏著一種很深的人生智慧。古人說：「小滿者，物至於此小得盈滿。」意思是，天地萬物到了這個時候，開始漸漸充實、慢慢飽滿，但還沒有真正成熟到極致。小滿不是大滿，也不是圓滿。它說的是一種「正在長成」的狀態。

■ 小滿，不是把人生塞到全滿

小滿時節，初夏已深，作物的籽粒開始灌漿，穀物漸漸飽滿，天地之氣正在往成熟的方向推進。這個「小小地滿」，其實很像人生最舒服的狀態。很多人以為，越滿越好。收入要滿，行程要滿，成就要滿，房子要裝得滿，生活要排得滿，連心裡也被責任、期待、焦慮與壓力撐到滿。可是，滿到溢出來，有時候就不是福氣，而是消耗。一個人如果每天都被事情追著跑，沒有空白，沒有喘息，也沒有整理自己的時間，即使表面看起來很充實，內在卻可能早已透支。小滿提醒我們，真正好的狀態，不一定是把所有事情推到極致。有一點成果，但還留著成長空間；有一點收穫，但不急著把自己逼到極限；有一點飽滿，但心裡還能呼吸，生活還有餘裕。這樣的滿，才養人。

■ 風水也一樣，不是越滿越旺

從空間風水來看，小滿也很適合重新檢視家裡的狀態。很多人以為，家裡東西越多，越有生活感；裝潢越滿，越有氣勢；擺設越多，越能帶來好運。但真正養人的房子，往往不是最華麗、最昂貴、也不是堆滿開運物的空間。真正好的家，是人一進門，心可以慢慢安下來；光可以進來，氣可以流動，動線不被雜物堵住，人也能在裡面好好生活。風水所說的「氣」，不是抽象的神祕感而已。它也可以很生活化地理解為：空氣的流動、光線的進出、濕氣的停留、人的行走動線，以及空間帶給人的心理感受。如果家裡太滿、太雜、太悶，人的心也容易跟著沉重。小滿之後，天氣開始濕熱，梅雨季也讓許多家庭感到悶、濕、黏、重。這時候不一定要大掃除，反而可以從幾個小地方開始，慢慢把家的氣理順。

■ 小滿後，最適合做三件小事

第一，清掉家裡最容易堆積的角落。

不需要一次整理全家。可以先從玄關、餐桌、沙發旁、書桌一角開始。這些地方看似不起眼，卻常常是生活壓力最容易堆積的地方。當一個角落乾淨了，人的心也會跟著鬆一點。

第二，讓空氣重新流動。

小滿之後濕氣漸重，若家中長時間門窗緊閉，空氣不流通，容易讓人覺得悶、累、煩躁。適度開窗、除濕、清理潮濕角落，都是很實際的風水調整。風水不只是擺物件，更重要的是讓空間恢復生氣。

第三，把行程也留一點空白。

小滿講的是「小得盈滿」，不是滿到沒有縫隙。家需要留白，人也需要留白。當生活被排得太滿，心就很難安定；當每天都沒有喘息時間，再好的運氣也不容易被承接。留一點空白，不是偷懶，而是讓自己重新有力量。

■ 青穗初盈，尚未大熟

節氣之所以動人，是因為它不只是曆法上的日期，也是一種觀察生活的方式。小滿告訴我們，天地萬物正在飽滿，但還沒有完全成熟。它不是催促我們趕快成功，而是提醒我們：穩穩長成，本身就是一種福氣。青穗初盈，尚未大熟。人生也是如此。不必急著把所有事情做到滿，不必把自己逼到完全不能停，也不必用外在的滿，掩蓋內心的疲憊。有些日子，能慢慢長、慢慢穩、慢慢把生活理順，就已經很好。

■ 人生不必太滿，小小地滿剛剛好

小滿這一天，不妨給自己一個很小的練習。整理一個角落，打開一扇窗，倒掉一點濕氣，也放下一點心裡太滿的壓力。家裡不必塞太滿，人生也不必撐太滿。真正好的風水，不只是讓空間看起來漂亮，而是讓人住在裡面，心能安、氣能順、日子能慢慢長出力量。

人生不必太滿。小小地滿，剛剛好。

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