2026-05-19 23:09 女子漾／編輯周意軒
《21世紀大君夫人》下檔接棒！《大叔再出招》劇情＋人物介紹，申河均、吳正世、許城泰三大戲骨聯手翻舊案
Disney+韓劇《21世紀大君夫人》下檔後，接棒話題新劇來了！由申河均、吳正世、許城泰主演的全新韓劇《大叔再出招》，還沒開播就已經憑藉超狂卡司掀起討論。這部結合動作、喜劇、懸疑與人生逆襲元素的新作，找來三位「一看就很會演」的實力派大叔同台飆戲，不只打鬥有看頭，角色設定更充滿反差魅力。曾經叱吒風雲的狠角色，如今一個變主廚、一個失憶漂流、一個守便利商店，這群被時代遺忘的大叔，究竟藏了什麼秘密？
文章目錄
《大叔再出招》劇情在演什麼？
《大叔再出招》劇情在演什麼？
《大叔再出招》講述三個曾在各自領域呼風喚雨的男人，因為10年前一場神祕事件，被迫從人生巔峰跌落，隱姓埋名困在偏遠的永善島生活。表面上看，他們只是平凡到不能再平凡的中年男子，有人在飯店當廚師，有人經營便利商店，也有人連自己是誰都快想不起來。但隨著塵封多年的真相逐漸浮現，這些曾經的高手，也不得不重新出手。這不是傳統的英雄劇，而是一群身上帶著歲月傷痕、人生被迫暫停的大叔，重新找回自己、順便翻舊帳的故事。笑點裡帶點苦味，熱血中又有點滄桑，這種「中年版復仇聯盟」設定，意外很有魅力。
《大叔再出招》播出資訊
劇名：《大叔再出招》
韓文：오십프로
英文：Fifties Professionals
類型：動作喜劇、懸疑、人生逆襲
首播時間：2026年5月22日
播出平台：MBC、台灣 HBO Max
接檔作品：《21世紀大君夫人》
《大叔再出招》人物介紹1：申河均 飾 鄭浩明
申河均飾演的鄭浩明，是永善島五蘭飯店的主廚。但別被他拿鍋鏟的模樣騙了，這位看似低調的大叔，過去其實是國情院最頂尖的黑色要員，專門執行高風險秘密任務。10年前某場行動失敗後，他為了尋找關鍵物品，只能隱藏身份潛伏在島上，原本只是短暫待命，沒想到一待就是10年。白天切菜炒菜，晚上暗中調查，這種「退休特務偽裝成廚神」的人設，根本超對戲迷胃口。申河均本來就超擅長演那種情緒壓很深、眼神很多戲的角色，這次感覺又要貢獻一波封神級表演。
《大叔再出招》人物介紹2：吳正世 飾 奉濟順
吳正世這次飾演奉濟順，設定超有反差。他曾是北韓打造出的特殊要員，堪稱人形兵器，擅長格鬥、潛入、偽裝，是極度危險的狠角色。沒想到一次任務中墜海漂流，醒來後卻失去了記憶，連自己到底是誰都不知道。於是，本該超狠的特務，變成一個有點迷茫、偶爾荒謬、還自帶喜感的大叔。這種角色超適合吳正世發揮，畢竟他最厲害的，就是能讓觀眾一邊笑、一邊突然被情緒打到。
《大叔再出招》人物介紹3：許城泰 飾 姜範龍
如果說前兩位是特務系，那許城泰就是標準黑道派。他飾演姜範龍，過去是黑幫二把手，光聽設定就知道不是普通角色。但現在的他，居然變成守著便利商店過日子的中年大叔。從地下世界狠角色變成便利商店店長，這種人生落差本身就很好笑。許城泰過去在《魷魚遊戲》《獵犬》裡都超有壓迫感，這次難得加入比較生活感、帶喜劇調性的角色設定，也讓人很好奇他會怎麼玩。
《大叔再出招》必看亮點1：戲骨級卡司根本穩了
《大叔再出招》必看亮點1：戲骨級卡司根本穩了
申河均、吳正世、許城泰這三個名字擺在一起，已經很難失手。這種不是靠流量撐場，而是靠演技硬扛整部劇的組合，本身就是品質保證。尤其三人角色個性完全不同，互動火花預告看起來就很有戲。
《大叔再出招》必看亮點2：動作喜劇＋懸疑超容易追
《大叔再出招》必看亮點2：動作喜劇＋懸疑超容易追
不是純搞笑，也不是純硬派動作。《大叔再出招》最吸引人的地方，就是會讓你前一秒笑出來，下一秒突然開始懷疑「10年前到底發生什麼事？」這種有主線、有角色成長、又不會太沉重的節奏，很容易一口氣追下去。
《大叔再出招》必看亮點3：中年逆襲題材超有共鳴
《大叔再出招》必看亮點3：中年逆襲題材超有共鳴
現在很多韓劇都在拍年輕人戀愛，但《大叔再出招》直接把鏡頭給了人生走過一半的大叔們。他們不完美、不青春、身上還一堆故事，但也正因如此更真實。這種「人生還沒結束，我還能再打一場」的設定，反而更熱血。
《大叔再出招》值得追嗎？
《大叔再出招》值得追嗎？
如果你喜歡《舊案尋兇》這種懸疑追查節奏，或愛看《極限職業》那種荒謬又熱血的動作喜劇，《大叔再出招》很可能會是你的菜。畢竟，不是每天都能看到申河均、吳正世、許城泰三個戲精一起組隊翻案。這次不是小鮮肉談戀愛，是大叔們帶著傷痕重新出招。光這設定，就夠讓人先加入片單了。