面對六年級女兒的提問，我用了一整晚來理解什麼叫「斷尾求生」

午後，原本是各據客廳一角的如常風景。女兒突然捧著自然課本湊過來，指著上面那隻準備「斷尾求生」的壁虎問我：「爸爸，除了蜥蜴和壁虎，世界上還有其他動物會自己把手腳斷掉逃跑嗎？」

看著女兒亮晶晶、充滿求知慾的眼神，那一瞬間，身為父親的勝負欲與尊嚴警鈴大作。

人到中年，很多以前課本上的知識早就在柴米油鹽裡還給老師了。但我怎麼能承認？在這個家裡，我好歹要維持一個「博學大人」的背影。

於是，我淡定地放下手中的咖啡，清了清喉嚨，拿出了當年當兵時面對長官的沉穩氣場，開始了我的「大自然講座」。

其實，不只蜥蜴是斷肢專家

「這在生物學上叫做『自割』。」我用一種彷彿上週才剛去國家地理頻道演講完的語氣開場。

「妳看我們去漁港吃的螃蟹。螃蟹如果被天敵咬住腳，牠們會毫不猶豫地把那隻蟹腳卡擦切斷，關節那裡有特殊的肌肉會馬上止血。蜘蛛也是，遇到危險腿斷了，隨著每一次蛻殼，還能慢慢長回來。這就叫留得青山在，不怕沒柴燒。」

女兒點點頭，眼神裡多了一絲崇拜。很好，中年男子的面子暫時守住了。

「那海裡呢？海裡的動物也會嗎？」女兒追問。

「那當然。」我繼續好整以暇地開講：「海星更厲害，牠不只手斷了會長新的，掉在海裡的那隻手，只要留有一點點中心的身體，自己還能再長成一隻全新的小海星，這叫雙向再生。還有海參，遇到敵人會把體內的腸子內臟一口氣吐出來嚇死對方，自己再空腹逃跑，過幾個禮拜又是一一條好漢。」

講到這裡，我自己都快被自己的博學感動了。我甚至還跟她扯到了非洲有一種刺毛鼠，被抓到的時候會像脫衣服一樣把整片背皮留給敵人，簡直是忍術等級的逃脫術。

「哇，爸爸你怎麼知道這麼多？連老鼠會脫皮都知道！」女兒合上課本，眼裡的崇拜已經滿出來了。

「這沒什麼，生活經驗的累積，多看書、多觀察世界就懂了。」我揮揮手，不帶走一片雲彩，內心其實在暗爽。

結語：生存是高深的學問

看著女兒滿足地回房間，我端起咖啡，心裡突然有些感觸。

大自然真的很奇妙。這些生物為了活下去，在生死關頭得學會「放下」，放下經營了很久的尾巴、放下伴隨自己的手腳、甚至放下內臟。雖然重新長出來需要耗費極大的能量，但只要命還在，就還有轉圜的餘地。

這種「斷尾求生」的智慧，其實不也挺像我們大人的世界嗎？

這時，老婆幽幽地從廚房走出來，手裡拿著剛切好的水果，眼神裡帶著一種看透一切的笑意：「是啊，某些人的求生欲確實挺強的。不過，為了回答女兒這幾句話，昨晚在書房對著手機查資料、點了幾十個網頁查到半夜兩點的人……不知道是誰喔？」

咖啡差點噴出來。

好吧，大自然的自割是為了求生；而中年父親的秘密被老婆戳破，大概只能算是一種……溫馨的社會性死亡。